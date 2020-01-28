Вот так квиз! В Самаре теплоэнергетики сразились с молодыми преподавателями в интеллектуальной игре

Так, энергетики «Т Плюс» и студенты СамГТУ отметили Татьянин день викторинойФото: Андрей ТАНАЕВ

Для настоящих профессионалов важно всестороннее развитие. Поэтому специалисты филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» с удовольствием приняли приглашение руководства теплоэнергетического факультета СамГТУ и пришли на квиз. В интеллектуальной битве, которая прошла в специализированной лаборатории «Т Плюс», участвовало две команды: команда профессионалов-теплоэнергетиков и вузовская команда - молодые преподаватели и лучшие студенты.

Снова в стенах родного вуза

Опытные теплоэнергетики на несколько часов снова почувствовали себя студентами. Тем более многие из них как раз здесь и учились.

- В наше время это называлось брейн-ринг, теперь квиз. Вопросы были из разных областей знаний: музыка, история, вопросы на общую эрудицию и сообразительность, - рассказывает заместитель главного инженера филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» по генерации Дмитрий Кожин. - Честно признаюсь, к игре не готовились, надеялись на свои знания, что остались со школы. Да и некогда сейчас к интеллектуальным играм готовиться: идет отопительный сезон. Большинство сотрудников «Т Плюс» занимаются своими профессиональными вопросами, обеспечением надежности работы предприятия. Отопительный сезон не позволяет нам расслабляться и отвлекаться от профессиональной деятельности.

Игра прошла в дружеской атмосфереФото: Андрей ТАНАЕВ

С первых минут битва превратилась в дружеское состязание. Специально для встречи организаторы внесли небольшие изменения в игру.

- Все студенческие квизы, мозгобойни и игры подобного формата похожи, просто разные вопросы, темы. Для этой игры мы добавили стартовый тур, он был посвящен именно теплоэнергетике, - отметил заместитель декана теплоэнергетического факультета СамГТУ по воспитательной и социальной работе Алексей Сатонин.

Неформальное общение на пользу учебе

Квиз для студентов СамГТУ - дело привычное. Между факультетами такие состязания проходят регулярно, а вот совместная игра с представителями крупной компании прошла впервые. Для учащихся это отличная возможность еще раз пообщаться с будущими коллегами в неформальной обстановке.

- Все прошло в такой дружеской, теплой атмосфере. Все были в хорошем, приятном настроении. Много шутили. Игра прошла очень хорошо, легко, - улыбается первокурсница Анна Фролова.

Похожие игры будут проходить и дальшеФото: Андрей ТАНАЕВ

На этот раз студенты на несколько баллов обошли своих старших коллег. Но специалисты «Т Плюс» намерены усилить команду и вернуться за реваншем. Совместные игры планируют проводить и в дальнейшем.

В целом в рамках взаимодействия энергокомпании с Политехом в прошлом году была открыта специализированная лаборатория «Т Плюс». В ее стенах совместно со Всероссийским фестивалем энергосбережения #ВместеЯрче реализуется образовательный проект «Умная среда».