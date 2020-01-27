Спектакли в Самаре в феврале 2020 года: Ирина Алферова и Мария Аронова, Настасья Самбурская и Светлана Ходченкова

Рассказываем читателям, на какие спектакли в Самаре в феврале 2020 года можно сходить, кто из звезд столичной сцены приедет в наш город в последний месяц зимы. Смотрите анонсы самых интересных представлений и приобретайте билеты заранее.

Спектакль «Семью восемь» - премьера в театре драмы

Сходите на новые спектакли в Самаре в феврале 2020 года. На экспериментальной сцене самарского драмтеатра – премьера. Пьеса Дарьи Слюсаренко «Семью восемь» - это история сложных человеческих отношений, протянутых сквозь годы и десятилетия. Пытаясь разобраться в своих комплексах и страхах, взрослая героиня отправляется в путешествие по собственной памяти.

В детстве главным человеком для нее была строгая бабушка. И с тех пор героиня живет как на вечном экзамене, и главный ее страх – «остаться с четверкой». Синдром отличницы приводит ее к неумению построить собственную жизнь. Можно ли избавиться от этой травмы и как жить с ней? Можно ли простить человека, нанесшего тебе эту травму? Можно ли повзрослеть, если ты с детства заточен только на отличную оценку?

Самарский академический театр драмы им. М.Горького, пл. Чапаева, 1.

8 февраля, 19.00.

Цена билетов: 400 руб.

Спектакль «Я верю» - премьера в театре драмы

В малом зале драмтеатра пройдет премьера моно-спектакля Олега Белова. «Я верю!» - своеобразный монолог-обращение, в котором актер размышляет о роли и феномене веры в профессии артиста и личных испытаниях, где жизнь на сцене и жизнь вне сцены переплетены причудливым образом.

Самарский академический театр драмы им. М.Горького, пл. Чапаева, 1.

15 февраля, 19.00.

Цена билетов: 400 руб.

Спектакль «Медея» - премьера в самарском театре драмы

Новый пластический спектакль в феврале 2020 года в Самаре покажут на сцене драмтеатра. Постановку по мотивам произведений Еврипида и Жана Ануя осуществил режиссер Михаил Лебедев. Постановка пройдет на экспериментальной сцене.

История Медеи – часть древнегреческого мифа о походе аргонавтов. Полюбившая Ясона Медея помогла ему укротить быков и дракона, а сама решила последовать за ним в Грецию. Ради любимого она предает родных и убивает брата. Но неверный Ясон решает взять себе новую жену, дочь Коринфского царя Креонта

Коринфе, где Ясон и задумал жениться на дочери местного царя Креонта. Медея, решив отомстить сопернице, послала ей через своих детей отравленный наряд и диадему. Чтобы еще ужаснее отомстить Ясону, Медея убивает своих сыновей.

Самарский академический театр драмы им. М.Горького, пл. Чапаева, 1.

27, 28 февраля, 19.00.

Цена билетов: 400 руб.

«Секреты мужчин»

Созвездие прекрасных актеров выйдет на сцену самарского ДК «Металлург»: Ирина Алферова, Ивар Калныньш, Татьяна Абрамова и Илья Соколовский. Столичные звезды сыграют спектакль «Секреты мужчин» в Самаре в феврале 2020 года.

Герой спектакля – человек весьма успешный. У него есть все – умная и красивая жена, взрослые самостоятельные дети, собственный процветающий бизнес. Казалось бы, чего еще желать? Но с некоторых пор его что-то мучает и гложет. Как будто мечта о некоей непрожитой им жизни…

ДК «Металлург», пр. Металлургов, 75.

11 февраля, 19.00.

Цена билетов: 700 – 2000 руб.

Ирина Алферова выйдет на сцену в постановке "Секреты мужчин".Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Моно-спектакль Светланы Крючковой «Пока в России Пушкин длится…»

12 февраля в концертном зале самарской филармонии пройдет вечер к 100-летию со дня рождения поэта Давида Самойлова. Актриса театра и кино, народная артистка России Светлана Крючкова представит поэтический спектакль «Пока в России Пушкин длится…», созданный на основе писем, дневников и поэзии Давида Самойлова разных лет.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

12 февраля, 19.00.

