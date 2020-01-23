Куда сходить 14 февраля 2020 года в Самаре: отмечаем День святого Валентина

Энциклопедии утверждают, что День влюбленных придумали маркетологи. И все же хорошо, что он есть. Ведь нам этот день напоминает, что весна - время цветов, признаний в любви и романтических свиданий - не за горами. Самарцы обязательно будут отмечать Валентинов день - и не только молодежь, но и пары, чьи отношения прошли испытание временем. Кстати, 14 февраля 2020 года приходится на пятницу, а это значит, что праздник можно продлить до конца выходных. Выбор идей, как отметить День влюбленных, большой. Рассказываем, куда отправиться с любимыми на День святого Валентина в Самаре.

МУЗЕИ

Встреча «Легенды любящих сердец» в музее Алабина

Праздновать европейский праздник День влюбленных мы начали не так давно, но влюблялись, встречались и играли свадьбы на Руси исстари. Об обычаях наших предков пойдет речь на встрече 14 февраля 2020 года в самарском краеведческом музее им. Алабина. Для гостей разных возрастов – и школьников, и взрослых - приготовили познавательный квест из нескольких станций, на каждой из которых можно узнать о народной традиции предков (сватовство, смотрины, сговор), окунуться в атмосферу городских вечеров XIX века и проникнуться романтическим духом советской эпохи.

Также можно будет побывать на творческом мастер-классе, создать милый сувенир ко Дню влюбленных своими руками и подарить его своей «половинке».

В конце вечера всех пригласят на показ фильма, конечно, о любви.

Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В.Алабина, ул. Ленинская, 142.

14 февраля, 12.00.

Цена билетов: 150 руб.

День влюбленных в Музее Модерна

На День святого Валентина Музей Модерна дарит самарцам акустический концерт фронтмена группы VLNY Дмитрия Артемьева. 14 февраля 2020 года для самарских романтиков прозвучат песни под гитару в теплой ламповой аранжировке. Одинарные билеты на концерт будут стоить 900 руб., а для пар – 1500 руб.

Музей Модерна, ул. Фрунзе, 159.

14 февраля, 20.00.

Цена билетов: 900 руб.

Live - VLNY - Навсегда.Камертон Вконтакте: https://vk.com/kamerton Канал V Вконтакте: http://vk.com/v4annel Twitter: #камертон Студия: http://www.Bazza.ru

Феминистский видеоарт в галерее «Виктория»

Если вы влюблены не только друг в друга, но и в искусство, сходите в День влюбленных в галерею «Виктория». Здесь 14 февраля 2020 года пройдет комментированный показ видео-арта, посвященного женской самопрезентации и самоосознанию. Рассказывать будут о самых самых ярких художницах XX-XXI веков: Джоан Джонс, Ульрике Розенбах, Шерил Донеган, Пипилотти Рист, Ширин Нешат, Трейси Эмин и Барабаре ДеЖеневьев.

Галерея « Виктория», ул. Некрасовская, 2.

14 февраля, 19.00.

Цена билета: 100 руб.

ТЕАТРЫ

Балет «Ромео и Джульетта» в оперном театре

Их имена стали символом беззаветной любви. Трагическую историю Ромео и Джульетты языком танца расскажут на День влюбленных в самарском оперном театре. При своем появлении, в 1936 году, балет на музыку Сергея Прокофьева буквально потряс современников - в первую очередь, смелостью хореографического воплощения трагедии Шекспира, а также остроконфликтной, непривычной для балета музыкой. Сейчас этот шедевр – музыкальная и балетная классика. Кстати, партия Джульетты была «визитной карточкой» прославленной советской балерины Галины Улановой.

Поход на балет «Ромео и Джульетта» 14 февраля 2020 года может стать красивым и символичным подарком для влюбленной пары.

Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

14 февраля, 18.30.

Цена билетов: 250 – 1800 руб.

Балет "Ромео и Джульетта". Фото:официальный сайт Самарского театра оперы и балета

Опера «Кармен»

«У любви, как у пташки крылья, ее нельзя никак поймать…» - ария Кармен – гимн любви и свободы. Опера Жоржа Бизе о трагической любви солдата Хосе к испанской цыганке больше ста лет будоражит чувства не только знатоков классической музыки, ее мелодии у всех на слуху и веке XXI.

