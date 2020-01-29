Новый за 13 лет чемпион Белоруссии, датский середняк и два амбициозных клуба из ФНЛ: с кем сыграют «Крылья Советов» на втором сборе в Турции

«Крылья Советов» улетели на второй сбор, который, также как и первый, пройдет в Турции. В городе Белек самарцы будут тренироваться и сыграют четыре контрольных поединка. Они запланированы на два дня – 2 и 8 февраля. Таким образом, за день «Крылья» проведут по два матча.

Такое решение главный тренер волжан Миодраг Божович принял, чтобы дать как можно больше игрового времени каждому футболисту, который полетел с командой на сбор.

- На втором сборе нагрузки будут более интенсивными, футболисты будут играть больше времени. На этом сборе игроки провели на поле по 40 минут, на втором они будут играть по 60 минут. Это значит, что мы приближаемся к той готовности, которая нам нужна, - сказал наставник «КС» в интервью клубному телевидению.

Соперники самарцев по второму сбору – два клуба из ФНЛ «Чайка» и «Нефтехимик», клуб «Динамо-Брест», который победил Голиафа «БАТЭ» и стал новым чемпионом Белоруссии, и датская команда «Раннерс». Рассказываем про каждый из этих клубов.

«Чайка» - амбициозный проект бизнесмена из Ростовской области. Фото: ФК «Чайка» (Песчанокопское).

«Чайка» (Песчанокопское, Ростовская область)

Проект бизнесмена Андрея Чайки. Сначала предприниматель планировал купить «Ростов», но когда не вышло, создал команду в родном селе и назвал ее в честь отца (нет, не в честь себя).

В этом сезоне «Чайка» дебютировала в ФНЛ. Из-за повышения в классе клуб пригласил бывшего главного тренера «Сызрани-2003» Дмитрия Воецкого, который работал в тандеме с Виталием Семакиным. Однако по ходу сезона руководство «Чайки» решило сменить наставников – команду возглавил Магомед Адиев, который до этого тащил еще живой «Анжи» по РПЛ.

После 25 туров команда из Ростовской области идет на 10-ом месте в турнирной таблице ФНЛ.

Игра «Крыльев» и «Чайки» пройдет 2 февраля в 13:00 (здесь и далее время самарское).

Брестское «Динамо» прервал многолетнюю гегемонию «БАТЭ» в чемпионате Белоруссии. Фото: ФК «Динамо-Брест».

«Динамо» (Брест, Белоруссия)

Это новый чемпион Белоруссии с 2006 года. Брестское «Динамо» прервало гегемонию «БАТЭ» за тур до окончания чемпионата страны 2019 года, отодвинув борисовский клуб на второе место. В итоге «Динамо» опередило «БАТЭ» на пять очков.

Чемпионство стало возможно после того, как в Бресте появились деньги. В «Динамо» вложился шейх из Объединенных Арабских Эмиратов Поль Даэр. Вложиться именно в белорусский клуб шейху посоветовал один из владельцев «Манчестер Сити».

Примечателен ФК «Динамо-Брест» еще и тем, что какое-то время председателем правления клуба был Марадона. Правда, легендарный футболист довольно быстро улетел из Белоруссии в Мексику. По словам адвоката Марадоны, все дело в суровом климате.

У «Динамо-Брест» есть деньги и амбиции. Фото: ФК «Динамо-Брест».

За чемпиона страны играют, например, экс-полузащитник «Рубина» и «Краснодара» Сергей Кисляк и небезызвестный Артем Милевский. По слухам, в разные годы оба футболиста могли оказаться в «Крыльях Советов».

Игра пройдет 2 февраля в 18:00.

«Нефтехимик» в прошлом году еще играл в ПФЛ, а теперь идет на пятой строчке в ФНЛ. Фото: ФК «Нефтехимик» (Нижнекамск).

«Нефтехимик»

Еще одна команда, которая в прошлом сезоне завоевала повышение в классе. В Татарстане большие планы на клуб из Нижнекамска и пока он их оправдывает. «Нефтехимик» идет на пятом месте в турнирной таблице ФНЛ с 46 очками. До зоны выхода в РПЛ – 5 очков.

Команда из Нижнекамска потеряла своего лучшего бомбардира – Дениса Макарова. Хавбек перешел в «Рубин». Однако «Нефтехимик» остается симпатичной командой, которая может потрепать нервы.

Кроме того, есть в команде из Нижнекамска старый знакомый – недавно к команде присоединился Данил Кленкин.

Игра пройдет 8 февраля в 13:00.

Сейчас «Раннерс» идет на пятом месте в чемпионате Дании. Фото: facebook.com/RandersFC.

«Раннерс» (Дания)

Середняк высшего дивизиона чемпионата Дании. Команда из одноименного города в современном ее виде появилась на свет в начале нулевых, быстро добралась до Суперлиги и почти сразу взяла Кубок страны (в сезоне 2005/2006).

В высшем дивизионе «кони» все чаще болтаются между 5-ым и 10-ым местами. Наивысшее достижение – 3-е место в сезоне 2012/2013. Примечательно, что до «бронзы» «Раннерс» добрался сразу после возвращения из 1-ой лиги (второй по значимости дивизион в системе чемпионата Дании).

Несколько раз «кони» играли в Кубке УЕФА и Лиге Европы, однако добраться до группового этапа «Раннерс» так ни разу и не смог. Один раз – в 2013 году – жребий свел датчан с «Рубином». Тогда казанцы выбили «Раннерс» в третьем квалификационном раунде.

Сейчас в чемпионате Дании перерыв. После 20 сыгранных матчей «кони» идут на 5-ой строчке, это зона чемпионского раунда, которая позволяет потом побороться за трофей.

Игра пройдет 8 февраля в 18:00.

Все матчи в прямом эфире покажет YouTube канал «КС». Также трансляции можно будет найти на сайте samara.kp.ru.