"Нормальные люди с врачами не спорят": самарчанку хотят упрятать в психушку за непослушание

- Она мешает врачам работать! Критикует назначенное ей лечение и отказывается выполнять рекомендации врачей! – представители поликлиники №3 и Самарской областной психоневрологической больницы на минувшей неделе пытались объяснить суду, почему просят направить на недобровольное психиатрическое освидетельствование Елену Жданова.

Интрига в том, что подобное освидетельствование на руках у женщины уже есть, а «нелюбовь» со стороны медицинского сообщества к своей персоне она объясняет тем, что просто хотела знать, чем же на самом деле она больна.

СНОВА-ЗДОРОВО

Елена Жданова – по образованию инженер-математик, последние несколько лет работает программистом на фрилансе. Несколько лет назад она сломала руку. По словам женщины, врачи просто наложили ей повязку, а позже оказалось, что перелом был со смещением и кости срослись неправильно – так, что даже руку поднять нельзя было. Руку в поликлинике в итоге врачи помогли разработать, но после поставили еще один диагноз – остеопороз. Впоследствии он не подтвердился.

- Я начала жаловаться, несколько раз была на личном приеме у Геннадия Гридасова, который на тот момент руководил министерством здравоохранения Самарской области, поэтому в моей «родной» поликлинике №3 меня, мягко говоря, не любили, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» Елена Жданова.

У медиков несколько иная версия событий:

- Она провоцирует скандалы, оскорбляет врачей и пациентов, на прием является, когда ей угодно, требует особого к себе отношения, но при этом критикует назначенное ей лечение и не выполняет его, - об этом представители поликлиники №3 Дмитрий Гаранин рассказывает уже второй год подряд.

В 2019-м руководство поликлиники обратилось к коллегам в психдиспансер, а те вышли в суд с иском о психиатрическом освидетельствовании в недобровольном порядке. Этот иск был удовлетворен Ленинским районным и Самарским областным судами. А в январе 2020 года Шестой кассационный суд это решение отменил и направил дело в районный суд на новое рассмотрение.

В феврале дело во второй раз пришло в Ленинский районный суд, где журналистов попросили убрать камеры - дело слишком щекотливоеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

ТАК ПЕРЕЖИВАЛИ, ЧТО В СУД ПОШЛИ

- А вы предлагали пациентке добровольно пройти психиатрическое освидетельствование? – недоумевала прокурор на уже втором по счету рассмотрении этого нетривиального дела. – Зачем до суда дело доводить?

Медики ответили утвердительно: да, предлагали, пациентка отказалась, вот даже есть бумага, где она расписалась. С ней пыталась связаться врач-психиатр, но Жданова не пошла на контакт. Отсюда и такие суровые меры.

Вот только документ, который принесли в суд, оказался плохо читаемой ксерокопией, оригинал утерян. В заседании выяснилось, что врач-психиатр Жданову лично никогда не видела, а о попытках связаться с пациенткой можно судить только на основании слов медика.

- Я ни о чем не знала, никаких бумаг не подписывала, меня даже в прошлом году в суд не позвали, и первое решение о моем принудительном психиатрическом освидетельствовании было принято в мое отсутствие, - объяснила суду Елена Жданова. – После этого я поехала в Москву, потому что самарским специалистам уже не доверяла, и прошла это обследование там. Вот заключение экспертов.

Представители медучреждений продолжали настаивать: мало ли, что там в частной столичной клинике написали, здесь на месте мы видим, что пациентка ведет себя неадекватно: у нее может быть рак, а она обследоваться не хочет!

- Ну надо же! – удивились судья и прокурор. – Врачи из поликлиники так переживают за состояние пациентки, что даже в суд готовы на нее подать!

В итоге прокуратура, а потом и суд посчитали, что нет никакой надобности насильно отправлять пациентку на психиатрическое освидетельствование.

Елена Жданова из зала суда вышла счастливой, чего нельзя сказать о ее оппонентах. Впрочем, будут ли они дальше настаивать на своих требованиях, пока не известно. По закону у них есть 10 дней, чтобы подать апелляцию в Самарский областной суд. «Комсомолка» следит за развитием событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/755052" frameborder="0"></iframe> Шестой кассационный суд отменяет решение о принудительном психиатрическом освидетельствовании жительницы Самары.Александра БУДАЕВА

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