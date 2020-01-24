Вплавь под огнем: НК НПЗ вспоминает своих героев

Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод - не только предприятие. Это место, ставшее перекрестком многих судеб, фронтом славных трудовых побед. Завод помнит каждого, но особое место в книге его памяти занимают герои, отстоявшие Родину от фашистских захватчиков. Люди, вернувшиеся с полей сражений к строительству новой, мирной жизни.

Через Днепр: вплавь, под огнем

Один из «солдат» заводского Бессмертного полка - Герой Советского Союза, рядовой Виктор Лобанов. Звание Героя, орден Ленина и медаль «Золотую Звезду» разведчик 1323-го стрелкового полка 415-й стрелковой дивизии 61-й армии Центрального фронта получил всего в 19 лет, а подвиг свой совершил еще раньше.

Виктор Иванович родился 14 февраля 1925 года в крестьянской семье, в селе Чинячево Республики Коми. После девятого класса работал в колхозе, а затем в конторе связи, пока в 1942 году не ушел в Красную армию. Спустя полгода подготовки 18-летний парень оказался на фронте. Освобождал Украину, Белоруссию, участвовал в разгроме фашистской группировки в Восточной Пруссии. В сентябре 1943 года командир полка дал приказ: установить связь с первой группой, форсировавшей Днепр в районе хутора Змеи Репкинского района Черниговской области Украины. А для этого нужно было переплыть реку туда и, с донесением, обратно. Фашисты поливали отважного комсомольца огнем, но Виктор Лобанов выполнил задание. И поплыл снова к десантникам, уже с радиостанцией. Выбравшись на берег, помог удержать захваченные позиции, участвуя в отражении трех контратак гитлеровцев. А когда был ранен командир, возглавил группу бойцов - плацдарм был удержан. За проявленное мужество и героизм красноармейцу Виктору Лобанову 15 января 1944 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1944 году герой, уже коммунист, был направлен в Ленинградское военное училище связи. Там он познакомился со своей будущей женой Верой Николаевной - нашей землячкой. До апреля 1951 года семья жила в Ленинграде, где Виктор Иванович проходил службу в отдельном батальоне связи при Военной академии. После демобилизации Лобановы покинули город на Неве, отправившись на родину жены - в деревню Русские Липяги Молотовского района Куйбышевской области, где как раз строился Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. На него и устроились работать новоприбывшие. В мае 1951 года Виктор Иванович был принят в ремонтно-механический цех завода заместителем начальника по административно-хозяйственной части, а в сентябре 1952-го - переведен начальником цеха связи. Вера Николаевна работала оператором катализаторной фабрики, в цехе 43-204. В 1953-м Лобановы решили вернуться в Ленинград, а затем перебрались на родину Виктора Ивановича в республику Коми. До 1979 года Виктор Иванович работал старшим инженером «Комилеспрома» в городе Сыктывкаре. Там же и был похоронен в 1996 году.

Герой Советского Союза Виктор Лобанов. Фото: АО "НК НПЗ".

Победная весна

В Новокуйбышевске, где герой трудился на совсем еще юном заводе, чтут его память - Иван Лобанов навсегда прикреплен к заводскому Бессмертному полку. В его рядах Виктор Иванович «прошагает» по городу 9 мая вместе с другими бойцами, положившими жизнь и здоровье за свободу своей страны, и заводчанами, которые ими гордятся. Шествие - заключительный аккорд победного марша, который будет звучать всю юбилейную весну Победы. Нефтепереработчики продолжают собирать материалы о своих героических коллегах, посвящают Победе конкурсы чтецов, интеллектуальные викторины, концерты, марафоны и спартакиады. В канун 9 мая заводская молодежь и ветераны отправятся в Волгоград - к местам боевой славы. Пройдут и акции, ставшие традиционными - майская генеральная уборка квартир старшего поколения заводчан, а также могил участников войны. А у центральной заводской проходной будет открыт мемориальный комплекс, посвященный заводчанам-фронтовикам. Чтобы каждый раз, по дороге на завод и обратно, вспоминать, кто заплатил высокую цену за мир, в котором мы живем.