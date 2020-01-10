"Он ослеп и потерял сознание": в Тольятти кота под Новый год заперли в электрическом шкафу

Под Новый год в Тольятти в жилом доме люди услышали жалобное мяуканье. Долго пытались понять, откуда идет звук, в итоге подошли к электрощитовому шкафу. Открыли его и увидели страшное зрелище: опутанный проводами, там лежал черный кот. Лежал и почти не шевелился, лишь тихонько звал на помощь.

- Кто так подшутил над животным? Мы до сих пор не знаем, - рассказали корреспондентам «КП-Самара» волонтеры. – Котика нашел вахтер, попытался сам вытащить его, но не смог – он был весь в проводах, это было просто опасно. Для эвакуации животного пришлось вызывать электриков.

Кот был в очень тяжелом состоянии: он был парализован, впал в кому, дыхания почти не было заметно, казалось, что он умер.

31 декабря волонтеры и ветеринары вместе решали: усыплять животное, чтобы не мучилось, или дать ему шанс. Понадеявшись на то, что под Новый год чудеса возможны, и загадав соответствующее желание, котика отправили в стационар. Врачи так и не смогли определить, пострадал он от удара током или сначала ему нанесли травму, а уже потом заперли в электрощиток.

Уже на второй день лечения кот пришел в сознание, но от этого стало только хуже: у него начало сводить мышцы, он кричал от боли, но уже пытался шевелиться. При этом волонтеры говорят, что он ничего не видел и не слышал.

- Несмотря на тяжелое состояние, кот с аппетитом кушал, - говорят сотрудники тольяттинского приюта «Кошкин дом», которые опекают пострадавшего. – На сегодняшний день у него прорезался слух, но он, предположительно, пока ничего не видит. Котика назвали Элизаром. Через неделю лечения его состояние заметно улучшилось: он уже пытается вставать, но равновесие удерживает с трудом. Пока зрение к нему не вернулось, но ветеринары продолжают лечение.

На содержание котика в стационаре требуются деньги, волонтеры и приют «Кошкин дом» просят всех неравнодушных откликнуться и дать Элизару шанс выздороветь.

В Тольятти кота под Новый год заперли в электрическом шкафу.

Помощь можно перевести на реквизиты (делайте пометку "Элизар"):

- карта Сбербанка 4276540012917393 Наталья Владимировна Б.(пишите в комментарии "Элизар")

- на номера телефонов: "Мегафон" (+7-927-028-28-38), "Билайн" (+7-962-613-41-74)

- на электронные кошельки: "Яндекс-кошелек" (41001705604357), QIWI-кошелек (9270282838), WEB-MONEY (R130229595290)

- счет "Альфа-банка" 40817810408170010933

- кнопка "Помочь приюту"

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