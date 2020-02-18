2020-02-18T10:09:25+03:00
Общество

«С книгами мир добрее и светлее!»: в день книгодарения подарки получила школа-интернат из Новокуйбышевска

Благодаря друзьям-нефтепереработчикам библиотека школы-интерната имени Ильи Егорова стала больше на 180 умных книг и журналов
Полина ВЕТРОВА
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Мальчишки и девчонки с удовольствием листали яркие книжки и журналы с героями любимых мультфильмов.Мальчишки и девчонки с удовольствием листали яркие книжки и журналы с героями любимых мультфильмов.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
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Увлекательный мир приключений и фантазий, тайн и научных открытий - это все способна подарить книга, которая, как все мы знаем с детства, лучший подарок. И такие замечательные подарки 14 февраля, в Международный день дарения книг, получили воспитанники школы-интерната имени Героя Советского Союза Ильи Егорова в городе Новокуйбышевске. Мероприятие состоялось в рамках благотворительной акции «Книги - людям», организаторами которой выступили АО «Новокуйбышевский НПЗ» и Издательский дом «Комсомольская правда».

Кому - «Барбоскины», а кому и «Соленое тесто»

Улыбающиеся мальчики в отутюженных рубашках и галстуках, нарядные девочки в белоснежных блузах - ребята тщательно подготовились к празднику. Яркие книжки и журналы листали с нетерпением, узнавали любимых героев мультфильмов - Лунтика, фиксиков, Барбоскиных, делились впечатлениями.

Девочки постарше с интересом рассматривали брошюры по рукоделию про поделки из соленого теста, гипса, бисера, искусство декупажа. Невооруженным глазом было заметно, что в этой школе к урокам творчества у детей особая и трепетная любовь. Любопытно было узнать литературные предпочтения современных школьников. Ведь многие взрослые думают, что дети любят интернет больше, чем бумажные книги. Напрасно! Мальчишки и девчонки новокуйбышевской школы-интерната увлеченно, наперебой рассказывали о своих любимых книгах, жанрах, предпочтениях.

- Я очень люблю читать книги, и у меня для этого всегда находится время, - рассказывает 11-летний Сева Чебоксаров. - Особенно мне нравятся книги про зверей. Не случайно Сева выбрал из стопки подарков занимательный журнал «Лео и Тиг», открытый на странице «Знакомьтесь, обитатели тайги» и книгу о диснеевском герое «Король Лев». - И я люблю про животных, особенно про кошек! - немного смущается девочка Таня. А мальчик Артем решительно заявил: «Предпочитаю приключения. И чтобы мальчишки были главными героями!»

Эстафета добрых дел

- Праздник книгодарения - замечательный праздник, один из самых молодых в нашем календаре, он отмечается с 2012 года, - объяснила детям начальник службы по связям с общественностью АО «Новокуйбышевский НПЗ» Елена Шишкова. - Придумал его простой библиотекарь, который хотел доказать, что любовь можно проявлять не только к людям, к друг другу, но и к обычной книге. А благодаря этой традиции, мы можем подарить любовь и тепло своему близкому человеку, своему другу, брату или сестре, маме или папе, через книгу, которая нам нравится и очень нам дорога.

Отметим, что вручение книг из коллекций Издательского дома «Комсомольская правда» ребятам школы-интерната - не единственная социально-просветительская акция АО «НК НПЗ». В преддверие праздника книгодарения профсоюзная организация Новокуйбышевского НПЗ предложила всем желающим принять участие в акции «Подари книгу с любовью!» Заводчане охотно откликнулись на призыв, покупали новые книги, приносили из своих библиотек раритетные издания. В результате несколькими сотнями книг пополнились читательские фонды библиотек заводских социальных объектов санатория-профилактория «Дубки», базы отдыха «Утес» и детского оздоровительного лагеря им. Ю.А. Гагарина. Директор школы-интерната Елена Попова от всей души поблагодарила гостей за праздник.

- Книги - лучшие подарки. Они помогут нашим детям стать умнее, добрее и чуточку счастливее. У нас в интернате есть традиция - тем, кто приходит в наш большой и светлый дом с добрыми делами, помощью и подарками, ребята готовят сувениры, сделанные своими руками.

Гости получили от благодарных ребят оригинальные поделки, расписанные по шелку в технике батик. На одном рисунке мечтательно задумался ангелочек, уютно устроившийся на облачке. Со второго улыбалась прекрасная фея, исполняющая добрые желания.

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