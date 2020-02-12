АО «Российский аукционный дом» сообщает

Торги 16 апреля 2020 года по Лоту №1 перенесены на 21 февраля 2020 года; внесены изменения в информационное сообщение о продаже с аукциона 16.04.2020г. объектов недвижимости, составляющих Лот №1, расположенных по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Комсомольская, д.52, опубликованное на сайте https://www.samara.kp.ru/ 13.01.2020 г.

_________________________________________________

Организатор торгов - Акционерное общество «Российский аукционный дом» сообщает о переносе даты проведения торгов- аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения минимальной цены («голландский»), с 16.04.2020 с 11.00 (мск) на 21.02.2020 на 11.00 (мск) по Лоту №1:

Лот №1:

Объект 1: Здание филиала Центрального отделения сберегательного банка №4257/094, назначение: нежилое здание, площадью 453,60 кв.м., количество этажей: 2, кадастровый номер: 63:09:0301144:1579, расположенное по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Комсомольская, д.52;

Объект 2: Здание (лит. Г) - гараж, назначение: нежилое здание, площадью 59 кв.м., кадастровый номер: 63:09:0301144:1534, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Комсомольская, д.52;

Объект 3: Дизель-генераторная установка SDMO J66K в контейнере, расположенная по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Комсомольская, д. 52.

Объекты расположены на земельном участке по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Комсомольская, 52, площадью 1 408,00 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов финансового назначения, кадастровый номер: 63:09:0301144:10.Земельный участок находится в пользовании Продавца на правах аренды по договору аренды земельного участка №3640 от 21.08.2017г., заключенного с Администрацией городского округа Тольятти сроком 49 лет.

Начальная цена Лота №1 – 10 399 001 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 7 207 800 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 2 – 3 000 000 руб., с учетом НДС 20%.

Начальная цена Объекта 3 – 191 201 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Лота №1 – 6 932 667 руб., с учетом НДС 20%, в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 4 805 200 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 2 – 2 000 000 руб., с учетом НДС 20%.

Минимальная цена Объекта 3 – 127 467 руб., с учетом НДС 20%.

Сумма задатка – 693 266 руб. 70 коп.

Шаг аукциона на повышение – 346 633 руб. 40 коп.

Шаг аукциона на понижение – 693 266 руб. 80 коп.

Имущество находится на торгах для передачи помещений в аренду.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

- Обязательным условием торгов при реализации Объектов является передача Объектов Покупателю по Акту приема-передачи не позднее 30 сентября 2020 г., при условии поступления на счет Продавца в полном объеме денежных средств в оплату стоимости Объектов в срок не позднее 22 сентября 2020г.;

- Объект 2 реализовывается после проведения реконструкции до оформления собственником необходимых технических, правоустанавливающих документов на Объект 2 после проведения данной реконструкции с новыми характеристиками (технический план Объекта 2 до и после проведения реконструкции приведен в аукционной документации);

- Продавец вправе увеличить срок передачи Объектов Покупателю по Акту приема-передачи на срок не более двух месяцев, с письменным уведомлением Покупателя за 30 (тридцать) календарных дней до даты 30 сентября 2020г. В случае увеличения срока передачи Объектов Продавцом Покупателю, Покупатель перечисляет в полном объеме стоимость Объектов, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты передачи, указанной в уведомлении Покупателя).

Дата и время проведения торгов: 21 февраля 2020г. в 11 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов:г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется до 19 февраля 2020 года.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 19 февраля 2020 года.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 20 февраля 2020 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 21 февраля 2020 г.с 10:30 до 10:55 (МСК) по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 21 февраля 2020 г. по адресу:

г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

_____________________________________________________________________

АО «Российский аукционный дом» сообщает о внесении следующих изменений в информационное сообщение о продаже с аукциона 16.04.2020г. объектов недвижимости, составляющих Лот №1, расположенных по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Центральный р-н, ул. Комсомольская, д.52, опубликованное на сайте https://www.samara.kp.ru/ 13.01.2020г.

В информационном сообщении читать в следующей редакции абзацы:

«Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):

- Обязательным условием торгов при реализации Объектов является передача Объектов Покупателю по Акту приема-передачи не позднее 30 сентября 2020 г., при условии поступления на счет Продавца в полном объеме денежных средств в оплату стоимости Объектов в срок не позднее 22 сентября 2020г.;

- Объект 2 реализовывается после проведения реконструкции до оформления собственником необходимых технических, правоустанавливающих документов на Объект 2 после проведения данной реконструкции с новыми характеристиками (технический план Объекта 2 до и после проведения реконструкции приведен в аукционной документации;

- Продавец вправе увеличить срок передачи Объектов Покупателю по Акту приема-передачи на срок не более двух месяцев, с письменным уведомлением Покупателя за 30 (тридцать) календарных дней до даты 30 сентября 2020г. В случае увеличения срока передачи Объектов Продавцом Покупателю, Покупатель перечисляет в полном объеме стоимость Объектов, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты передачи, указанной в уведомлении Покупателя)».