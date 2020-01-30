2020-01-29T12:56:27+03:00
Общество

Отказ по кредиту: что делать, если ты в черном списке

Как получить кредит, если из-за сложностей с выплатами вы попали в черный список и банки отказывают в займе
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Сервис займов под залог автотранспорта – один из современных способов кредитования, который может выручить с деньгамиСервис займов под залог автотранспорта – один из современных способов кредитования, который может выручить с деньгами
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Постоянные отказы по кредитам могут стать настоящей проблемой, когда есть острая необходимость занять деньги на решение личных или деловых вопросов. Сервис займов под залог «Ваш инвестор» рассказывает, почему испорченная кредитная история – это не приговор.

Почему кредитная история может быть испорчена?

Каждый раз, получая кредит в банке или заём в микрофинансовой организации (МФО), сведения о кредите и все детали его обслуживания заносятся в личную кредитную историю заемщика. В том числе, в истории фиксируются факты просрочки платежей – как по закрытым кредитам, так и по действующим, а также информация о невыполненных решениях суда по выплате алиментов и задолженности по услугам ЖКХ.

Что делать если кредитная история уже испорчена?

Когда подаешь заявку на кредит уже в десятый по счету банк, а в ответ получаешь отказ, то это не значит, что всё потеряно. Сервис займов под залог автотранспорта – один из современных способов кредитования, который может выручить с деньгами.

Это не означает, что при оформлении займа под залог автотранспорта никто не будет смотреть вашу кредитную историю. Будут, но под другим углом: у микрофинансовых организаций более лояльное отношение к ошибкам заемщика, совершенным при обслуживании кредитов или займов.

Например, сервис займов под залог «Ваш инвестор» рассматривает все заявки индивидуально, а не в автоматическом, «конвейерном» режиме. Таким образом, при принятии решения о выдаче или отказе займа используется более гибкий подход.

Ко всему прочему, оформляя займы под залог и добросовестно исполняя свои обязательства, можно улучшить свою кредитную историю, ведь микрофинансовые организации так же, как и банки, передают сведения в бюро кредитных историй.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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