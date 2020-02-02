Победили со второго раза: два самарца вышли в финал конкурса «Лидеры России»

Сегодня в Нижнем Новгороде выбрали 30 финалистов, которые поедут в Сочи на финал конкурса «Лидеры России-2020». Из 300 полуфиналистов прорваться в лидеры смогли и двое самарцев – Алексей Евстигнеев и Александр Свистунов.

БОЛЕЛА ВСЯ СЕМЬЯ

За Александра Свистунова дома болели жена и двое сыновей – 6-летний Костя и 4-летний Артем. Самарец признается, что в этом году он надеялся дойти только до полуфинала, потому что в прошлом не смог преодолеть заочного тестового этапа.

Когда семья поняла, что у него, возможно, есть шанс достигнуть бОльшего, младший сын на радостях научился делать кувырок вперед (мальчик занимается восточными единоборствами), счастливая мама тут же отправила Александру видео.

- Я работаю в IT-сфере, далее надеюсь развиваться в сфере высшего менеджмента, и если вдруг получится победить и выиграть миллион рублей, то потрачу его именно на получение образование в этой сфере, - рассказал финалист корреспонденту «КП-Самара».

Алексей Евстигнеев считает, что такие конкурсы помогают оторваться от рутины и дают заряд энергииФото: Александра БУДАЕВА

ГОТОВ КО ВСЕМУ НОВОМУ

Алексей Евстигнеев тоже в прошлом году не дошел до очного этапа, зато в этом – выступил очень успешно.

- Мы в него верили, он – молодец! – говорили все мимо проходящие участники конкурса, пока самарец делился с журналистами впечатлениями от соревнований.

- У нас была очень дружная команда, до начала соревнований нам передали пожелания успеха от нашего губернатора, все это время он искренне за нас «болел», - рассказал корреспондентам «КП-Самара» Алексей Евстигнеев. – Задания мне очень понравились, они были сложными, но очень интересными.

Финалист – управленец, что называется, до мозга костей и сейчас как раз рассматривает разные варианты для продолжения своей карьеры, так что конкурс, как это и было задумано организаторами, может стать отличной стартовой площадкой для талантливого руководителя.

Татьяна Хмелевская со студенчества занимается спасением людейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

НЕМНОГО НЕ ХВАТИЛО ДО ПОБЕДЫ

Среди участников из Самары, которым немного не хватило баллов для выхода в финал, были замруководителя Поисково-спасательной службы Самарской области Татьяна Хмелевская, бизнес-вумен Оксана Ковнир и талантливая молодежь из Самары – мама двоих детей Анна Старкова, про которую мы уже рассказывали, и амбициозный топ-менеджер из Тольятти Иван Гребенкин.

Татьяна Хмелевская спасением людей занимается со студенческих лет – сначала в качестве добровольца, а позже - как профессиональный спасатель.

- Помню, как-то на Грушинском фестивале много лет назад только благодаря сотрудникам ГИБДД нам удалось спасти мужчину с инфарктом: тогда была лишь одна грунтовая дорога на Поляну, и там застрял грузовик. Чуть дальше - на железнодорожном переезде - ДТП, мы думали шансов нет, - вспоминала Татьяна Хмелевская. - Спас ситуацию тогдашний начальник районной ГИБДД. Он лично организовал "зеленый коридор" для реанимобиля, хотя в тот день все отмечали день ГАИ. Такие и должны быть настоящие руководители: энергичными, всегда готовыми прийти на помощь.

Оксана Ковнир успевает реализовывать себя в самых разных сферахФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Татьяна Хмелевская и Оксана Ковнир в этом году в конкурсе участвовали уже во второй раз. Бизнес-вумен из Самары между двумя конкурсами успевала не только готовиться, но и управлять своей компанией (Оксана Ковнир возглавляет КФХ «Волжский осетр»), преподавать в университете (она кандидат биологических наук) и даже принять участие в конкурсе красоты - на "Миссис Самарская губерния-2019" она завоевала титул "Миссис стиль".

Иван Гребенкин в конкурсе участвовал в первый раз, о нем он узнал от своего коллеги - Илья Панин в прошлом году выиграл конкурс "Лидеры России-2019" и несколько месяцев занимал пост замминистра строительства Самарской области. Что заставило молодого человека покинуть госслужбу и уйти в коммерцию, доподлинно неизвестно, но об опыте, приобретенном на конкурсе он рассказывал с таким жаром, что "заразил" других идеей попробовать свои силы.

- Я честно считал, что мои шансы - где-то 50 на 50, - признался Иван Гребенкин. - Но своей девушке Анастасии я пообещал, что если выйду в финал, то в этом году мы поженимся.

У Ивана Гребенкина и его возлюбленной наверняка все сложится отличноФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Как теперь поступит молодой человек, пока не известно. В данный момент самарская делегация поздравляет двух финалистов. Они представят регион этой весной в Сочи. Победителями могут стать около 100 человек (в прошлом году их было 104), они получат миллион рублей на программу обучения в России и возможность войти в кадровый резерв лучших управленцев страны.

ОФИЦИАЛЬНО

Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей"

- В этом году у нас 48 полуфиналистов в ПФО - предприниматели, 47 человек имеют ученые степени, 3 из них - доктора наук, есть один сотрудник уголовного розыска, один профайлер, который лучше полиграфа определяет, когда человек лжет, а еще есть мама 9-ых детей Мария Львова-Белова.

Михаил Швыдкой, госдеятель и телеведущий, члена наблюдательного совета конкурса "Лидеры России"

- Этот конкурс появился, потому что существующие социальные лифты заржавели, а талантливые люди нужны во всех сферах. Не исключено, что в будущем мы добавим новые треки, направления, чтобы находить управленцев, скажем, для области медицины.