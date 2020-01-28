Где отметить 23 февраля 2020 года в Самаре: праздник на набережной и салют, концерты, спектакли и экскурсии

23 февраля 2020 года в Самаре пройдет множество мероприятий, на которые приглашают прийти всей семьей. И большая удача, что День защитника Отечества приходится в этом году на воскресенье, значит начать поздравлять сильную половину человечества можно начать уже 22 февраля, в субботу.

23 февраля в Самаре: возложение цветов к Вечному огню, праздник на набережной и салют

Торжественные мероприятия в честь Дня защитника Отечества начнутся в Самаре утром 23 февраля, в 11.00. По традиции в этот день пройдут возложения цветов к Вечному огню, в мероприятии будут участвовать первые лица Самарского региона.

В середине дня на набережной стартует военно-патриотический праздник в честь Дня защитника Отечества, который начнется с приветственных речей и поздравлений и продолжится концертом. 23 февраля 2020 года самарцы смогут посмотреть на показательные выступления парашютистов, спортсмены ДОСААФ будут соревноваться на точность приземления. На набережной развернутся тематические площадки, на которых можно будет пострелять из лука, посмотреть выставки: ретро-автомобилей, военной техники и средств связи МЧС, Росгвардии, МВД и ДОСААФ, спортивных мотоциклов и артефактов времен Великой Отечественной войны. На празднике будут угощать кашей и горячим чаем из солдатской полевой кухни всех желающих.

23 февраля 2020 года в Самаре пройдет День открытых дверей в Военно-историческом музее: можно будет бесплатно увидеть экспозиции, побывать на обзорных экскурсиях и посмотреть документальные фильмы об истории Вооруженных сил России.

День защитника Отечества в Самаре завершит торжественный артиллерийский салют, который прогремит на первой очереди набережной в 21.00.

КОНЦЕРТЫ ДЛЯ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Ироничный бард Тимур Шаов

Если ваш защитник – любитель песен под гитару, сходите вместе 23 февраля 2020 года в Самаре на концерт ироничного барда Тимура Шаова, его называют Жванецким в авторской песне. Борис Стругацкий сравнивал его творчество с песнями Галича и Юлия Кима, а сам Ким с песнями Высоцкого. Тимур Шаов не ограничивает свое творчество жесткими рамками - его принимают как своего и на рок-фестивалях, и на бардовскои поляне.

Дворец культуры железнодорожников им. А.С.Пушкина, ул. Льва Толстого. 94.

23 февраля, 19.00.

Цена билетов: 1000 - 1500 руб.

Тимур Шаов - Частушки-пофигушки.Тимур Султанович Шаов (род. 14 июля 1964, Черкесск) советский и российский поэт, автор и исполнитель песен. Профилактика в facebook: http://www.facebook.com/profilaktica twitter: http://twitter.com/profilaktica JOIN VSP GROUP PARTNER PROGRAM: https://youpartnerwsp.com/ru/join?98301

Дмитрий Романов: Я одессит, я из Одессы, здрасьте!

Резидент Stand Up Дмитрий Романов дарит на 23 февраля 2020 года самарцам праздничный концерт. Одессит Дмитрий Романов умеет шутить не только про окружающих, но и про самого себя, не боится смеяться над своими недостатками, не стесняется рассказывать что-то личное без пошлости и грубости. Поклонники ценят его одесский юмор, интеллигентный сарказм и обаятельную улыбку.

Ночной клуб «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106г.

22 февраля, 19.00.

Цена билетов: 900 – 3000 руб.

Как вас зовут? Чем вы занимаетесь? Москва, Талинн / Stand Up / Дмитрий Романов.Формат, в котором я общаюсь со зрителями на своих концертах

«Касте» 20 лет!

Легендарная ростовская рэп-группа решила отметить 23 февраля 2020 года в Самаре свое 20-летие, совместив два праздника. За два десятка лет «Каста» не раз меняла свой творческий вектор, но всегда оставалась созвучной времени. Новый концерт группы носит ироничное название «Об изъяне понятно». Как пишут сами участники группы: это «тринадцать новых песен от нас, четырех состоявшихся и примечательных мужчин, россиян, знающих место своей русскости и кучу других приколов…»

Клуб «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106г.