Музыка оперы, полная жизни и света, ярко утверждает свободу человеческой личности. С большим мастерством воссоздан национальный колорит и обстановка действия драмы.

Историю роковой любви зрители увидят через воспоминания Хосе, который ожидает казни в камере смертников. Создатели спектакля сумели изысканно соединить на сцене Испанию XIX века с веком XXI.

Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

15 февраля, 18.30.

Цена билетов: 200 – 1400 руб.

Опера "Кармен". Фото:официальный сайт Самарского театра оперы и балета

«Трехгрошовая опера» в СамАРТе

Сходите вместе 14 февраля 2020 года на премьерный музыкальный спектакль СамАРТа по знаменитой пьесе Брехта и Вайля. Постановщик спектакля немецкий режиссер Доминик Бюттнер рассказывает: «Это очень интересная пьеса – в ней много музыки, она полна драмы, хорошими диалогами и сильными персонажами…».

«Трехгрошовая опера» о любви и предательстве и том, что никогда не нужно терять надежду. Действие разворачивается на лондонском дне, в районе Сохо. Предводитель лондонских бандитов Мэкки-Нож тайно жениться на красавице Полли, дочери главаря нищих. За это отец невесты решает отомстить Мэкки, сдав ненавистного зятя полиции. За «подвиги» тому гарантирована виселица. Мэки постоянно балансирует на грани жизни и смерти, его предают друзья и любимая. Но спасение приходит в миг, когда его уже не ждешь…

Самарский театр юного зрителя «СамАРТ», ул. Льва Толстого, 109.

14 февраля, 18.00.

Цена билетов: 700 – 800 руб.

Театр "СамАрт" приглашает на спектакль "Трехгрошовая опера"(18+)!.

«Иллюзии» любви в театре «Город»

Театр «Город» ставит перед актерами и зрителями вопрос: насколько правдивы наши чувства? Может, мы лжем друг другу всю жизнь? Может, любовь — это всего лишь иллюзии? Вместе с актерами зрительный зал проживет долгую жизнь двух семейных пар, которые вместе уже 50 лет. И вот на смертном одре они вспоминают жизнь и отвечают на эти вопросы.

Театр «Город», Самарская научная областная библиотека, пр. Ленина, 14а.

14 февраля, 19.00.

Цена билетов: 450 – 500 руб.

ИЛЛЮЗИИ тизер к спектаклю / театр ГОРОД.подробнее о спектакле: https://www.gorodteatr.com/illuzii

Спектакль «У белой воды» в Самарском художественном театре

Спектакль «У белой воды» поставлен по одноименной повести Сергея Есенина, это одно из редких прозаических произведений великого русского поэта. Этот спектакль – о любви и преданности, о жизненном предназначении женщины на земле. Зрители увидят жизненный путь женщины от рождения до смерти: вот она девочка, вот женщина, а вот уже и жизнь почти прошла. Она хранит верность мужу, который сначала был далеко от нее, а потом смертельно заболел. В спектакле противопоставляются любовь, возвышенное чувство, и страсть, нечто физиологическое, низменное.

Самарский художественный театр, ДК железнодорожников им А.С.Пушкина, ул. Льва Толстого, 94.

14 февраля, 18.30.

Цена билетов: 300 – 600 руб.

Спектакль "У белой воды".Театр для всей семьи "Витражи". Группа в VK - https://vk.com/vitrajy Промо ролик к спектаклю "У белой воды". По мотивам рассказа С.А. Есенина. Режиссёр С.Горковенко Оператор и режиссёр монтажа - Е. Филатова

Спектакль «Поединок» в театре «Камерная сцена»

Спектакль о любви по повести Куприна можно посмотреть 14 февраля 2020 года в театре «Камерная сцена». Зрители будут сидеть прямо на сцене, на «берегу реки», где и будут разворачиваться события…

1905 год. В маленьком городке на окраине России расквартирован пехотный полк. Все офицеры изнывают от скуки, а двадцатилетний подпоручик Ромашов страдает от неразделенной любви к жене своего сослуживца, даме умной, красивой и расчетливой.

