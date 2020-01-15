«Покупатель хочет быстро и дешево»: грозит ли закрытие гипермаркетам в Самаре?

Тренд на экономию

В начале года сразу несколько крупных торговых сетей в стране заявили о возможном закрытии магазинов формата гипермаркетов. В списке оказались и «Магнит», и «Карусели», и «Ленты», и многие другие. Ритейлеры объяснили - виной всему изменение потребительского спроса в пользу небольших магазинов в шаговой доступности. Эксперты подтвердили – такая тенденция действительно есть, в том числе и в Самаре.

- Самара находится на первом месте в стране по обеспеченности торговыми площадями на душу населении, то есть магазинов у нас достаточно. А вот покупательская способность населения снижается. Поэтому в условиях высокой стоимости аренды крупные магазины проигрывают форматам «у дома». Маленькие магазины – это экономия на аренде, на ассортименте, оптимизация персонала. Многие вводят кассы самообслуживания – это тоже элемент экономии,- говорит экономист, доцент СамГТУ Евгений Поротькин.

Управляющий директор представительства ЗАО «Финам» в Самаре Антон Ларионов объясняет – снижение покупательского интереса к гипермаркетам – это общемировая тенденция. Например, в Европе люди смещают потребление в сторону магазинов шаговой доступности.

- Во-первых, экономят время, во-вторых, отказываются от массовых закупок на неделю вперед в пользу небольших партий свежей еды. Кроме того, в Европе растет число одиноких людей, которым просто не нужно большое количество еды, а гипермаркеты – это все-таки больше семейный формат, - пояснил эксперт. – Кроме того, непродовольственные товары все чаще заказывают в онлайн-магазинах. Раньше гиперы завлекали покупателей более низкими ценами, но сейчас цены везде плюс-минус одинаковы. В Самаре на ситуацию также может повлиять общий спад товарооборота из-за снижения покупательской способности населения – из-за этого доходы ритейла падают, и возможна оптимизация.

Ритейлеры утверждают, что говорить о падении покупательского интереса к супермаркетам раноФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

«Закрывать не будем, но трансформируем»

Сами ритейлеры уверяют – в Самаре дела у них идут хорошо, и о закрытии гипермаркетов в нашем регионе речи пока не идет. Хотя признались: для привлечения клиентов все-таки приходится работать над новыми форматами.

- Гипермаркеты в Самаре и Самарской области показывают хорошие результаты, поэтому мы не планируем закрытие магазинов в регионе, - заявили в АШАНе журналисту «Комсомольской правды-Самара». - Мы провели комплексный анализ эффективности гипермаркетов. Данный формат остается востребованным среди наших клиентов. Однако мы понимаем, что предпочтения и потребности покупателей меняются и стараемся отвечать современным тенденциям. Так, мы расширяем ассортимент кулинарии, предлагая свежеприготовленные завтраки и готовые обеды, вводим продукты для ЗОЖ, постоянно увеличиваем долю местных поставщиков на полках. Сегодня мы сотрудничаем с более 50 производителями Самарской области.

В «Ленте» рассказали, что падения выручки в Поволжье пока не заметили, а потому закрывать магазины не собираются. Напротив – в планах расширение: в декабре 2019 года открылся четвертый гипермаркет в Самаре в новом ТЦ «Эль Рио», а в конце 2020 года еще один магазин появится в Казани.

По официальной статистике Х5 Retail Group (магазины «Перекресток», «Карусель» и «Пятерочка») 80% всей выручки приносят «Пятерочки», специализирующиеся как раз на формате «магазин у дома». Супермаркеты «Перекресток» приносят компании 15% дохода, а гипермаркеты «Карусель» - всего 5%. В компании признались журналисту «КП-Самара», что «Карусели», в том числе самарские, сейчас проходят трансформацию, но ее подробности пока не разглашаются. Пока в Самаре работает пять гипермаркетов этой сети.

Заместитель гендиректора компании «Неотрейд» (магазины «Миндаль», «Белый пеликан») Антон Емельянов считает, что в Самаре говорить о падении интереса покупателей к гипермаркетам преждевременно.

- Каждая торговая сеть пытается улучшить свое положение на рынке, это естественно. Менее рентабельные точки закрываются, им на смену приходят другие. Покупательский спрос по объему остается на прежнем уровне, но его структура за последние пять лет изменилась – люди выбирают товары из более дешевого ценового сегмента. Что касается выбора между гипермаркетами и «магазинами у дома», то тут каждый выбирает то, что ему удобнее. Для массовой закупки на неделю едут в гипермаркет, там больше ассортимент. Для небольших покупок идут в магазин поблизости. Но в целом снижения оборота и прибыли мы не отмечаем,- заявил Антон Емельянов.

«Закроют гипермаркет – продадим в магазине у дома»

Что касается местных производителей, то они к новости о возможном закрытии или переформатировании гипермаркетов отнеслись достаточно спокойно. Мол, закроются гипермаркеты - им на смену придет что-то другое. А местные молоко, хлеб и овощи востребованы всегда.

- Самарский хлебозавод №5» сотрудничает со всеми крупными федеральными и региональными торговыми сетями. В торговые сети, включая магазины в формате «у дома» и гипермаркеты мы отгружаем около 85% своей продукции, при этом из них на гипермаркеты приходится небольшой процент реализации — 8%. Мы не видим проблемы в закрытии и переформатировании активов торговых сетей: если даже предположить, что ситуация в столице коснется регионов — хлебная полка просто «переедет» из гипермаркета в сетевые магазины рядом с домом, так как это товар повседневного спроса, без хлеба точно не останемся, — прокомментировала старший бренд-менеджер ОАО «Самарский хлебозавод №5» Татьяна Баранова. - Именно торговые сети в наше время загружают заводы работой, и мы не исключение: сети формируют заказ, мы выпекаем и доставляем по точкам. Взаимодействие очень плотное, мы работаем в одной связке. В прошлом году мы начали развивать ритейл, открыли три небольших фирменных магазина в Кировском районе, но это никак практически не отражается на объемах производства и продажах.

Гендиректор ООО «Молторг» (ТМ «Пестравка») Александр Астафуров заверил – спрос на продукцию предприятия стабильный, поставляется она и в гипермаркеты, и в маленькие магазинчики.

- Не думаю, что супермаркеты и гипермаркеты закроют, возможно просто переформатируют, - считает он.- В любом случае им будет нужна наша продукция, так что мы спокойны.

А вам гипермаркеты в Самаре нужны?

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