22 февраля, 19.00.

Цена билетов: 1200 – 20 000 руб.

Каста Колокола над кальянной (feat. Kamazz) (Official Video).

СПЕКТАКЛИ 23 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА В САМАРЕ

Патриотичная опера «Князь Игорь»

Самарский театр оперы и балета приглашает накануне 23 февраля послушать патриотичную оперу Александра Бородина, которую композитор создавал на протяжении 18 лет, но не успел закончить. По записям Бородина работу завершили его друзья и соратники – композиторы Александр Глазунов и Николай Римский-Корсаков. В основу оперы лег памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».

Музыкальный спектакль ответит на вопрос «что такое любить по-русски»? Это отпустить любимого мужчину на войну, как делает княгиня Ярославна. Это – суметь оставить любимую женщину, потому что долг перед Родиной тоже важен, что знает князь Игорь. Это – быть верным своему выбору, несмотря ни на что, как княжич Владимир Игоревич…

Трейлер оперы Князь Игорь / Prince Igor.Самара, САТОБ.

Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

22 февраля, 18.30.

Цена билетов: 200 – 1400 руб.

Спектакль «Охота на мужчин» с Настасьей Самбурской

Красотка Настасья Самбурская станет подарком для самарских мужчин на 23 февраля. Накануне, в субботу, телеведущая, певица и актриса выйдет на сцену самарской филармонии в главной роли в спектакле «Охота на мужчин». Ее героиня – роковая женщина, о которой мечтает любой мужчина, только не собственный муж. В погоне за остротой чувств и яркими впечатлениями она знакомится с молодым интеллигентом. Взбалмошная особа быстро погружает нового поклонника в мощный водоворот неотвратимых событий. Жизнь молодого человека превращается в настоящий хаос…

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

22 февраля, 19.00.

Цена билетов: 1000 – 3500 руб.

Охота на мужчин.

Спектакль «Бесконечное начало»

Главную роль в этом спектакле, который покажут на 23 февраля в Самарском Доме офицеров, сыграет герой российских боевиков, брутальный Игорь Лифанов. С ним в спектакле будет участвовать его дочь, молодая актриса Анастасия Лифанова. Спектакль, поставленный по пьесе Виктора Понизова «Аз есмь тварь», затрагивает вечные вопросы об абсолютном добре и зле.

Покинув этот мир, герой пьесы попадает в чистилище, где перед ним предстает вся его жизнь, наполненная грехами и пороками. Пройдет ли он все испытания правдой и раскаянием или его душа будет метаться между мирами вечно? Спектакль - не поучительная история, он полон иронии.

Самарский Окружной Дом офицеров, ул. Шостаковича, 7.

23 февраля, 19.00.

Цена билетов: 800 – 2500 руб.

Спектакль «Муж на час» с Владимиром Селивановым и Сергеем Глушко

Какие мужчины выйдут на сцену филармонии 23 февраля 2020 года в Самаре! Звезды экрана - Владимир Селиванов из «Реальных пацанов» и муж Наташи Королевой красавец-стриптизер Сергей Глушко.

Сюжет комедии закрутится вокруг девушки по имени Виктория. Она красивая, успешная, но одинокая. Героиня устраивает ужин, на который должны прийти ее одноклассницы со своими вторыми половинками. Чтобы не ударить в грязь лицом, приходится Вике звонить в агентство по найму кавалеров «Муж на час» и просить прислать ей «брутального красавца». Но по ошибке к ней является неказистый мужичок - мастер на все руки. Неожиданный поворот в ситуации складывается, когда на ужин приходит подруга со своим идеальным спутником и хозяин агентства «Муж на час», который спешит исправить ошибку…

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

23 февраля, 19.00.

Цена билетов: 1000 – 3300 руб.

Спектакль "Муж на час".

