"Жесткие приговоры становятся показательными": заставят ли суды присяжных усерднее работать следователей и прокуратуру?

Недавно прокуратура Самарской области собрала журналистов на брифинг, чтобы рассказать, как работают суды присяжных и с какими трудностями приходится сталкиваться гособвинению: объяснять разные тонкости приходится людям, далеким от юриспруденции, часть информации при них озвучивать нельзя, а тут еще и адвокаты постоянно мешают и пытаются всех убедить, что их доверители – невиновны. Своим мнением об институте судов присяжных заседателей с КП-Самара поделился адвокат Дмитрий Тараборин.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ – ДЕЛО РУК САМИХ УТОПАЮЩИХ

Как раз адвокатам в наших судах приходится тяжелее всего: вся система правосудия выстроена таким образом, что заранее подразумевается: если дело дошло до суда, значит ты виновен и никаких шансов на оправдание у тебя практически нет. Поэтому столь мал процент оправдательных приговоров – 0,2% при рассмотрении дел профессиональными судьями. Мы же не можем считать оправданием прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон, истечением срока давности привлечения к ответственности либо с назначением судебного штрафа, не так ли?

Суд присяжных, в котором доля оправдательных приговоров доходит до 20%, при этом является, на мой взгляд, самым справедливым из всех существующих видов правосудия. Просто сравните: наши граждане в 200 раз чаще оправдывают равных себе, чем профессиональные судьи. В 2018 году за полгода действия суда присяжных в районных судах в Москве рассмотрели 11 уголовных дел, по шести вынесли оправдательные приговоры. Это больше половины! Почему так получилось? Когда суды почти в 100% случаев выносят обвинительные приговоры, это расхолаживает прокуратуру и следствие. Зачем им работать, если они точно знают: что бы они ни сделали, судья закроет глаза на любые их ошибки.

У нас в Самаре таких показателей нет: с июня прошлого года, когда районным судам дали право рассматривать уголовные дела с участием присяжных, ни один оправдательный приговор так и не вступил в законную силу. Все они были отменены по разным причинам, а дела направили на новое рассмотрение.

Могу объяснить, почему. Суды присяжных – это наша Terra Incognita: многие важные вещи в законе, который объясняет, как они должны работать, не прописаны. А потому порядок действий нам диктует Верховный суд, либо, что гораздо хуже, сложившаяся практика. А мы помним, что практика у нас склоняется в сторону обвинения.

В прошлом году я выступал защитником по достаточно резонансному делу об убийстве Владимира Попова в 2017 году. И вот тут оказалось, что сторона защиты почему-то не может рассказать присяжным, кто у нас потерпевший – профессиональный спортсмен, авторитет родом из 90-х, который имел судимости за насильственные преступления. То есть врагов у него было более, чем достаточно, и покушаться на него мог кто угодно. Почему присяжные не должны об этом знать? Это к подсудимым у них не должно быть предвзятого отношения, а о потерпевшем надо знать все, в том числе и реальный род его занятий. Но это на мой взгляд.

БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ ДЛЯ МАЛЕНЬКОЙ КОМПАНИИ

Другая проблема современного судопроизводства - это так называемые засекреченные свидетели. Их не показывают, их имена не называют якобы для обеспечения их безопасности. Этих людей не видят ни присяжные, ни сторона защиты, их личность устанавливает судья единолично. Засекреченный свидетель сидит в соседней комнате, допрашивают его при помощи видеоконференцсвязи, мы видим только черный экран и слышим измененный голос.

Но в уголовно-процессуальном кодексе есть такой критерий, как допустимость доказательств. Свидетель должен объяснить в суде, откуда он знает то, о чем говорит. Если в разговоре за закрытыми дверями в пустой комнате участвовали двое, и эти двое – на скамье подсудимых, то откуда взялся третий? Может быть, он транслирует версию следствия? А может быть, вообще сочиняет то, чего не было?

