2020-02-18T09:31:14+03:00
Спорт

Оренбург – Европа (Гибралтар) 18 февраля 2020: прямая видео-трансляция контрольного матча

Футбол, игра Оренбург – Европа (Гибралтар) 18 февраля 2020. Прямая видео-трансляция контрольного (товарищеского) матча. Составы команд, где посмотреть
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Это вторая игра для «Оренбурга» на испанском сборе. Первая завершилась победой 1:0 над китайским «Далянь Про». Фото: ФК «Оренбург».Это вторая игра для «Оренбурга» на испанском сборе. Первая завершилась победой 1:0 над китайским «Далянь Про». Фото: ФК «Оренбург».
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«Оренбург» во вторник, 18 февраля, проведет второй контрольный матч на сборе в Испании. После победы над китайским кубом «Далянь Про» «горожане» сыграют с командой «Европа» из Гибралтара.

«Европа» - семикратный чемпион Гибралтара (заморской территории Великобритании). Команда появилась в 1925 году. Свои домашние встречи проводит на стадионе «Виктория», где играет национальная команда. Арена вмещает всего 5000 человек.

В прошлом сезоне «Европа» заняла второе место в национальном первенстве, уступив команде «Линкорльн Ред Импс» - самому титулованному клубу страны, и попали в Лигу Европы. Правда, пройти далеко в еврокубке у скромной команды из Гибралтара помешала более опытная варшавская «Легия», которая выбила «Европу» в первом квалификационном раунде. К слову, дальше первого раунда в Лиге Европы (единственный еврокубок, в котором участвовала «Европа») команда прошла один раз – в сезоне 2016/2017, когда сумела обыграть по сумме двух встреч армянский «Пюник» 3:2. Правда, во втором раунде дерзких гибралтарцев остановил шведский «АИК».

После матча с «Европой» «Оренбург» проведет еще одну контрольную встречу – против норвежского «Сарпсборга 08». Она запланирована на 21 февраля. А 28 февраля «горожане» сыграют в Самаре с «Крыльями Советов» в рамках Российской премьер-лиги.

Видео-трансляция контрольного матча Оренбург – Европа (Гибралтар) 18 февраля 2020

Видео-трансляцию контрольной игры Оренбург – Европа (Гибралтар), которая пройдет 18 февраля 2020 в Испании, проведет в прямом эфире YouTube-канал ФК «Оренбург». Игра начнется в 20:00 по уральскому времени (18:00 по московскому). Смотрите видео-трансляцию на сайте kp.ru.

Оренбург Европа (Гибралтар) 18 февраля 2020: прямая видео-трансляция, где посмотреть.Контрольный матч ФК "Оренбург"

ИСТОЧНИК KP.RU

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