Спектакль «Побег из Шоушенка»

Как известно, больше всего на свете сильная половина человечества ценит свободу. О том, как легко ее потерять и как трудно вернуть, рассказывает спектакль, поставленный по роману Стивена Кинга, который можно будет посмотреть в самарском театре драмы 23 февраля 2020 года.

Перед зрителями разворачивается жесткая история выживания там, где выжить практически невозможно. Вице-президент солидного банка Энди Дюфрейн попадает в неприятности. Его обвиняют в убийстве жены и ее любовника, которое он не совершал. Дюфрейн получает два пожизненных срока. Отбывать наказание ему предстоит в «Шоушенке» - тюрьме, из которой никто не возвращается. В течение долгих лет своего заключения упрямый узник «Шоушенка» геологическим молотком пробивает тоннель в стене камеры, чтобы совершить дерзкий побег.

Самарский академический театр драмы им. М.Горького, пл. Чапаева, 1.

23 февраля, 13.00, 18.00.

Цена билетов: 200 – 900 руб.

Вице-президент солидного банка Энди Дюфрейн оказался узником тюрьмы "Шоушенк". Фото: архив Самарского театра драмы

ЭКСКУРСИИ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Пешеходная экскурсия «Бравые герои Самары»

Для тех, кого не пугает зимняя погода, кто любит гулять по улицам родного города и интересуется его историей, есть отличный вариант отметить День защитника Отечества на пешеходной экскурсии «Бравые герои Самары». Прогулка по городу будет из двух частей - сначала экскурсанты увидят памятники: Самарскому гусару, Бравому солдату Швейку, Товарищу Сухову и Дяде Степе, и услышат интересные рассказы об этих героях. Затем заглянут в музей русской императорской армии.

22 февраля, с 12.00.

Цена билетов: 550 руб., пенсионерам – 500 руб., школьникам – 450 руб.

Один из бравых героев Самары - Товарищ Сухов на набережной.Фото: Ольга РЕШЕТНИКОВА

Экскурсия в «Бункер Сталина»

Если вы или ваша сильная половина еще ни разу не были в этом загадочном и знаковом месте Самары, стоит попасть туда именно 23 февраля 2020 года. Вы спуститесь на 37 метров под землю, посетите кабинет И.В.Сталина и зал заседания ГКО, узнаете много интересного про парад 7 ноября 1941 года на площади Куйбышева, Седьмую симфонию Шостаковича, дипломатический корпус в годы войны в Куйбышеве и посмотрите документальный фильма.

23 февраля, 13.30.

Цена билетов: 350 руб.

«Богатырские забавы» на базе отдыха «Надежда»

Если вы задумали отметить День защитника Отечества, не обращая внимания на неустойчивую зимнюю погоду, на свежем воздухе, праздник на базе отдыха «Надежда» придется кстати.

Организаторы обещают, что 23 февраля 2020 года пойдет весело и душевно.

«Богатырские забавы начнутся с состязаний «Удаль молодецкая», на которых можно испытать свою ловкость, смелость и смекалку. Подкрепить силы можно будет на чаепитии с русскими угощениями на свежем воздухе.

Малышей будет развлекать Джинн Гасан ибн Харума, учитель ста чудес, сказитель тысячи сказок, повелитель трех стихий. Восточный мудрец удивит арабскими сказками, состязаниями и хитрыми испытаниями для юных друзей.

Завершит праздник зажигательная танцевальная программа «Рус-Party» с конкурсами, играми, розыгрышами от ведущего и хитами от DJ.

Так же за отдельную плату можно погреться в сауне, включающей комнату отдыха, бассейн и парилку.

Самарская область, Красноярский район, с. Екатериновка, база отдыха «Надежда», (846) 279-48-49, 8-927-712-94-86, 8-937-644-82-86.

23 февраля.

Цена билета: 1500 руб. с человека за сутки. В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание, развлекательные мероприятия, пользование мангальной зоной, парковка.

Дети до 3 лет проживают бесплатно без предоставления дополнительного места и питания.