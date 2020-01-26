«Вся в глубоких дырах, голова еле держится на шее»: в Самаре умирающая собака несколько часов пугала школьников

«Мамочка, помоги!»

Жуткая картина 15 января предстала перед учениками одной из самарских школ, расположенных в Красноглинском районе города. Из окна ученики наблюдали как в снегу под забором — на территории учебного заведения — лежала и умирала окровавленная собака.

— Ребенок звонил со школы и дрожащим голосом просил — «мама, мамочка, помоги ей! Помоги собачке!» Они несколько часов смотрели в окно, как песик мучается, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» местная жительница Наталья Андреева (фамилия изменена).

Песика дети увидели под забором на территории школыФото: соцсети

По словам Натальи, все происходящее пугало не только ее 12-летнюю дочь, но и ее одноклассников. На уроке физкультуры дети подходили к песику, но не знали как ему помочь. Учителя на их просьбы не реагировали.

— Администрация не предприняла никаких действий! Меня, постороннего человека, только спустя три часа после звонка пустили на машине за школьный забор, чтобы я увезла собаку! — говорит наша собеседница. — Я просила помочь охранника, дворника, просила позвать кого-то из администрации или вызвать службу, которая бы увезла собаку. Никто не помог!

Раны были ужасные

Наталья с грустью и гневом отмечает — люди только глазели в окна:

— Я считаю, что это позор. Наших детей учат бездействию и жестокости! А еще подвергают опасности, собака могла быть больна бешенством , а дети свободно к ней подходили. Она могла от страха кинуться на них. Дочь говорит, что они просили помощи у учителя, а им отвечали — отойдите и все.

Израненное животное отвезли в клинику «Зоомир». Раны были ужасные — голова еле держалась на шее, по всему туловищу были глубокие дыры.

— Говорят, ее покусали другие животные. В клинике ее осмотрели, сделали рентген, взяли анализ крови, — объясняет женщина. — Сделали обезболивающее, антибиотик и ставили капельницы , 2 как минимум при нас. Все раны были обработаны, поставлен дренаж. Врач назвал собаку «Сырок», потому что она вся была в дырках.

Умирающая собака несколько часов пугала учеников самарской школы.

Потерянное время

Бедное животное оставили в клинике в стационаре. Операция должна была быть проведена на следующее утро. К сожалению, делать ее не пришлось.

— Сырок умер. Мы сделали все, что могли, но потеряли слишком много времени, — говорит самарчанка.

Собаке до последнего пытались помочьФото: соцсети

Андреева в этой ситуации считает героиней свою 12-летнюю дочь, которая до последнего настаивала, чтобы истерзанной собаке помогли:

— Доченька права, столько людей хотели помочь, поддержку Сырок получал от тех, от кого не ожидали. А те, кто реально мог что-то сделать — отвернулись.

Наталья призывала педагогов школы быть более внимательными к тому, что происходит вокруг. Жалоб на руководство заведения она решила никуда не писать.

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