«Что же вы раньше денег не просили»: коммунисты предложили заморозить торги по передаче автопарка «Скорой» на аутсорс

Передачу автопарка самарской «Скорой помощи» на аутсорс (транспортное обслуживание частным подрядчиком) обсудили на заседании комитета по здравоохранению, демографии и социальной политики Самарской губернской думы 13 февраля. Вопрос подняли внепланово – изначально в повестке его не было. Инициатором выступил депутат от КПРФ Алексей Лескин, обсуждение получилось жарким – главврачу «Скорой» Вячеславу Малахову пришлось ответить на несколько неудобных вопросов. Например, народных избранников очень заинтересовало, почему такие решения принимаются не то что без согласия – а и без ведома депутатского корпуса.

Вячеслав Малахов заявил, что решение вынужденное - 80% автопарка «Скорых» в городе изношено, и станции срочно нужны 60 новых машин.

- Почему нельзя просто купить новые автомобили? – задал резонный вопрос Алексей Лескин. – Почему когда мы принимали областной бюджет, вы не пришли и денег не попросили?

В ответ на это главврач начал объяснять, что от аутсорса региону сплошная выгода - частник не только предоставит машины, но и будет их обслуживать, заправлять, платить зарплату водителям, а через три года, по условиям соглашения, победитель торгов оставит машины городу.

К слову, аукцион стоимостью почти миллиард рублей на три года уже подходит к концу. По данным на начало недели на него была подана только одна заявка.

- На заседании звучал вопрос об экономической обоснованности расчетов, но ответа на него так и не дали, - рассказал представитель профсоюза работников «Скорой помощи» «Действие» Александр Митрофанов.

Предложение Алексея Лескина отправить губернатору обращение с просьбой заморозить торги депутаты общим решением все же отклонили. Вместо этого решили обсудить проблему более основательно.

- Для нас главное, чтобы все процессы протекали строго в правовом поле и, конечно, чтобы качество услуг «Скорой помощи» для жителей не пострадало,- прокомментировала глава профильного комитета Марина Сидухина. – На все вопросы мы услышали ответы. В результате мы приняли решение, что обсудим проблему на расширенной коллегии минздрава, проведем круглый стол на базе губдумы с привлечением общественности, а также выездное заседание комитета на самой станции, где изучим ситуацию изнутри.

Правда, времени на обсуждение ситуации остается маловато. Торги по поиску подрядчика должны завершиться уже 14 февраля. А профсоюз работников "Скорой" уже получил уведомление о планах по увольнению почти трех сотен водителей и механиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лишь бы «газелистов» за руль не посадили: к чему приведет передача скорой помощи на аутсорс

Эксперты рассуждают о плюсах и минусах привлечения частника в сферу медицинских услуг Самары на бюджетные деньги (подробности)

"Врачам помогать, не психовать": частникам, которые возьмут скорую помощь в Самаре на аутсорс, заплатят миллиард

Подрядчикам, которых привлекут для оказания услуг станции скорой помощи, придется самим обслуживать машины, платить за страховку и учить водителей (подробности)

«Или сокращаем, или идите к частнику»: передача скорой помощи на аутсорс коснется 275 водителей

Машины скорой помощи планируют отдать на аутсорс частнику, правда, пока поступила лишь одна заявка на торги. Что же происходит в сфере здравоохранения прямо сейчас? (подробности)