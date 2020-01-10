2020-01-10T14:18:29+03:00
Происшествия

«Таких людей сейчас мало!»: после смерти самарского подростка со снюсом в кармане завели уголовное дело

Парня нашли в квартире на улице Гагарина, причиной смерти могло стать отравление
Михаил ГОРЮНОВ
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Ваню запомнили как отзывчивого и доброго парняВаню запомнили как отзывчивого и доброго парняФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Добрейший мальчик

В Самаре разбираются в загадочной гибели 16-летнего Ивана Г. Студент 1 курса кулинарного техникума скончался 3 января — в собственной квартире на улице Гагарина. Прибывшие на место событий правоохранители обнаружили в кармане джинсов подростка упаковку снюса, рядом с ним также была найдена банка из-под энергетика.

В странной смерти Ивана разбираются следователи. Точные причины кончины не называются, но уже принято процессуальное решение.

— Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие, — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Погибшего запомнили как хорошего и отзывчивого человека. Произошедшее с подростком шокировало многих.

— Его папа умер лет 10 назад, он жил с мамой. Добрейший, вежливый мальчик, всем помогал. Старался подработать, чтобы маме не так тяжело было. Сейчас таких молодых людей мало! — делится с корреспондентом «КП-Самара» знакомая семьи Ивана — Ольга Петрова (личные данные изменены).

Страшные хрущевки

В уголовном деле Вани пока нет подозреваемых. Ольга предполагает, что в этот список вполне могут попасть коммунальщики.

— Я слышала, что он купался, вышел из ванной комнаты и вскоре упал, как будто нечем было дышать. Возможно, управляющая компания не содержала вентиляционные канала в рабочем состоянии или не делала своевременные проверки, — говорит наша собеседница. — А может дело газовиков, потому что на газовые колонки и плиты в большом количестве домов, а тем более в таких хрущевках, никто не смотрит.

Ольга рассказывает, что юноша мог умереть от отравления углекислым газом. В СУ СК по региону отмечают, что пока причина смерти неизвестна. Продолжаются судебно-медицинское исследование и расследование трагедии. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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В причинах смерти 16-летнего парня разбираются сотрудники правоохранительных органов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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