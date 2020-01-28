Попавшие в цель: в Самаре наградили победителей "Серебряного лучника"

Самое ожидаемое и престижное событие в мире маркетинга, рекламы и PR! Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» состоялось в областной столице.

Для конкурса этот год особенный, юбилейный! Уже в 10-ый раз в Самаре проводится региональный этап, и уже в 4-ый торжественная церемония награждения победителей проходит на главной медиаплощадке губернии — в большом павильоне ГТРК «Самара». Всего — восемь номинаций. Самыми популярными оказались - «Развитие и продвижение территорий», «Благотворительность» и «Продвижение государственных, общественных и социальных программ». За победу в этот раз боролись 37 PR-проектов. В основе каждого - творчество и уникальные идеи.

Традиционно среди почетных гостей церемонии - настоящие легенды российского PR. В этом году - Председатель Совета директоров коммуникационного агентства «Р.И.М» Игорь Писарский, председатель совета директоров агентства стратегических коммуникаций «Никколо М» Игорь Минтусов. Их экспертное мнение особенно важно для финалистов!

Победу одержал и пиар-проект ГТРК «Самара» «Всё по-честному» в номинации «Корпоративные коммуникации». Авторитетное жюри оценило продвижение первого молодежного сериала, созданного профессиональной командой телекомпании. Удивительная история веселых приключений простых школьников захватила не только их ровесников, но и старшее поколение. Уникальный для регионального телевидения формат позволил объединить творческие силы коллектива телекомпании, органы власти и бизнес-партнера корпорацию "Кошелев". Также в шорт-лист конкурса вошла еще одна работа нашей телекомпании - «Смотри в будущее» в номинации «Продвижение технологий будущего». На этом состязания между лучшими пиар-проектами не заканчиваются! Теперь команде проекта «Всё по-честному» предстоит побороться за «Серебряного Лучника» уже в Москве. Впереди - федеральный этап конкурса, он состоится уже 21-го февраля.

В зале собрались лучшие представители отрасли PR и журналисты

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Татьяна Мокшина — исполнительный директор региональной премии «Серебряный Лучник — Самара», генеральный директор агентства коммуникаций «ПРАТОН»

- В истории самарского Лучника 436 проектов, которые создало 4300 авторов, но это не самое главное. Самое главное, что все эти проекты не на бумаге, а в конкретных делах. Эти дела изменили нашу жизнь, и социальную, и культурную, и экономическую к лучшему, это однозначно. Это главный результат проекта.

Елена Крылова - Директор ГТРК "Самара"

- Я очень рада, что это действительно стало доброй традицией, и в наших стенах проходит прекрасная премия, номинации которой всегда выводят на сцену самые лучшие проекты, самые большие достижения в области PR-проектов. Серебряный Лучник – это всегда знак качества. Это не про намерения, а про дела. Что очень созвучно со стратегией ГТРК «Самара», нашего медиахолдинга. Не останавливаться на достигнутом, а поступательно двигаться вперед.

Игорь Писарский - председатель Совета директоров коммуникационного агентства «Р.И.М.», председатель Попечительского совета премии «Серебряный Лучник»

- Мне кажется, что все проекты победители вполне конкурентоспособные и могут побороться за федеральные награды, что и будет сделано. И я бы хотел отметить сам формат церемонии, довольно креативный и неожиданный. Всегда существует проблема, что на церемонии обычно награждают авторов проектов, но не говорят о проекте. Это происходит раньше, либо в кругу экспертного совета, или на общественных обсуждениях. Но на самой церемонии проекты не звучат. Здесь это правило нарушено. И нарушено, по-моему, здорово, весело и интересно. Мы узнали и про проекты, и посмотрели на автора, и вручили призы тем, кто их заслуживает.

Игорь Минтусов, Председатель совета директоров АСК «НИККОЛО М», член Попечительского совета Национальной премии «Серебряный Лучник»

- Этот проект, он показывает планку для тех специалистов, которые занимаются PR, что такое хорошие проекты и как их делать. Это очень хорошо профессионально мотивирует людей, которые занимаются связями с общественностью. А второе влияние, что каждый проект, так или иначе, имеет определенную целевую группу в соответствии с целями и задачами, которые стоят перед авторами проекта. И в этом смысле слова это улучшает социальную среду. Считаю, что очень большое дело делают пиар-специалисты, потому что каждый из проектов, который они реализовали на территории города и области, эти проекты доставляют радость людям и делают их жизнь лучше.