В одном из дел, когда мы спрашивали секретного свидетеля об источнике его осведомлённости, он отказывался отвечать, потому что это якобы могло открыть данные о его личности. А защита точно знала, что он не мог знать того, о чем говорил просто потому, что этого не было в действительности.

Таких свидетелей сначала нужно допрашивать в отсутствие присяжных – мы же не можем им сказать: просто забудьте, этого не было. Если свидетель не называет источник своей осведомленности, эти показания являются недопустимыми и их не должны слышать присяжные. Но суд закрывает на это глаза и допускает таких с позволения сказать свидетелей и их россказни до присяжных.

На суде нам также пришлось столкнуться с откровенной подтасовкой доказательств по уголовному делу. Согласно показаниям потерпевшего Попова в день, когда в него стреляли, он вышел из подъезда, пошел к своей машине и увидел, что выезд через шлагбаум ему перекрывает ВАЗ-2105, он пошел в сторону этого автомобиля и якобы заметил в нем одного из подсудимых, с которым у него были очень плохие отношения. В этот момент машина якобы резко рванула с места, но метров через 50 высадила кого-то, и этот кто-то оказался киллером, который расстрелял Попова.

Попов – человек очень опытный и осторожный, который при столь странных обстоятельствах вряд ли бы спокойно продолжил свой путь. Более того, все эти показания не соответствовали действительности: на предварительном следствии мы видели видеозапись длиной в полчаса, на которой отчетливо было видно: «пятерка» выезд со двора не перегораживала, Попов на эту машину никакого внимания не обращал. Напротив, он минут двадцать пританцовывал возле своего автомобиля, а пятёрка так и оставалась на месте и подходить к ней он даже не пытался.

Однако во время суда нам продемонстрировали видеозапись длиной 5 минут, на которой было видно только то, как во двор заходит киллер, производит выстрелы и убегает. Ценой неимоверных усилий и, надо отдать должное, с помощью суда, стороне защиты все же удалось «добыть» у стороны обвинения полную версию видеозаписи и показать ее присяжным.

Как оценить действия следователя? Лично я считаю, что видео было обрезано намеренно, чтобы присяжные не смогли оценить достоверность показаний Попова.

ПОДСАДНАЯ УТКА

Еще один важный вопрос – ответственность и безопасность самих присяжных. С одной стороны, они могут в решающий момент после нескольких месяцев рассмотрения дела просто не прийти, и им за это ничего не будет. А если так сделают несколько человек, то придется собирать новую коллегию и рассматривать дело заново.

С другой стороны, присяжным тоже приходится несладко: при рассмотрении нашего дела, например, одному из присяжных заседателей стали поступать угрозы якобы от имени подсудимых. То, что подсудимым это нужно было меньше всего, было очевидно всем разумным людям, и именно поэтому двое из троих в итоге были оправданы. Тех же, кто совершил эту грязную провокацию, естественно так и не нашли.

Но и это еще не все: когда присяжные удалились в совещательную комнату, один их них стал фотографировать своих коллег, после чего эти снимки были опубликованы в анонимном Telegram-канале. Там были фотографии с именами подсудимых, адвокатов, плюс некоторых присяжных – многие с оскорбительными подписями и именами людей, запечатленных на снимке. Никаких мер по этому поводу так же предпринято не было.

ВСЯ НАДЕЖДА НА ЛЮДЕЙ

Обратите внимание на то, насколько жесткими бывают приговоры, которые выносят профессиональные судьи на основании обвинительных вердиктов коллегий присяжных. Особенно в сравнении с делами, рассматриваемыми в общем порядке. Это выглядит как своего рода намёк: выбрали суд присяжных? Получите по полной.

Несмотря на все возникающие сложности, я уверен, что только максимальное расширение компетенции суда присяжных способно спасти нас от того правового коллапса, заложниками которого мы все сейчас являемся.