Ромашов многого не понимает в жизни, он задает себе и Творцу вопросы, на которые нельзя получить ответа. В спектакле все герои мечтают о том, чему не сбыться. У каждого – поединок с реальностью.

Театр «Камерная сцена», ул. Некрасовская, 27.

14 февраля, 18.30.

Цена билетов: 500 руб.

МУЗЫКА

«Пятеро» споют о любви в филармонии

«Пятеро» - это пять друзей детства, которых объединила любовь к музыке. Евгений Сопелов, Антон Иванов, Владислав Албанов, Павел Киселев, Евгений Гаранин вместе получили классическое образование и вместе ездят на гастроли по миру уже не первый год. Им не нужны инструменты, своими голосами певцы могут виртуозно воспроизводить звуки гитары, ударных, трубы – получается «акапельный оркестр». «Пятерым» подвластны все направления музыки. Для самарцев 14 февраля 2020 года они исполнят классику и джаз, народные мелодии и баллады о любви.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

14 февраля, 19.00.

Цена билетов: 500 – 1300 руб.

группа ПЯТЕРО - Акапелла с любовью.

Музыкальный вечер в честь Дня влюбленных в Самарской кирхе

Старинная лютеранская кирха приглашает самарцев отметить День святого Валентина праздничный концертом «Дню влюбленных посвящается…». В зале кирхи зазвучит прекрасный голос лауреата международных конкурсов Юлии Марковой (меццо-сопрано), волшебная флейта Анны Лазанчиной и запоет орган под руками Анны Карповой. В прекрасный праздник для всех влюбленных и ищущих любви будет звучать только лучшее из мировой музыкальной классики: Вивальди, Кальдара, Букстехуде, Бонончини, Мендельсон, Локателли и др.

Лютеранская церковь Святого Георга (самарская кирха), ул. Куйбышева, 115/117.

14 февраля, 18.30.

Цена билетов: 400 руб., 250 руб. – школьникам, студентам, пенсионерам. Забронировать билеты можно заранее по тел.: 332-15-66, 8-905-301-00-92, 8-960-833-35-34.

День святого Валентина в Houston баре

14 февраля 2020 года Houston бар приглашает влюбленных и тех, кто только мечтает о ней, на концерт музыканта, который красиво и честно умеет петь о любви. Денис Михайлов, лидер группы «Обе-Рек», сумел объединить в своем творчестве философские тексты с красивой вокальной техникой и настоящим рок-н-ролльным драйвом. Музыкант презентует 14 февраля 2020 года в Самаре новый релиз «Летучая мышь» и исполнит песни из альбома «Сердце».

Houston бар, ул. Красноармейская, 1к1.

14 февраля, 20.00.

Цена билетов: от 400 руб.

День святого Валентина в рок-баре «Подвал»

Всех влюбленных и планирующих влюбиться приглашают 14 февраля 2020 года в легендарный самарский рок-бар. Сердцеед и романтический провокатор, лидер группы «Тихие игры» и автор песен, Женя Лукьянов, будет «обжигать» души гостей рок-бара в этот вечер стихами и песнями. Вечеринка пройдет при участии сольного электрического проекта «О'Генри». В День влюбленных парочкам - вход по 100 руб. с человека.

Рок-бар «Подвал», ул. Галактионовская, 46.

14 февраля, 21.00.

Цена билета: 300 руб.

День влюбленных в клубе «Метелица»

Николай Клицов (певец Ryze) совсем недавно оказался у всех на слуху с треком «Тебя манит», который, нарушая все законы чартов, идет вверх каждый день, а не падает в популярности. Впервые в Самаре Ryze выступит на вечеринке в честь Дня влюбленных в ночном клубе «Метелица-C».

КРК «Метелица-С», ул. Революционная, 146.

15 февраля, 1.30.

Цена билета: 500 руб. – мужчины, 300 руб. – женщины.