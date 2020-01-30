Гуглом по воробьям: в самарском аэропорте воздушный коридор для самолетов расчищают Годзилла и Снег

После недавней трагедии в Жуковском, когда виновниками ЧП признали стаи обитающих на помойке чаек, многие заволновались – ведь птиц хватает в окрестностях практически любого аэропорта. Поспешим успокоить: чтобы стаи не мешали взлетающим самолетам, на каждом аэродроме работает специальная служба. Есть такая и в самарском аэропорту «Курумоч». Но здесь за безопасность полетов отвечают не только хитроумные изобретения. Журналисты «Комсомольской правды - Самара» познакомились с самыми необычными сотрудниками службы безопасности полетов – орнитологами и их хищными крылатыми питомцами.

Кый, Снег и Годзилла - верные стражи воздушного пространстваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отпугнуть и обезвредить

В небольшом кабинете здания на краю аэродорма рядом с компьютерами и рабочими документами гордо восседают три пестрогрудых сокола - Годзилла (Гадя), Кый и белый Снег, и ястреб Гугл. На головах у птиц специальные шапки-клобуки, поэтому сидят они совершенно спокойно, лишь изредка поворачивая клюв из стороны в сторону.

- Они живут в специальном вольере на привязи, клобуки на них одеваем только перед вылетом в патрулирование, поэтому они даже радуются, когда на них шапочка – это значит, что скоро будет еда, - рассказывает инженер по орнитологическому обеспечению безопасности полетов Александр Гуриненко.

"Боевой вылет" сокола занимает 1,5-2 часаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Патрулируют территорию хищные птицы практически ежедневно, иной раз совершая по несколько «боевых вылетов» в день – ведь в окрестностях аэропорта есть и лесопосадки, и колхозные поля, и старые здания, где обитают пернатые. Задача проста – отпугнуть птичьи стаи и заставить их избрать другое место для ночлега и кормежки.

- Территория аэропорта находится на путях сезонной миграции многих видов птиц, но влиять на перелетные стаи сложно - ведь они просто пролетают мимо. Хотя и их мы, конечно, стараемся отпугнуть хищниками, - говорит Александр Гуриненко. – Другое дело – стаи воробьиных или врановых, которые постоянно живут в окрестностях. Здесь мы можем уже серьезно повлиять на их поведение и заставить изменить место обитания.

Орнитолог Александр Гуриненко следит за местоположением питомцев с помощью навигационной системыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Юркий, как кошка!»

Ястреба и соколов для защиты воздушных коридоров используют по-разному.

- Сокол летает долго, полтора-два часа может в воздухе провести, а потом как собака возвращается домой, - рассказывает Александр Гуриненко. – Мы используем их для борьбы с большими птичьими стаями – вид кружащегося в небе хищника отпугивает голубей, грачей, чаек и других пернатых.

У ястреба Гугла – совсем другая задача.

- Ястреб – это «кошка воздуха». Он летает не так быстро и не так долго, как сокол, но зато гораздо маневреннее, охотится как бы исподтишка. Поэтому мы применяем его как «оружие ближнего боя» против одиночных птиц, - раскрывает стратегические тонкости орнитолог. – Берем Гугла с собой в машину при патрулировании территории, и когда видим птиц, спускаем «с поводка». Двойная польза – во-первых, нежелательных гостей отпугивает сам хищник, а во-вторых, птицы привыкают, что в машине ястреб, и пугаются уже самого вида автомобиля.

Ястреб Гугл- "оружие ближнего боя"...Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хищные птицы работают посменно – пока одни, налетавшись и наевшись, отдыхают, другие вылетают в патруль. На лапках – специальные навигационные браслеты, по которым сокола или ястреба можно найти, если они далеко улетят и потеряются. Но такие случаи редки – за несколько месяцев орнитологам пришлось лишь однажды искать заблудившуюся Гадю.

На лапке ястреба - колокольчики, чтобы можно было проще найти его в травеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хищника не заменить

В самарском аэропорту птицы работают не так уж долго, с середины осени 2019 года. Но на зарубежных аэродромах – в Польше, Испании, Германии, Америке их используют весьма активно.

