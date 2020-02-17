Пингвины вышли на «лед» и попали на видео: новобранцы Самарского океанариума уже освоились и охотно позируют публике

Трап для пингвинят

Пингвины из Самарского океанариума наконец полностью освоились на новом месте и вышли на «лед» - стилизованный каменный помост, устроенный в аквариуме для удобства водоплавающих. Напомним, четверо краснокнижных пингвинят Гумбольдта приехали в Самару полторы недели назад из Германии.

- У нас живут три мальчика и одна девочка, им еще нет и года. Это отдельное семейство, в природе они тоже обитают группами по 4-5 особей, - рассказал старший ихтиолог Самарского океанариума Максим Гарлецкий.

Пингвины хоть и птицы, но чувствуют себя в аквариуме «как рыба в воде» - весело носятся друг за другом, играют, временами, как всякие подростки, активно выясняя отношения. А вот на помост без специального трапа вылезти, как оказалось, не могут.

- В зоопарке в Германии, где они выросли, были устроены специальные трапы для выхода на сушу, поэтому, когда они только прибыли к нам, никак не могли выбраться на помост,- рассказывает Максим Гарлецкий. – Поняв, в чем дело, мы соорудили такой же трап, но поначалу наши гости стеснялись. Поскольку спать они могут в воде, это не доставляло им никаких трудностей.

Но 11 февраля ситуация наконец изменилась – пингвины один за другим осторожно выбрались на помост и принялись охотно позировать восхищенным посетителям.

Пингвины хоть и птицы, но чувствуют себя в аквариуме «как рыба в воде».Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кило рыбы в день

Самый главный момент дня для пингвинят - это, конечно, кормление. За день каждый съедает от 700 г до килограмма рыбы. В меню – салака, мойва, килька. Главное, как говорят специалисты, чередовать и не увлекаться жирной рыбой, иначе пингвинам грозит ожирение.

- Рыбу нам привозит специальный сертифицированный поставщик, - рассказал Максим Гарлецкий. – Она вся проверенная и с ветеринарными сертификатами. Когда кормлю пингвинов, приходится беречь руки – они нередко хватают меня за пальцы, а клювы у них острые – огого!

Особенно тщательной подготовки требует вода, в которой обитают пернатые. Она не морская, но чуть подсоленная, чтобы обеззаразить и предотвратить развитие грибка во влажной среде. Воду пингвинам полностью меняют раз в неделю или даже чаще. Прежде чем запустить их в аквариум заново – ждут, пока вода прогреется до 10-13 градусов – эта температура наиболее оптимальна для пингвинов.

Огромные сомы плавают у самого дна.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Куриные тушки и крокодильи бои

Прекрасно себя чувствуют и другие новобранцы Самарского океанариума – семейство из семи кубинских крокодилов, редких и очень опасных хищников. Поначалу под впечатлением от переезда они вели себя смирно, но, как рассказывают сотрудники океанариума, уже пришли в себя и даже успели подраться. Но в итоге они успокоились, легли рядышком и уснули.

В неделю один крокодил съедает одну куриную тушку – и потом долго лежит и переваривает добычу. Поскольку эти рептилии могут высоко выпрыгивать из воды, уже скоро в океанариуме будут устраивать из кормления настоящие шоу, подвешивая куриные тушки над водой.

Крокодилы – животные теплолюбивые, поэтому обычно собираются в тех местах, где в вольере устроен подземный подогрев. А когда тело достигает оптимальной температуры – просто открывают пасть, чтобы немного охладиться.

Вот так можно поближе рассмотреть хищных крокодилов.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мячик для Эльзы

Впрочем, в Самарском океанариуме есть на кого посмотреть и помимо крокодилов и пингвинов. Более четырех тысяч рыб со всех концов света не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых. Красочные цихлиды из африканских озер, хищные пираньи Амазонки, уникальные рыбы-драконы - арованы, которые почитаются в Азии – только перечисление займет не одну страницу. Большое впечатление на посетителей неизменно производит тоннель с акулами – опасные хищники снуют прямо над головами! Скромница-нерпа, получившая имя Эльза, уже вполне освоилась на новом месте, и с любопытством разглядывает людей. Правда, игрушку для нее подобрать пока не удалось.

- Нерпы – очень общительные, но привыкают к людям и к игрушкам не сразу, - рассказывает Максим Гарлецкий. – Эльзе мы пока предложили в качестве игрушки мячик, но, кажется, она от него не в восторге, так что, наверное, заменим ее. Вообще в качестве игрушки нерпа может выбрать себе что угодно. Например, в Казани в океанариуме нерпа вообще больше всего почему-то любит играть с треугольным пластиковым профилем!

Акула в огромном аквариуме.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

От грудничков до бабушек

Океанариум в Самаре открылся 20 декабря. Менее чем за два месяца здесь уже побывало 57 тысяч посетителей, причем некоторые – даже по несколько раз!

- Конечно, пик посещаемости пришелся на новогодние каникулы – даже 1 января пришло более тысячи человек! – рассказывает сотрудник океанариума Юлия Егорова. – Каждый выходной мы встречаем в среднем по 700 только взрослых, в будни – более 150. Некоторых посетителей уже узнаем в лицо – они приезжают по несколько раз.

Интересно, что 70% посетителей океанариума – именно взрослые. Сюда с равной охотой приезжают и студенты, и пенсионеры, мамы с грудными детьми, 90-летние бабушки - тем более что для старшего поколения билет продадут со скидкой – по 500 рублей. Бесплатно проходят и дети до 3-х лет, поэтому в будни здесь много молодых мам с малышами. В океанариуме к таким посетителям относятся максимально предупредительно, и всегда открывают специальные двери, чтобы было удобно проехать с коляской. Аналогично – и для инвалидов-колясочников.

- В будни к нам нередко приезжают группы из детских домов, из социальных учреждений, в том числе дети с ограниченными возможностями, для них вход бесплатный,- рассказывает Юлия. – Кроме того, сейчас мы разрабатываем специальный проект для школьных групп на время каникул.

Питомцы океанариума - нутрии.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впечатления в подарок

Самарский океанариум стал центром притяжения не только для самарцев, но и для гостей из других городов и даже из-за рубежа. Пермь, Оренбург, Саратов, Нижний Новгород, Ульяновск, Тольятти, Уральск (Казахстан) - география постоянно растет.

- К нам приезжают туристические автобусы от турфирм, организованные группы с предприятий – сотрудники с детьми. Кстати, это хороший корпоративный подарок для сотрудников на 23 февраля или 8 марта, - улыбается Юлия.

Специальных детских программ в Самарском океанариуме пока нет, но это не мешает самарцам устраивать здесь детские праздники и дни рождения. Увлекательная экскурсия, интересные питомцы, возможность вдоволь побегать, фудкорт – что еще нужно ребенку, чтобы почувствовать себя счастливым? Тем более что время посещения океанариума не ограничено – купив билет, здесь можно провести хоть весь день!

КАК НАС НАЙТИ

Самарский океанариум расположен в ТРК «Московский» по адресу: 18-й км Московского шоссе, 23.