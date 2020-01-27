Секрет долгой жизни - «Гармония»: две истории о людях с великим прошлым

Все для фронта

Все ближе те времена, когда мы будем изучать события Великой Отечественной войны лишь по учебникам и архивным документам. Но сейчас у людей еще есть возможность узнать о тех событиях из первых уст, от ветеранов, тех, кто видел войну своими глазами, ковал победу своими руками. В год 75-ой годовщины Победы особенно важно вспомнить события тех страшных лет и еще придти на поклон к ветеранам и труженикам тыла, с благодарностью за мир.

Одна из тех, кто знает, что такое война не по рассказам и картинкам в книгах, труженица тыла 88-летняя Клара Кузьмина. Сейчас она живет в пансионате «Гармония» под круглосуточным наблюдением, окруженная заботой. Клара Сергеевна со всей открытостью делится своими воспоминаниями.

Труженица тыла 88-летняя Клара Кузьмина о военных годах 00:00 00:00

- Когда началась война, мне было 10 лет. Отца забрали на фронт, мать - в колхоз на постоянную работу. Мы выращивали овощи и осенью отправляли их на фронт. После войны я работала в колхозе, потом уехала на 18-ый завод. Там я проработала 38 лет, - рассказывает ветеран.

С детских лет она трудилась на благо других людей и родины. Сначала все для фронта, потом для восстановления страны. Своей семьи Клара Сергеевна так и не построила. На старости лет осталась одна. Как о ветеране о ней заботится государство: льготы, выплаты, почести. Но несколько переломов бедра дали понять, как нужна постоянная, круглосуточная поддержка. И такие возможности, условия и специалисты сегодня есть.

- Очень печально, что мы уделяем внимание ветеранам войны один раз в год. Это те люди, которых мы должны помнить, чтить, уважать и уделять им внимание каждый день. К сожалению, с каждым годом их все меньше и меньше и здоровье их тоже часто требует помощи и внимания, - отметила директор самарского пансионата «Гармония» Ольга Кондрашева.

Пансионат для пожилых и нуждающихся в уходе «Гармония» специализируется на уходе после перенесённых заболеваний и травм. Здесь полный штат квалифицированного персонала, круглосуточное наблюдение за состоянием постояльцев и все необходимое для комфортной жизни. Пожилые люди окружены здесь заботой и вниманием.

Любовь и самолеты

Забота о пожилых родственниках - это не только постоянное личное присутствие, душевные разговоры и стакан воды, а еще и профессиональный уход. История 76-летнего Василия Золотухина тому пример.

Валерий Трифонович, строитель по специальности, полжизни прослужил в армии, удлинял полосы для разгона самолетов в аэропортах. Создал семью. Первый брак подарил ему детей и внуков, но распался, а вот второй стал ярким светом на закате. Василий Золотухин женился по любви уже на пенсии.

- Я прослужил 29 лет. Нам дали квартиру, казалось бы, живи и радуйся. И тут у меня умирает жена. Мы прожили с ней 7 лет. Дети выросли. И вот так я остался один. После того, как я два раза лежал в госпитале, сын определил меня в пансионат «Гармония», - рассказывает бывший военный. Теперь он больше не один.

История 76-летнего Василия Золотухина_Самара 00:00 00:00

В пансионате «Гармония» Валерий Трифонович, можно сказать, начал вторую жизнь. Ведь поддержка и забота, ежедневный уход специалистов и пристальное внимание к здоровью дают силы и уверенность в себе. К тому же, дети и внуки могут навестить в любое время.

- Социум очень важен для людей. С годами нехватка общения чувствуется все сильнее. Поэтому мы большое внимание уделяем социализации, общению и поддержанию интереса к жизни, - рассказывает Ольга Кондрашева.

В пансионате «Гармония» досуговые мероприятия проходят каждый день: настольные игры, интеллектуальные беседы, разнообразные тренинги, арт- и музыкотерапии, концерты. Предусмотрена и специально разработанная программа по сохранению памяти и профилактике возрастных нарушений. Жить в пансионате можно столько, сколько захочется. Здесь рады всем.

Конкретно:

Сайт: www.гармония-самара.рф

Наш адрес: г. Самара, 9-я малая просека, дом 70

Телефоны: +7 (846) 922-911-2; +7 (937) 645-52-71