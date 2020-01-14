«Для них это – просто разминка»: жители Новой Самары оценили скорость хаски в упряжках

Милота с доставкой во двор

Жители микрорайона Новая Самара в минувшие выходные смогли на мгновение почувствовать себя обитателями Крайнего Севера. На дворовом празднике около арт-объекта «Зонтик» всех гостей встречала стая хаски – восемь добродушных и пушистых милашек с радостью обнимались со взрослыми и детьми, позировали перед объективами камер и мобильных телефонов. А потом для всех гостей праздника устроили заезды в собачьих упряжках!

- Какие они удивительные! – не скрывала восхищения местная жительница Алена Ивашова, которая пришла на праздник с сыновьями. – Дети в восторге: мальчишки буквально висли на них, а они только хвостиками виляли. Очень дружелюбные собаки.

Пообщаться с собаками пришли сотни жителей «Новой Самары». Рядом с ними и суровые взрослые на мгновение превращались в детей и начинали улыбаться. А детской радости и вовсе не было границ.

- Мне больше всего понравилась рыжая и голубоглазая девочка Боня. Она такая ласковая, даже лизнула меня в щеку, - говорит шестилетняя Анечка.

Боня — дружелюбная голубоглазая красавица.Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

И уносит меня!

Погода жителей Новой Самары порадовала: по заснеженным газонам проложили трассу и четыре сильных пса с ветерком прокатили в санях всех желающих. Ради возможности испытать уникальное транспортное средство сюда пришли и жители соседних микрорайонов.

- Мои дети учатся в одном классе с ребятами из Новой Самары. Одноклассники и пригласили девочек на этот праздник. Мы пришли и не пожалели: действительно замечательно провели время, у детей столько эмоций, - делится впечатлениями жительница поселка Мехзавод Любовь Корнилова. Она даже научилась управлять санями. Впрочем, в этом нет ничего сложного – «лошадки» самостоятельно стремятся вперед. Хаски практически неутомимы: эти сильные собаки могут пробежать до 200 километров в день. Так что заезд по Новой Самаре для них – просто разминка. Главное, не забывать нажимать на тормоз, чтобы вовремя остановить резвую четверку.

Любовь Корнилова сравнила субботнее приключение с первым полетом на самолете – романтика, дух захватывает. А другая мама - Анна Бударникова - признается, что поездка на собачьей упряжке похожа на первую поездку на мотоцикле или за рулем автомобиля.

- Уровень адреналина в крови зашкаливает! Мы бы с дочкой Наденькой с удовольствием еще прокатились, но людей так много. Надо всем дать возможность покататься, - говорит Анна.

Желающие прокатиться на собачьей упряжке выстроились в длинную очередь.Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Действительно, желающие прокатиться выстроились в длинную очередь. Около трех часов восемь хаски по очереди катали малышей и их родителей. Воспоминания об этом надолго останутся в памяти всех гостей праздника.

- Я живу в «Новой Самаре» с мая прошлого года, - рассказывает Валентина Заплатина. – За это время мы не раз были участниками дворовых праздников – и день защиты детей отмечали вместе с соседями, и Новый год. А январь для нас начался с такого замечательного события – спасибо организаторам. Сумели удивить и по-настоящему порадовать.

Хаски охотно позировали перед камерами, с удовольствием давали себя обнимать и гладить.Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Голубоглазый щенок - не игрушка

Зимнее чудо жителям «Новой Самары» подарила строительная компания «Финстрой».

- Это очаровательные собаки, очень социальные и дружелюбные, именно поэтому они открывают серию дворовых праздников в Новой Самаре в наступившем 2020 году, - объяснили организаторы.

Пообщаться с собаками пришли сотни жителей «Новой Самары» — и малыши, и взрослые.Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Хозяин собак – Максим Миронов. Первых двух хаски он завел более пяти лет назад. Потом появились еще четыре зверя. Последней в стаю влилась голубоглазая красавица Боня. От щенка отказались владельцы: не справились с воспитанием. Поэтому праздник в «Новой Самаре» для Максима, как истинного ценителя породы, еще один повод напомнить всем потенциальным владельцам собак: хаски – не игрушка. Это активная и сильная собака, которая требует много внимания, серьезного ухода и, конечно, любви. Неопытному человеку с ней справиться нелегко.

- Пришли детишки, пообщались с собаками, поиграли, покатались – это замечательно. А родители их в это время оценили свои возможности, стоит ли им заводить собаку – она бегает, прыгает, лает. Может быть, будет достаточно сходить в гости к людям, у которых есть питомец, или посетить праздник, подобный тому, что прошел сегодня в «Новой Самаре»? Собака – это большая ответственность. Мы с ними катаемся регулярно, я до 70 километров проходил с ними по снегу на лыжах, принимал участие в соревнованиях. Хаски, несмотря на милую внешность, подойдет только активным людям, сторонникам здорового образа жизни, - уверен Максим. И добавляет: для его хаски – Роки, Белки, Бони и других – праздник в «Новой Самаре» тоже событие. Животные получают удовольствие и от гонок, и от общения с людьми.

Дворовые праздники в Новой Самаре уже стали доброй традицией. В строительной компании «Финстрой» уверяют – катания и гонки на собачьих упряжках проходят тут в первый, но точно не в последний раз.