"Мне детей лечить нужно!": экс-офицера полиции из Самары, которую судят за мошенничество, не пустили в загородный дом

Еще в прошлом году жизнь Екатерины Маслаковой играла радужными красками: высокая должность в системе МВД, офицерские погоны, муж-прокурор, очаровательные детки-двойняшки, просторный дом. Счастливая и сытая жизнь закончилась в сентябре 2019-го, когда женщина попыталась провернуть аферу, а вместо этого попала в оперативную разработку ФСБ.

17 сентября офицера полиции с поличным задержали после получения 350 тысяч рублей. После этого в отношении нее возбудили уголовное дело, муж подал на развод, и по решению суда она переехала из загородного дома в квартиру к родителям, ей выделили время для прогулок и запретили общаться с кем-либо, кто может стать по делу свидетелем.

ПОКУСИЛАСЬ НА СЕМЬЮ

Евгений Александров, который признан по делу потерпевшим, рассказал корреспондентам «КП-Самара», что Маслакову знает давно: они когда-то работали в ФСКН, и она была его подчиненной.

Потом Евгений Константинович вышел на пенсию, а Екатерина службу продолжила. В прошлом году он узнал, что у его дочери, которая работала дознавателем в отделе полиции Куйбышевского района, могли возникнуть проблемы с законом:

- Она вела дело о незаконной продаже алкоголя несовершеннолетнему и допросила 17-летнего парня без его родителей. Там темная история была: адвокаты в суде нашли повод придраться к этому протоколу допроса. Я стал думать, как можно помочь дочери, - говорит Евгений Александров.

Сейчас женщине запрещено покидать Самару, а за мошенничество ей и вовсе грозит реально лишение свободыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мужчина уверяет: к своей бывшей подчиненной он обратился за консультацией: мол, у нее же муж – прокурор Куйбышевского района, вот и надеялся он услышать точку зрения надзорного ведомства: какие меры суд может принять к дознавателю, насколько серьезен проступок дочери, что ей грозит.

- А они вместо этого денег с меня требовать стали, представляете? – не скрывает возмущения бывший борец с преступностью. – Тогда я и пошел в ФСБ.

НАДЕЯЛАСЬ НА ПОСЛАБЛЕНИЯ

- 14 сентября Маслакова встретилась с Александровым и сообщила ему, что его дочь могут привлечь к уголовной ответственности за фальсификацию доказательств. Чтобы этого не произошло, нужно заплатить от 300 до 500 тысяч рублей. К 16 сентября была определена окончательная сумма – 350 тысяч рублей, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» помощник прокурора Советского района Самары Сергей Григорьев. – При этом на самом деле выполнить обещанное она не могла.

Поэтому действия Екатерины Маслаковой следствие квалифицировало как покушение на мошенничество в крупном размере.

Сегодня на первом судебном заседании она полностью признала свою вину и просила рассмотреть ее уголовное дело в особом порядке. Это гарантировало бы ей смягчение приговора – суд не смог бы назначить ей более, чем две трети от максимально предусмотренного законом наказания. Представитель гособвинения с этим согласился, а вот потерпевший выступил резко против.

- Она даже не извинилась передо мной после всего, что произошло, – так объяснил он «Комсомолке» свою позицию.

Муж-прокурор развелся с Екатериной, дети остались жить с нейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ДЕТКИ В КЛЕТКЕ

Сейчас по решению суда Екатерине Маслаковой запретили некоторые действия (в том числе общение со свидетелями), жить она должна на ул.Белорусской в Самаре, это в квартира ее родителей. Женщина просила суд разрешить ей переехать с детьми в загородный дом в селе Лопатино Волжского района.

- Мы раньше жили там с бывшим мужем, до того, как он съехал в Самару, - объяснила Маслакова суду. – Дети прикреплены к той поликлинике, сейчас у них воспаление легких, им нужно лечиться.

Почему нельзя лечить детей в Самаре, осталось не ясным. Суд Маслаковой в переезде отказал. Хотя ее бывший муж, прокурор Андрей Маслаков теперь и живет в Самаре, он по-прежнему остается владельцем части недвижимости в Лопатино, а потому имеет полное право туда приехать. А вот общаться с бывшей женой ему нельзя – потому что по ее уголовному делу он будет допрошен в качестве свидетеля.