Цена билетов: 500 – 1700 руб.

Светлана Крючкова будет читать стихи Давида Самойлова.Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Спектакль «С кем поведешься»

«С кем поведешься…» - этот спектакль, который пройдет в Самаре в феврале 2020 года, поставлен по мотивам старинных русских водевилей «Вицмундир» и «Аз» и «ферт». В представлении множество комичных ситуаций, оно пропитано искрометным юмором, переносящие зрителя в Петербург конца XIX века.

Главный герой «Вицмундира» - Осип Разгильдяев, человек очень рассеянный. Однажды в гостях он надел чужой вицмундир, в кармане которого нашел письмо от начальника с приказом срочно явиться. Герой сломя голову бросается в департамент, по ходу дела совершая еще много нелепостей: перепутал собственное жилье с соседским, не подготовил документы, забыл о приглашенном госте…

18-летняя Любочка получает от тетушки наследство с условием выйти замуж за человека, чье имя и фамилия начинаются с букв «аз» и «ферт». К счастью, Люба влюблена в гусара Антона Федотова. К несчастью, отец запрещает выходить замуж за бедного офицера…

Постановщиком по-настоящему динамичного спектакля, наполненного песнями и танцами, выступил режиссер «Ленкома», ученик Марка Захарова Роман Самгин, мастер комедийного жанра. В главных ролях любимые артисты – Мария Аронова и Алексей Маклаков.

Самарский Окружной Дом офицеров, ул. Шостаковича, 7.

16 февраля, 19.00.

Цена билетов: 800 – 3500 руб.

Спектакль "С кем поведешься...".

Спектакль «История любви. Комедия ошибок»

Пьеса Жеральда Сиблерайса – это история о поколении, разучившемся слышать собственное сердце, когда смайлики заменяют искренние улыбки, а поцелуи становятся виртуальными. Сходите на спектакль «История любви. Комедия ошибок» в Самаре в феврале 2020 года.

Леон - молодой программист, Анита - костюмер в оперном театре. Неожиданная встреча вскружила голову обоим и переросла в страстный роман. Леон ездит за Анитой по гастролям, стоит в кулисах, слушает ненавистную оперу и ждет вечера... Не желая сводить свою потрясающую влюбленность в банальный парижский романчик, он решается на обман и заявляет Аните, что женат. Та в свою очередь, неприятно удивлена и в ответ придумывает себе жениха... Вместо того, чтобы открыться друг другу, влюбленные еще сильнее запутываются в своей лжи.

В главных ролях – Светлана Ходченкова и Александр Устюгов.

Самарский академический театр драмы им. М.Горького, пл. Чапаева, 1.

17, 18 февраля, 19.00.

Цена билетов: 1800 – 5500 руб.

"История Любви. Комедия ошибок" (трейлер).

Спектакль «Идеальный свидетель»

Игорь Ливанов, Юлия Такшина и Илья Глинников представят самарцам трогательную лирическую комедию, написанную председателем Гильдии драматургов Петербурга Валентином Красногоровым.

«Идеальный свидетель» - это головокружительная история о страсти, любви и верности, о метаморфозах наших чувств, неожиданных поворотах в жизни, о том, что счастье нельзя запланировать, оно может только случится, иногда весьма неожиданно…

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

20 февраля, 19.00.

Цена билетов: 800 – 3400 руб.

Спектакль «Охота на мужчин» с Настасьей Самбурской

Роль главной героини, экстравагантной красотки, исполнит в Самаре звезда экрана, актриса, певица, телеведущая, известная инстграмщица Настасья Самбурская. Ее героиня – роковая женщина, о которой мечтает любой мужчина, только не собственный муж. В погоне за остротой чувств и яркими впечатлениями она знакомится с молодым интеллигентом. Взбалмошная особа быстро погружает нового знакомого в мощный водоворот неотвратимых событий. Жизнь молодого человека превращается в настоящий хаос. Атмосфера накаляется с каждой минутой. Как выкрутиться из сложившейся ситуации? Это загадка, которою предстоит разгадать.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

22 февраля, 19.00.

Цена билетов: 1000 – 3500 руб.

