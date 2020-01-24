Расти, смена: лучшие студенты получают стипендии Самаранефтегаза

Растим нефтяников

Кадровая политика АО «Самаранефтегаз», как и в целом компании «Роснефть», включает серьезную работу на перспективу. Корпоративная программа непрерывного образования «Школа-вуз-предприятие» позволяет нефтяникам буквально растить свои будущие кадры со школьной скамьи, помогая ребятам не только определиться с профессией, но и получить твердые знания по самым нужным предметам - физике и математике, компьютерной и инженерной графике. После поступления в профильные вузы, такие как Самарский государственный технический университет, выпускники «Роснефть-классов» СОШ №6 (Отрадный) и гимназии им. С.В. Байменова (Похвистнево) продолжают оставаться в поле зрения предприятия. Бывшим ученикам «Роснефть-классов», поступившим на направления, востребованные в нефтяной отрасли, завершившим две последние сессии со средним баллом не ниже 4,5, Общество выплачивает стипендию. Ребята участвуют в развивающих, профориентационных мероприятиях, проходят практику на предприятии. По окончании вуза после конкурсного собеседования трудоустраиваются на работу в Самаранефтегаз. - Быть на хорошем счету у предприятия, с которым планируешь связать свою судьбу, очень важно, - призналась студентка 4 курса нефтетехнологического факультета СамГТУ Анна Задкова. - После учебы в «Роснефть-классе» я решила пойти по стопам папы - он геолог и я обучаюсь по направлению «Прикладная геология», специализации «Геология нефти и газа». Учиться очень интересно! В школе мне помогли сориентироваться в выборе профессии, а теперь я уже сама агитирую к поступлению на наш факультет.

Ковать кадры - вместе

Материальную поддержку студентам технического вуза предприятие оказывает более 10 лет - многие из первых стипендиатов уже добывают «черное золото». В этом учебном году ежемесячную именную стипендию Самаранефтегаза получают 16 студентов 3 и 4 курсов СамГТУ: 14 - Нефтетехнологического факультета и два - Электротехнического. - Наше сотрудничество с СамГТУ строится на основе долгосрочного соглашения, - рассказала начальник отдела молодежной политики АО «Самаранефтегаз» Наталья Мартьянова. - Предприятие оказывает вузу благотворительную поддержку для развития материально-технической базы профильных кафедр и лабораторий, обеспечения учебно-производственной деятельности нефтетехнологического факультета, оформления помещений вуза в корпоративном стиле; с целью финансовой поддержки студентов и преподавателей вуза.

Стало уже доброй традицией, что эксперты предприятия читают прикладные мини-лекции для студентов 3 курса по направлению «Нефтегазовое дело». Высококвалифицированные специалисты Общества участвуют в государственных аттестационных комиссиях защиты дипломных проектов студентами нефтетехнологического факультета вуза. Ежегодно в АО «Самаранефтегаз» проходят практику 300 студентов Самарского государственного технического университета. Но стажируются на предприятии не только студенты, но и молодые преподаватели СамГТУ.

Среди них Самаранефтегаз ежегодно проводит конкурс, по итогам которого самые перспективные педагоги получают денежные премии.

Специально для студентов Нефтетехнологического, Электротехнического и Теплоэнергетического факультетов Общество проводит профориентационное мероприятие - «День АО «Самаранефтегаз» в СамГТУ». Бывшие студенты вуза, а ныне молодые специалисты делятся личным опытом трудоустройства и карьерного роста в Обществе. Сотрудники Самаранефтегаза отвечают на вопросы студентов о прохождении практики на предприятии, критериях отбора при приеме на работу и приглашают студентов к участию в научно-технической конференции молодых специалистов Общества. Участие в НТК позволяет студентам не только примерить на себя статус молодого специалиста предприятия, но и сформировать презентационные навыки, умение отвечать на поставленные вопросы. Кроме того, участникам конференции и их научным руководителям выплачиваются денежные премии. Только прошлой осенью на рассмотрение экспертного жюри в конкурсе «Инновационный вклад в развитие АО «Самаранефтегаз» были представлены 19 научных работ студентов нефтетехнологического, электротехнического и теплоэнергетического факультетов. Шесть проектов признаны победителями и примут участие в XXXII Региональной научно-технической конференции молодых специалистов АО «Самаранефтегаз».