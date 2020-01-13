Одни бьются за титул, другие помогают детям: на кого еще сходить в Самаре, пока «Крылья Советов» на югах
«Крылья Советов» сегодня, 13 января, выходят из отпуска, однако до того момента, когда самарский болельщик сможет увидеть матчи своей команды, пройдет много времени. Чемпионат России возобновится в конце февраля – начале марта, а до этого времени «Крылья» будут тренироваться и проводить контрольные матчи в Турции и Испании.
Однако спортивная жизнь зимой в Самаре вовсе не впадает в спячку, как футбол. Это экватор регулярных чемпионатов и жаркое время перед плей-офф. Рассказываем для тех, кто соскучился по спортивным баталиям, но следил только за футболом, куда сходить этой зимой и за кого переживать. Тем более, что посмотреть в городе есть на кого.
«Самара» защищает титул
Есть в Самаре свой чемпион. Местная одноименная команда в прошлом сезоне впервые взяла «золото» Суперлиги. И не столь важно, что это вторая по силе лига в России. Уровень некоторых команд Суперлиги где-то рядом с уровнем отдельных команд Единой лиги ВТБ. Это показал и тот факт, что в полуфинале Кубка России играют только представители Суперлиги. Кстати, «Самара» там тоже и прямым курсом идет к финалу.
Волжане – гранд Суперлиги. Так что сходить как минимум на пару-тройку матчей «Самары» в «МТЛ Арену» обязательно надо. А там, глядишь, и втянетесь. Тем более, что вход свободный.
Ближайшие домашние матчи волжане проведут 28 и 31 января – против ЦСКА-2 и клуба «Купол-Родники». Расписание игр есть на сайте БК «Самара».
Баскетболисты «Самары» в этом сезоне не только снова лидируют в регулярке Суперлиги, но и пробились в полуфинал Кубка России. Фото: БК «Самара».
Кстати, сейчас «горожане» делят первое место в регулярном чемпионате Суперлиги со «Спартаком-Приморье». У «Самары» есть все шансы повторить триумф прошлого года. А там и до Единой лиги ВТБ недалеко, если, конечно, найдутся деньги и Дворец спорта на Молодогвардейской наконец достроят.
Бонусом есть женский баскетбол. «Самара» в этом году дебютировала в Суперлиге-2 и пока все складывается для наших девушек удачно. Волжанки занимают первое место в турнирной таблице. Ближайшие матчи дома «Самара» проведет 28 и 29 января – против команды «Шахты». Встречи проходят в СК СамГТУ на улице Лукачева, 27.
Пока большой футбол спит – есть мини-футбол
Другой самарский клуб, который радует болельщиков медалями, - мини-футбольное «Динамо Самара». Пусть не золотыми, а бронзовыми, зато выиграла их команда в высшем дивизионе чемпионата страны и в первый же год своего существования.
Если вы очень скучаете по футболу, мини-футбол – отличный вариант. Фото: МФК «Динамо Самара».
Сейчас «Динамо» идет в зоне плей-офф - на пятом месте в турнирной таблице мини-футбольной Суперлиги. И все в таком же порядке, что и в прошлом году.
Ближайшие матчи «Динамо Самара» в «МТЛ Арене» запланированы на 16 и 17 января. Волжане примут лидера чемпионата – «Газпром-Югру». Вход свободный.
Следить за календарем МФК «Динамо Самара» можно на сайте клуба, на сайте Ассоциации мини-футбола России или на samara.kp.ru.
Волейбольный клуб помогает детям
Дела у волейбольной «Новы» в этом году не очень. Перед началом сезона в клубе ставили амбициозные задачи, но после 11 туров команда расположилась на последнем месте с двумя очками и нулем в графе «победы».
Впрочем, это еще не повод перестать ходить на волейбол. Тем более, что есть кое-что поважнее результатов. Все деньги, которые «Нова» получает от продажи билетов, клуб отдает на благотворительность. Команда из Самарской области помогает детям.
«Нова» в этом сезоне сделала проход на матчи платным, однако это совсем не страшно, учитывая, куда уходят деньги с продажи билетов. Фото: ВК «Нова».
С конца января у «Новы» будет домашняя серия. Команда проведет четыре матча в «МТЛ Арене» - 26 января против «Урала», 2 февраля – против «Газпром-Югры», 5 февраля – против «Енисея», 8 февраля – против «АСК».
Календарь есть на сайтах «Новы» и «КП-Самара»
Хоккей на любителя
Вариант, который подойдет больше жителям Красноглинского района или ярым любителям хоккея. В Самаре этот вид спорта в последние годы влачит жалкое существование, однако профессиональная команда в городе есть. ЦСК ВВС выступает в ВХЛ (второй в системе дивизионов российского хоккея). Дела у самарских «летчиков» так себе – 15-ое место из 18 в конференции. Однако попробовать все-таки стоит. Может быть, зайдет.
В Самаре есть приличная для своего финансового состояния хоккейная команда. Фото: ХК ЦСК ВВС.
Почему подойдет жителям Красноглинского района? Пока в Самаре строят Дворец спорта, домашние матчи ЦСК ВВС проводит в ледовом дворец «Кристалл» в Новой Самаре.
Ближайшую домашнюю игру «летчики» проведут 14 января против «Тамбова». Календарь – на сайте samara.kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU