2020-01-17T14:20:28+03:00
Происшествия

«Это очередная охота на ведьм»: в Самаре за взятку судят борца с пятой колонной

Дмитрия Гуренкова обвиняют в получении денег за привлечение людей в управляющую компанию
Михаил ГОРЮНОВ
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Дмитрий Гуренков не согласен с предъявленным к нему объявлениемДмитрий Гуренков не согласен с предъявленным к нему объявлениемФото: из личного архива
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Поймали с поличным

В Куйбышевском районном суде рассматривают уголовное дело в отношении экс-руководителя «Национальной Общественной Дружины» Дмитрия Гуренкова. Известного общественного деятеля, борца с пятой колонной задержали в апреле прошлого года. Ему вменили получение взятки. Сам мужчина все происходящее считает провокацией.

— По версии следствия, управляющий микрорайоном администрации Куйбышевского района через доверенное лицо получил от сотрудника ООО «РЭУ-3» 135 тысяч рублей за инициирование проведения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и убеждение жильцов о смене управляющей компании на «РЭУ-3», — указано в обвинительном заключении.

Указанные деньги — часть от общей суммы в 270 тысяч рублей. Сразу после получения денег Гуренкова задержали правоохранители. Расследование по делу закончилось в конце 2019 года. В начале этого с ним стали разбираться служители Фемиды.

«Он не мог влиять на собственников»

Дмитрия Гуренкова обвиняют по части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере. Первое заседание состоялось по делу состоялось 10 января. Тогда же был допрошен заместитель директора «РЭУ-3» Сергей Апаркин, по заявлению которого и началось уголовное преследование бывшего НОДовца. То, что он является одним из руководителей компании, в пользу которой, по версии обвинения, подсудимый убеждал собственников, также вызывает вопросы у стороны защиты.

— Мы не согласны с предъявленным обвинением. Проведение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме является сложной юридической процедурой, подробно урегулированной Жилищным кодексом РФ, — делится своим мнением с корреспондентом «КП-Самара» адвокат обвиняемого Валерий Уткин. — Гуренков не мог «инициировать» какое-либо собрание и не мог своим «авторитетом» влиять на какое-либо решение собственников, то есть частных лиц.

По словам юриста, Дмитрий не получал денег в виде «взятки». Заступник уверен, что вменяемые его подзащитному нарушения закона — надуманные и не найдут своего подтверждения в ходе судебного процесса.

Яркий пример

— Дело в отношении Дмитрия Гуренкова является ярким примером «обвинительного уклона», когда за громкими заявлениями правоохранителей скрывается просто очередная кампанейщина и «охота на ведьм», — считает Уткин.

Сторонники Гуренкова полагают, что он мог стать заложником названия своей должности — «управляющий микрорайоном». Звучит громко, но по факту он не был наделен какими-то властными полномочиями. Представители находящегося под арестом активиста не исключают, что именно его активная деятельность в НОДе, организация различных акций — выступление против установки памятника белочехам, митинги в поддержку малоимущих и обманутых дольщиков — деятельность против злоупотребления в сфере ЖКХ и стали причиной того, что происходит сейчас.

Судебный процесс продолжается. Следующее слушание проходит уже сегодня - 17 января. Сейчас все находится на стадии допроса свидетелей, среди которых и чиновники из администрации города. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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