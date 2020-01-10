С молотком не расставался: полицейские поймали грабителя, от которого отбилась продавщица в Самаре

Имя героини, которая защитила родную пекарню "Хлебница", так и осталось неизвестным, но в соцсетях долго обсуждали видео, на котором женщина в пекарской шапке лихо отбивается от преступника.

Напомним, ЧП произошло 27 декабря: в пекарню, расположенную в Крутых Ключах, ворвался какой-то парень, вооруженный молотком. Он перепрыгнул через прилавок и бросился к кассе. Поняв, что просто так взломать аппарат не получится, начал отбирать у продавщицы ключи и угрожать ей молотком.

Но женщина оказалась весьма бойкой: она оказала преступнику достойное сопротивление, успела нажать тревожную кнопку. Пара местных жителей, которые как раз заходили в магазин в момент совершения преступления, помогли ей: вместе они смогли отобрать у преступника его добычу, но задержать не успели. Тот бросил награбленное и скрылся в неизвестном направлении.

По данным собственных источников "КП-Самара" в правоохранительных органах, на момент нападения в кассе пекарни было около 8,5 тысяч рублей. После того, как о произошедшем сообщили в полицию, там возбудили уголовное дело по статье "Разбой" и приступили к поискам преступника.

- С места происшествия изъяли записи с камер видеонаблюдения и следы, которые мог оставить нападавший, - рассказала корреспондентам "КП-Самара" старший референт группы по взаимодействию с электронными СМИ областного МВД Людмила Солдатова. - Ориентировку с описанием примет подозреваемого разослали не только по городским отделам полиции, но и в соседние регионы. Кроме того, сотрудники уголовного розыска проверяли всех, кто ранее привлекался к ответственности за аналогичные преступления.

В итоге 3 января полицейские установили личность подозреваемого. Вскоре после этого был задержан житель поселка Новосемейкино. Парню всего 29 лет, но он уже имеет судимости за воровство, угоны, грабежи и наркотики.

- При обыске у него изъят молоток, мы предполагаем, что тот самый, с которым он заявился в пекарню, - рассказал корреспондентам "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Парня задержали, по решению суда на время следствия его отправили в СИЗО. По закону за нападение на магазин с молотком, который квалифицируется как оружие, ему грозит до 10 лет реального лишения свободы со штрафом до миллиона рублей. С учетом его предыдущих "подвигов" вряд ли суд проявит к нему снисхождение.

А вот наградила ли пекарня свою сотрудницу, которая сумела отстоять дневную выручку, так и остается тайной - ни на сайте, ни на странице организации в соцсетях нет ни единого упоминания о декабрьском инциденте.