Спектакль «Бесконечное начало»: Михаил Полицеймако, отец и дочь Лифановыми

Спектакль Виктора Понизова «Аз Есмь Тварь», который в Самаре в феврале 2020 года можно будет посмотреть в ОДО, затрагивает извечные вопросы: существует ли абсолютное добро и абсолютное зло? И каково оно? И ответ как будто носится в воздухе на протяжении всего спектакля, однако представления о чести и достоинстве у каждого свои...

Покинув этот мир, герой пьесы попадает в чистилище, где перед ним предстает вся его жизнь, наполненная грехами и пороками. Пройдет ли он все испытания правдой и раскаянием или его душа будет метаться между мирами вечно?

Спектакль - не поучительная история, он полон иронии, актерская игра и неожиданный финал не оставят зрителей равнодушными. Главную роль исполнит Игорь Лифанов, известный всем по множествам фильмам и сериалам. Вместе с известным актером на сцену выйдет его дочь Анастасия Лифанова.

Самарский Окружной Дом офицеров, ул. Шостаковича, 7.

23 февраля, 19.00.

Цена билетов: 800 – 2500 руб.

"БЕСКОНЕЧНОЕ НАЧАЛО".Драматическая комедия по пьесе Виктора Понизова Аз Есмь Тварь В главной роли Игорь Лифанов Также в ролях :Сергей Балашов и Алина Балахонова Продолжительность 1 час 40 минут с одним антрактом.

Спектакль «Муж на час» с Владимиром Селивановым и Сергеем Глушко

Звезды экрана Владимир Селиванов из «Реальных пацанов» и муж Наташи Королевой красавец Сергей Глушко сыграют в Самаре в феврале 2020 года веселый спектакль «Муж на час».

Виктория – красивая, успешная, но одинокая девушка, устраивает ужин, на который должны прийти ее одноклассницы со своими вторыми половинками. Чтобы не ударить в грязь лицом, она звонит в агентство по найму кавалеров «Муж на час» и просит прислать ей «брутального красавца». Но по ошибке к ней является неказистый мужичок мастер на все руки. Неожиданный поворот в ситуации складывается, когда на ужин приходит подруга Виктории со своим идеальным спутником и появляется хозяин агентства «Муж на час», который спешит исправить ошибку. Герои пьесы и не догадываются, к чему приведет этот вечер…

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

23 февраля, 19.00.

Цена билетов: 1000 – 3300 руб.

Спектакль "Муж на час".

Комедия «Шашни» со Станиславом Садальским

Чего только не придумывают, чтобы оправдать супружескую измену: кризис среднего возраста, духовный застой, поиск идеала... Рассуждают на эту тему в основном мужчины, ведь кризис – среднего и старшего возраста – приходит, как правило, именно к ним. А боль от измен испытывают женщины. Героиня этой забавной истории нашла неординарный выход из ситуации. Настоящая женщина начинает битву и выигрывает в нелегкой борьбе за свою семью и за свой душевный покой в зрелом возрасте. Но вот насколько это ей нужно? И стоит ли победа затраченных усилий? Вопрос спорный… Для самарцев роли главных героев исполнят в спектакле в феврале 2020 года звезды российского театра и кино – Татьяна Орлова и Станислав Садальский.

Самарский Окружной Дом офицеров, ул. Шостаковича, 7.

24 февраля, 19.00.

Цена билетов: 800 – 3500 руб.

Станислав Садальский в комедии "Шашни"Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Спектакль «Место среди звезд»

В Самару в конце февраля 2020 года приедет со спектаклем еще одна московская антреприза. Олеся Железняк сыграет главную роль в пьесе по мотивам рассказа Мэри Ор «Мудрость Евы». Это легкая веселая комедия с глубоким смыслом основана на реальной истории, приключившейся с австрийской актрисой Элизабет Бергнер. Однажды в бродвейскую жизнь преуспевающей артистки Марго Крейн вторгается некая Ева Харингтон – милая и услужливая девушка, которая на самом деле пытается всеми силами занять то самое место среди звезд. Удача способствует ей, все более оборачиваясь бременем сладкой жизни... Зрителей порадуют яркие музыкальные номера и роскошные винтажные костюмы.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

27 февраля, 19.00.

Цена билетов: 1000 – 3500 руб.