Чистили всю ночь до утра : под Старый новый год разыгралась красивая метель в Самаре

Под Старый новый год в Самаре разыгралась метель. Снегопад начался еще около четырех часов днем и, несмотря на намеки ресурсов по предсказанию погоды вовсе не собирался заканчиваться даже к полуночи.

Снегом замело прилавкиФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Красивые белые хлопья сыпались с неба и жители Самары, которые в рабочие дни из-за такой погоды обычно переживают и расстраиваются (пробки же!), даже радовались. Зима в этом году не самая снежная и очень теплая, поэтому такие сказочные пейзажи горожанам скорее нравятся.

А кто-то даже не оставил двухколесные средства передвиженияФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В социальных сетях тут же стали появляться фотографии красивых снежных завихрений, а губернатор созвал оперативное совещание и поручил поскорее чистить дороги по всему региону, в самых маленьких населенных пунктах.

К расчистке дорог приступили сразуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре в ночь на улицы вывели около 200 машин. Снег чистили лопатами и специальной техникой, грузили в самосвалы и тут же увозили. Пока самарцы спали, снежный десант сражался с выпавшими осадками.

Снегоуборщикам придется постаратьсяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Отряды мужчин с лопатами, гордо вышагивающими по обочинам, можно было встретить по всему городу. В администрации сразу пообещали, что больше всего чистить снег будут именно ночью, чтобы не мешать автомобилистам стоять в пробках и не увеличивать их протяженность.

А вот перебоев в работе трамваев не былоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По основным магистралям прошли автопоезда.

- При необходимости они проходят по одним и тем же участкам неоднократно, чтобы качественно очистить все полосы движения в прямом и обратном направлениях и сформировать снежные валы в прилотковой полосе для более удобного и оперативного их вывоза на полигоны, - рассказал заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Виктор Ненашев.

Машины пришлось откапыватьФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как и каждую зиму, проблему создавали автомобилисты, которые даже после слезных просьб не стали убирать автомобили с обочин главных улиц города.

В городской администрации, кстати, рассказали, что только за прошлые выходные с улиц города убрали 6200 тонн снега. А с начала сезона - больше 67,8 тыс. тонн.

Мамам с колясками пришлось прокладывать себе дорогуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Коммунальщики продолжают убирать город и просят автомобилистов освободить дворы, иначе избавить их от снега так и не получится.

А кому-то работа велит с улицы не уходитьФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики Приволжской УГМС обещают, что во вторник и среду осадков не будет, а вот в четверг снова пойдет снег, только на этот раз мокрый, с дождем. Потепление продолжится. В четверг температура поднимется до +1. Теплая погода сохранится до конца недели.