- В Польше при аэропортах даже существуют специальные питомники, где таких птиц разводят для несения воздушной службы, - рассказывает Александр Гуриненко. – Я работал в аэропорту Мадрида, там воздух патрулируют более 20 соколов и орлов, они отпугивают не только птиц, но и мелких животных – лис, зайцев, собак, которые забегают на летное поле и мешают самолетам.

Конечно, во всех аэропортах птиц отпугивают не только хищниками, но и всевозможными техническими средствами. Блестящие на солнце шары, выстрелы пиротехники, звуковые сигналы, имитирующие крики птиц – все это есть и в Курумоче. Но как говорят специалисты – живого хищника не заменит никто.

Годзилла кажется совершенно ручной и миролюбивой, но это впечатление обманчивоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Птицы быстро привыкают ко всем этим отпугивателям и перестают их бояться. Самолетов и в целом человека и техники птицы в принципе совсем не пугаются. То ли дело хищник, который кружит в небе – здесь опасность вполне осязаема, и пернатые избегают селиться и кормиться там, где постоянно живет хищник, - говорит орнитолог.

Ворон Арчи - отличная "сигнализация"!Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пернатая сигнализация

Недавно орнитологи аэропорта взяли «на воспитание» в питомнике еще и большого черного вОрона Арчи. Специалисты рассчитывают, что присутствие этого хищника, в природе ворующего яйца из гнезд небольших птиц, заставит тех передумать селиться в окрестностях аэропорта. Пока Арчи привыкает к новым задачам, но уже работает «сигнализацией» – сидя в просторной клетке за окном второго этажа, бдительно следит за чужаками в небе и чуть что – поднимает крик.

.. а сокол Годзилла - дальнегоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А недавно в аэропорту появился еще один пернатый «внештатный специалист» - с осени на трубе стоящего в отдалении строения поселился дикий сокол. Орнитологи в шутку говорят, что он помогает своим сородичам нести «боевое дежурство» и тоже стоит на страже безопасности полетов.

- В идеале хотим взять «в штат» еще одного ястреба из питомника, - делится планами Александр Гуриненко. – Чтобы они с Гуглом работали посменно.

Лабрадор-ретривер Аби верно несет службу в аэропорту

А В ЭТО ВРЕМЯ

Лабрадор Аби любит детей и обижается на крик

Соколы и ястреб – не единственные представители животного мира, которые служат человеку в аэропорту. В здании аэровокзала несет службу Аби – иссиня-черный лабрадор-ретривер. Вместе с напарником, старшиной полиции, кинологом Олегом Лукмановым она бдительно следит, чтобы на борт самолета не пронесли запрещенные вещества, оружие или взрывчатку.

- В основном эту работу выполняют немецкие, бельгийский овчарки и спаниели. Лабрадоров-ретриверов и фокстерьеров на службе меньше, в основном как раз – на обнаружение наркотиков и взрывчатки, - рассказывает Олег Лукманов.

За время работы в аэропорту чувствительный нос Аби не раз сослужил хорошую службу – на ее счету неоднократное обнаружение в багаже пассажиров забытых патронов и обследование второпях брошенных в залах сумок.

- Сумки забывают часто, - рассказывает кинолог. - Чтобы не эвакуировать людей, мы подводим Аби, она обнюхивает подозрительный предмет и выносит свой вердикт. Причем при обнаружении оружия или взрывчатки эти собаки не должны лаять, лишь сесть или лечь, чтобы взрывное устройство не сработало от звука.

Когда Аби с Олегом отправляются патрулировать территорию аэровокзала, большинство пассажиров расплываются в улыбке, а дети наперебой просят разрешения погладить. Аби не возражает – доброжелательная по своей натуре, она очень любит детей. А вот чего она не терпит – так это когда на нее повышают голос.

- Аби – девочка очень обидчивая, - улыбается Олег Лукманов. – Если на нее прикрикнуть, сразу перестает работать, замыкается в себе. Но отходит быстро – достаточно достать ее игрушку или угостить вкусняшкой