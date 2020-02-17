«Мама переживала, но я знал, что поступаю правильно»: полицейский из Тольятти рассказал, как стал донором костного мозга

Клетки, которые подарят жизнь

Тольяттинский следователь Леонид Ступалов помнит очень хорошо историю, которая произошла с ним три года назад. Еще во время учебы в Нижегородской академии МВД России он вместе с другими курсантами сдал свою кровь, чтобы попасть в регистр доноров костного мозга. Данные молодого человека внесли в базу и он уже забыл об этом эпизоде своей биографии, но через несколько лет, в феврале 2017 года, раздался звонок.

- Я не сразу вспомнил, о чем идет речь. Мне объяснили, что произошло буквально «чудо». Оказалось, что сейчас в Санкт-Петербурге лечат смертельно больного лейкемией мальчика из Кирова, ему нужна пересадка костного мозга. Среди родственников на роль донора никто не подошел. Начали смотреть базу – и наши фенотипы совпали, - вспоминает Леонид.

Ему понадобилось некоторое время, чтобы обдумать информацию и принять решение.

- Я открыл интернет, начал читать все, что смог найти по этой теме. Интересовало все: как это происходит, что меня ждет. Сомнений не было сразу, но я хотел понять, к чему быть готовым. Потом позвонил родным – маме, папе и рассказал о своем решении. Мама, конечно, переживала, но я знал, что поступаю правильно, - говорит следователь.

«Это не повлияло на мое здоровье»

В феврале Леонид согласился стать донором костного мозга, а уже в августе поехал на донацию в Киров. Мужчина вспоминает, что все проходило в три этапа: на первом у него взяли контрольные анализы, чтобы подтвердить совпадение. Потом ему пришлось еще раз приехать в Киров, чтобы пройти полное обследование. И уже в конце лета молодой человек отправился на процедуру.

- Сначала мне делали стимулирующие иммунитет уколы, а затем начали отбор стволовых клеток. Это продолжалось два дня, по четыре часа – я лежал неподвижно, а моя кровь циркулировала через аппарат. А потом меня сразу практически выписали, и я смог уехать домой. Я не чувствовал никаких серьезных недомоганий, немного была усталость и сонливость, но это все в скором времени прошло, молодой организм быстро восстанавливается, говорили врачи.

Правда, в первое время пришлось отказаться от тяжелых нагрузок, но восстановление прошло достаточно быстро. Он стал настоящим героем в Самаре и Тольятти.

- Я очень быстро вернулся в прежнюю форму. У меня в то время брали много интервью, писали везде. Но самой ценной и важной была новость, которая прилетела из Санкт-Петербурга. Операция прошла успешно, и ребенка отправили на реабилитацию, - признается наш герой.

Тольяттинский следователь не сомневается, что и в следующий раз поступил бы такжеФото: Личный архив

«Я хочу, чтобы все говорили: «Я могу»

Сначала Леонид мечтал познакомиться со своим спасенным «кровным братом», но потом как-то закрутился. Захватила работа, личная жизнь. В общем, о спасенном малыше мужчина по-прежнему знает главное: он жив.

- Я уверен, что стать донором костного мозга может каждый. Конечно, это решение должно быть добровольным, человек должен понимать, что он делает и для чего. Но самое главное – если у вас есть возможность, если здоровье позволяет – сделайте этот шаг, дайте нуждающемуся человеку шанс на спасение. Это обязательно зачтется. Я часто слышал восторги и удивления, люди говорили, что никогда не согласились бы на подобное. Мне кажется, вокруг этой процедуры слишком много страхов и мифов. Я призывают почитать всю имеющуюся информацию и избавиться от стереотипов, - считает Леонид.

В 2020 году проблема и в самом деле остается актуальной. В России пересадку костного мозга, по последним опубликованным данным, ждут более 4000 человек. Подходящих доноров нашли всего 300. Многие умирают, не дождавшись спасения. В национальном регистре доноров костного мозга имени Васи Перевощикова на данный момент около 130 тыс. человек, а всего в России проживает около 144 миллиона жителей. Для сравнения, например, в Германии, где живет 81 миллион человек, в национальном регистре около 8 миллионов.

- Мы уверены, что возможность стать донором и спасти чью-то жизнь есть у многих людей. Наши реальные доноры готовы делиться опытом, и они все подчеркивают, что в самой процедуре нет ничего страшного. Вступление в регистр не говорит о том, что вы станете донором. Вероятность совпадения на самом деле крайне мала. Но, чтобы чудо происходило чаще, нужна активность каждого человека.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

- Большинство больных российских детей получают костный мозг от родственников

- Каждые 20 минут один человек в России узнает, что у него рак крови. Многим может помочь трансплантация костного мозга (ТКМ) от неродственного донора.

- Поиск донора в зарубежных базах добровольцев стоит от 20 тыс. евро, и эти расходы не финансируются из средств государственного бюджета.

- Стать потенциальным донором костного мозга может любой желающий в возрасте от 18 до 45 лет достаточно сдать кровь на типирование в любой лаборатории Инвитро.

- Два года с момента трансплантации донора защищает закон об анонимности. Это сделано для того, чтобы если пациенту потребуется вторая операция, он не мог воздействовать на донора.