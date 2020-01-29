День зимних видов спорта в Самаре 2020: где в городе отметить праздник активного образа жизни

Погода на День зимних видов спорта в Самаре в 2020 году будет располагать к прогулкам на свежем воздухе. Синоптики обещают в пятницу, 7 февраля, и в последующие выходные настоящий мороз -11 градусов и ясную погоду. Так что слякотная зима этого года дает самарцам шанс встать на лыжи и коньки, покататься на горках и горнолыжных спусках.

Подсказываем читателем, где можно заняться зимними видами спорта в Самаре.

«Олимпийская деревня» у стадиона «Самара Арена»

Эта зона для активного отдыха открылась в Самаре накануне Нового года и продолжает работать для тех, кто любит заниматься спортом зимой на свежем воздухе. «Олимпийская деревня» - доступная площадка, работает она каждый день (по будням с 12.00 до 21.00, по выходным – с 10.00 до 22.00), на катки и зимние аттракционы можно попасть бесплатно.

В «Деревне» три хорошо подготовленных катка ждут любителей зимних видов спорта: каток-аллея, для тех, кто любит с ветерком промчаться на коньках, детский каток с «помощниками» для начинающих фигуристов и хоккейная калда.

Проложена трасса для любителей лыжных прогулок.

Высокие деревянные горки «Олимпийской деревни» зовут покататься на тюбингах и детей, и взрослых.

Работает инклюзивный парк. Это каток и спортивные аттракционы. Главная задача парка – чтобы все дети могли играть вместе, независимо от ограничений по здоровью. В парке установлено оборудование, позволяющее заниматься спортом детям на инвалидных колясках.

На территории «Олимпийской деревни» можно взять напрокат зимний спортивный инвентарь: коньки, лыжи, тюбинги.

Как доехать до «Олимпийской деревни»:

- трамвай № 11 – движение от автостанции «Аврора» до стадиона «Самара Арена»;

- трамвай № 12 – движение от автостанции «Аврора» до стадиона «Самара Арена»;

- трамвай № 22 (либо до Барбошиной поляны с пересадкой на трамваи №№ 11, 12, либо до остановки «Московское шоссе» по ул. Ташкентская, далее – пешком до стадиона);

- автобусы №№ 1, 50, 51, 67, 96, 205, 268 – проходят в районе стадиона «Самара Арена» (остановка «Улица Алма-Атинская»);

- автобус № 295 – осуществляет заезд к стадиону «Самара Арена».

«Олимпийская деревня», последняя миля у стадиона «Самара Арена», ул. Демократическая, 57.

7-9 февраля, 10.00 – 22.00.

Вход свободный.

"Олимпийская деревня" у стадиона "Самара Арена" продолжает работать и ждет гостей. Фото: официальная группа "Олимпийской деревни" в ВК.

Самарские катки

На День зимних видов спорта в Самаре 2020 можно отправиться на один из самарских катков, которые стойко выдержали все январские оттепели. Их постоянно обновляли, заливали, и ледовые площадки ждут любителей спортивного образа жизни.

Можно обновить каток на площади Славы. Он открылся совсем недавно. По отзывам посетителей, это самый лучший бесплатный каток в городе, здесь отличный лед и две теплые раздевалки.

На площади Куйбышева работает каток и хоккейная калда. Есть пункты проката и заточки коньков. Кроме того, здесь работает высокая деревянная горка для катания на тюбингах.

На набережной, в районе бассейна ЦСКА, - самый длинный каток в Самаре. Можно кататься и любоваться на зимние волжские пейзажи, а вечером здесь включают иллюминацию и музыку. Есть места для переобувания и камеры хранения.

В парке им. Ю.Гагарина лед свежей заливки, гонять на коньках можно прямо по заснеженным аллеям. Работает прокат.

Работают катки в городских парках «Дружба», «Победа» и «Металлург». Их постоянно обновляют. Здесь есть все удобства: лавочки для переодевания, прокат, заточка, киоски с горячим перекусом.

Самарские катки ждут отдыхающих.Фото: Архив КП

Любителям беговых лыж

Трассы для беговых лыж проложены в черте города в парках и вдоль Волги. Любителям прогулок по заснеженным лесным просекам советуем на День зимних видов спорта в Самаре 2020 отправиться на одну из спортивных баз на окраине.

Например, можно прогуляться на лыжах по Загородному парку, здесь есть пункт проката.

На спортивной базе «Чайке» (Красноглинское шоссе, 116) есть не только лыжные трассы, но и каток, горки, работает прокат спортинвентаря.

Спортбаза «Динамо» (ул. Дубравная, 2) приглашает прогуляться на лыжах и покататься на санках.

Для любителей спокойной прогулки на лыжах в парках есть трассы.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Горнолыжные склоны

Любители острых ощущений в День зимних видов спорта в Самаре 2020 наверняка отправятся на один из горнолыжных склонов.

«СОК»

На горнолыжке «СОК» есть трассы для опытных лыжников и сноубордистов и учебная трасса для начинающих. Кататься здесь можно на спортивном оборудовании, взятом напрокат. Трасса для катания длинная, но ровная, без трамплинов. Чтобы подняться обратно на гору, напрягаться не придется – на трассах для лыж и тюбинга есть специальные подъемники. Катание с высокой горы контролируют работники, обслуживающие трассу, так что отдыхающим здесь обеспечена максимальная безопасность.

Кроме того, в сноупарке «СОКа» покатают на лошадях или с ветерком промчат на квадроциклах. Если сильно замерли на горке, на горнолыжном комплексе можно сходить в баню.

Адрес горнолыжной базы «СОК»: поселок Красная Глинка, 3-й квартал.

«Склон»

Центр спорта и отдыха «Склон» предлагает много развлечений для любителей экстрима: трассы для горных лыж и сноуборда, катание на снегоходах, «полет» с высокой горки на ватрушках и санках. На «Склоне» есть специальные подъемники для горнолыжников и сноубордистов, а также отдельно – для тех, кто катается на ватрушках. Есть снежная дорожка для любителей спокойных прогулок по лесу на беговых лыжах.

В Центре спорта и отдыха есть все удобства для отдыхающих – прокат спортивного оборудования, гостиница, бильярд, тренажерный зал, бассейн…

Находится ЦСО «Склон», в Малой Царевщине, на ул. Рябиновой, 6.