2020-01-28T10:02:10+03:00
Общество

Попавшие в цель: в Самаре наградили победителей "Серебряного лучника"

Конкурс проходит в регионе уже в 10-й раз
Поделиться:
Конкурс проходил в 10-й разКонкурс проходил в 10-й раз
Изменить размер текста:

Самое ожидаемое и престижное событие в мире маркетинга, рекламы и PR! Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» состоялось в областной столице.

Для конкурса этот год особенный, юбилейный! Уже в 10-ый раз в Самаре проводится региональный этап, и уже в 4-ый торжественная церемония награждения победителей проходит на главной медиаплощадке губернии — в большом павильоне ГТРК «Самара». Всего — восемь номинаций. Самыми популярными оказались - «Развитие и продвижение территорий», «Благотворительность» и «Продвижение государственных, общественных и социальных программ». За победу в этот раз боролись 37 PR-проектов. В основе каждого - творчество и уникальные идеи.

Традиционно среди почетных гостей церемонии - настоящие легенды российского PR. В этом году - Председатель Совета директоров коммуникационного агентства «Р.И.М» Игорь Писарский, председатель совета директоров агентства стратегических коммуникаций «Никколо М» Игорь Минтусов. Их экспертное мнение особенно важно для финалистов!

Победу одержал и пиар-проект ГТРК «Самара» «Всё по-честному» в номинации «Корпоративные коммуникации». Авторитетное жюри оценило продвижение первого молодежного сериала, созданного профессиональной командой телекомпании. Удивительная история веселых приключений простых школьников захватила не только их ровесников, но и старшее поколение. Уникальный для регионального телевидения формат позволил объединить творческие силы коллектива телекомпании, органы власти и бизнес-партнера корпорацию "Кошелев". Также в шорт-лист конкурса вошла еще одна работа нашей телекомпании - «Смотри в будущее» в номинации «Продвижение технологий будущего». На этом состязания между лучшими пиар-проектами не заканчиваются! Теперь команде проекта «Всё по-честному» предстоит побороться за «Серебряного Лучника» уже в Москве. Впереди - федеральный этап конкурса, он состоится уже 21-го февраля.

В зале собрались лучшие представители отрасли PR и журналисты

В зале собрались лучшие представители отрасли PR и журналисты

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Татьяна Мокшина — исполнительный директор региональной премии «Серебряный Лучник — Самара», генеральный директор агентства коммуникаций «ПРАТОН»

- В истории самарского Лучника 436 проектов, которые создало 4300 авторов, но это не самое главное. Самое главное, что все эти проекты не на бумаге, а в конкретных делах. Эти дела изменили нашу жизнь, и социальную, и культурную, и экономическую к лучшему, это однозначно. Это главный результат проекта.

Елена Крылова - Директор ГТРК "Самара"

- Я очень рада, что это действительно стало доброй традицией, и в наших стенах проходит прекрасная премия, номинации которой всегда выводят на сцену самые лучшие проекты, самые большие достижения в области PR-проектов. Серебряный Лучник – это всегда знак качества. Это не про намерения, а про дела. Что очень созвучно со стратегией ГТРК «Самара», нашего медиахолдинга. Не останавливаться на достигнутом, а поступательно двигаться вперед.

Игорь Писарский - председатель Совета директоров коммуникационного агентства «Р.И.М.», председатель Попечительского совета премии «Серебряный Лучник»

- Мне кажется, что все проекты победители вполне конкурентоспособные и могут побороться за федеральные награды, что и будет сделано. И я бы хотел отметить сам формат церемонии, довольно креативный и неожиданный. Всегда существует проблема, что на церемонии обычно награждают авторов проектов, но не говорят о проекте. Это происходит раньше, либо в кругу экспертного совета, или на общественных обсуждениях. Но на самой церемонии проекты не звучат. Здесь это правило нарушено. И нарушено, по-моему, здорово, весело и интересно. Мы узнали и про проекты, и посмотрели на автора, и вручили призы тем, кто их заслуживает.

Игорь Минтусов, Председатель совета директоров АСК «НИККОЛО М», член Попечительского совета Национальной премии «Серебряный Лучник»

- Этот проект, он показывает планку для тех специалистов, которые занимаются PR, что такое хорошие проекты и как их делать. Это очень хорошо профессионально мотивирует людей, которые занимаются связями с общественностью. А второе влияние, что каждый проект, так или иначе, имеет определенную целевую группу в соответствии с целями и задачами, которые стоят перед авторами проекта. И в этом смысле слова это улучшает социальную среду. Считаю, что очень большое дело делают пиар-специалисты, потому что каждый из проектов, который они реализовали на территории города и области, эти проекты доставляют радость людям и делают их жизнь лучше.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В торгово-развлекательном центре Года Нисанова и Зараха Илиева откроется первый в стране кинотеатр с технологией ScreenX
В ТРЦ «Европейский», принадлежащем группе компаний «Киевская площадь» девелоперов Года Нисанова и Зараха Илиева, появится самый современный в России кинотеатр
Новости 24
В Самарской области врач ради прибавки к зарплате проводила на бумаге диспансеризацию пациентов
Выставка «Уши, лапы, хвост » в Самаре 2020: выставки животных, соревнования, товары и услуги для питомцев
Дмитрий Азаров поздравил самарскую семью с рождением 13 ребенка
«Как сделать подземку популярнее?» Самарцев просят поделиться мыслями по развитию метро в городе
Журналист Егоров: «Крылья Советов» просили за Соболева у ЦСКА 8 млн евро
Самарца задержали на почте за посылку с таблетками из Республики Беларусь
Площадь пожара в ангаре с резиной в Тольятти возросла до 1050 кв.м
Баскетболист «Нижнего Новгорода» Александр Винник перешел в «Самару»
Врач самарского минздрава рассказал, спасет ли маска от коронавируса
В Тольятти уволили двоих руководителей учреждений, в которые поставлялось тухлое мясо
Тольяттинская «Лада» в Санкт-Петербурге не смогла победить «СКА-Неву»
Самарские «летчики» на выезде обыграли тверское «Динамо»
Пожар на Новозаводской в Тольятти: горит ангар с резинотехническими изделиями
Дмитрий Азаров встретился с молодежью, «в руках которой будущее Самарской области»
За четыре трупа житель Самарской области получил два с половиной года колонии-поселения
Этой ночью Самару будут убирать от снега в усиленном режиме
Губернатор Самарской области подписал план, который должен предупредить появление коронавируса в регионе
В Самаре на Металлурге сгорел двухэтажный дом
На стройке в Октябрьском районе Самары нашли мигрантов, которые работали с нарушением законов РФ
На трассе под Самарой столкнулись Lexus и КамАЗ: водитель иномарки погиб
Все полеты из Самары в Китай приостановлены на неопределенный срок
В Самаре молодым врачам и медсестрам пообещали доплаты в 3-5 тысяч рублей
Не услышал сигнал: в Самаре глухонемой мужчина попал под электричку
В Самарской области в 11 селах и деревнях из-за АЧС уничтожили все поголовье домашних свиней