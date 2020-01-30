«А они коронавирус не завезут?»: в Самарской области паникуют из-за переноса игр китайских команд в Тольятти и Самару

Из-за вспышки коронавируса в Китае домашние матчи команд из Поднебесной в КХЛ и ВХЛ решили перенести в Россию. Это значит, что игры «Лады» и ЦСК ВВС с тремя клубами – «Ценг Тоу», «КРС-БСУ» и «ОРДЖИ», которые запланированы на середину февраля и должны были состояться в Китае, пройдут в Тольятти и Самаре. Кроме того, на «Лада-Арене» друг с другом сыграют «Ценг Тоу» и «КРС-БСУ». Об этом официально объявили в Высшей хоккейной лиге.

Новость тут же всколыхнула интернет. Простые жители Самарской области, далекие от спорта и хоккея в частности, запаниковали.

«А они коронавирус нам сюда не привезут?», «Я к спорту уважительно отношусь, но здоровье-то в стране важнее! Все ли китайские спортсмены здоровы?» - пишут самарцы в социальных сетях. А действительно, не привезут ли хоккеисты из Китая вирус и в Самарскую область? Разбираемся.

До Самары и Тольятти китайские клубы уже провели несколько игр в других городах России. Фото: ХК «Лада».

За здоровьем спортсменов следят

За хоккеистов из Китая вступились власти Самарской области. В минспорте региона уверены – за здоровьем спортсменов следят медики.

- Хоккеисты профессиональных команд находятся под постоянным контролем медицинских специалистов своего клуба. Уверены, вопрос дополнительно находится на контроле лиги, компетентных служб и российских регионов, куда эти команды приезжают. В каждом российском регионе предпринимаются соответствующие меры, в том числе в тех, где эти команды выступали и будут выступать перед приездом в наш регион, - отметили в министерстве спорта Самарской области.

Свои слова власти подкрепили официальным документом, который составили по итогам совещания в правительстве РФ.

В китайском клубе «Ценг-Тоу», который приедет играть в Тольятти и Самару, в свою очередь заверили – все хоккеисты здоровы.

- Все хоккеисты, которые выступают сейчас за «Ценг Тоу», неважно русские или китайские, здоровы, - отметили в клубе.

Впрочем, некоторых самарцев эти заявления не переубедили.

- Ну ладно, а зачем нарочно китайцев сюда везти? Вы же тоже понимаете, что штаба никакого у нас нет и проверок никаких не будет. Максимум, тепловизором посмотрят, а вирус передается и в инкубационный период. Вам самим не страшно? – негодует жительница Самарской области Юлия.

Матчами с командами из Поднебесной «Лада» и ЦСК ВВС завершат регулярный чемпионат. Фото: ХК «Лада».

В одной команде есть заболевший, но это ОРВИ

Россия, кстати, вовсю уже закрывает границу с Китаем. Ранее в стране, в том числе в Самаре, закрыли прямые рейсы в Поднебесную. С 31 января приостанавливают железнодорожное сообщение с Китаем. Кроме того, власти уже закрыли сухопутную границу России с Поднебесной в пяти регионах Дальнего Востока.

Ладно, на границах вешают замок, но хоккеисты-то все равно приедут. Да, все так, но стоит учитывать тот факт, что хоккейные команды из Поднебесной, которые выступают в ВХЛ, последним раз были в Китае 18 января. После этого, если кто-то и успел заразиться (первый случай коронавирусом зарегистрировали 13 января), то симптомы уже должны были проявиться. И тогда хоккеист не только на лед бы не вышел, его бы срочно отправили в больницу. Да и руководство клубов и тренерский штаб при любом чихе своего хоккеиста отправят его на обследование. Рисковать всем составом они не будут точно.

Все три китайские команды с начала 20-ых чисел января находятся в России. А в нашей стране случаев заражения вирусов не выявили, так что подхватить короновирус хоккеисты не могли.

Кроме того, чтобы снизить риск, в одной из команд - «Ценг Тоу» - отправили всех китайских хоккеистов домой. Оставили только легионеров.

- Команда с 21 января находится в Российской Федерации. Ни у кого из игроков нет отклонений по термометрии, - рассказал главный врач ХК «Ценг Тоу» Антон Шабалин. - Каждый день в девять часов утра мы проходим медицинский осмотр в городах, где играем. 29 января представители пензенской городской больницы осмотрели нас в гостинице. Температурный режим игроков в норме, отклонений нет никаких. Что касается китайского игрока, у которого была немного повышена температура, то ему в Москве, Казани и Рязани поставили диагноз ОРВИ. Руководством «Ценг Тоу» принято решение об отправке его и всех игроков КНР на родину.

Другие клубы о состоянии игроков ничего не сообщили, однако проверки в них проходят совершенно точно. До Самары и Тольятти «КРС-БСУ», «ОРДЖИ» и «Ценг Тоу» сыграли/сыграют в Нижнем Новгороде, Казани, Рязани и Пензе.

Матчи китайских клубов в Тольятти:

12 февраля – «Ценг Тоу» - «Лада»

14 февраля «КРС-БСУ» - «Лада»

16 февраля – «ОРДЖИ» - «Лада»

18 февраля – «Ценг Тоу» - «КРС-БСУ»

Матчи китайских клубов в Самаре:

10 февраля – «Ценг-Тоу» - ЦСК ВВС

12 февраля – «КРС-БСУ» - ЦСК ВВС

14 февраля – «ОРДЖИ» - ЦСК ВВС

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