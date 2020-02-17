Расписание трансляций и гонок на вторую неделю чемпионата мира 2020 по биатлону с 18 по 23 февраля

В Италии после небольшого перерыва продолжится чемпионат мира по биатлону - 2020. Вторая неделя соревнований в Антхольце начнется во вторник, 18 февраля. Распичание гонк и трансляций второй недели чемпионата мира по биатлону 2020 будет достаточно насыщенным. Стоит отметить, что на первой неделе мировых соревнований медалями порадовали только мужчины. Александр Логинов принес команде сначала золото в спринте, а потом бронзу в пасьюте.

Откроет вторую неделю соревнований индивидуальная гонка у женщин. В ней выступят Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина и Ирина Старых. Пока так и не получила шанса выступить Кристина Резцова. Напомним, что пока у россиянок нет медалей чемпионата.

Полное расписание трансляций чемпионата мира по биатлону с 18 по 23 февраля в Италии

Время московское

18 февраля 16.15 Индивидуальная гонка, женщины

Матч ТВ, Евроспорт, сайт Первого канала. БТ-5

21.30 Матч Арена, 22.00 Евроспорт 2

19 февраля 16.15 Индивидуальная гонка мужчины

Матч ТВ, Евроспорт, сайт Первого канала. БТ-5

20.15 Евроспорт 2, 21.30 Матч Арена

20 февраля, 17.15 Сингл-микст

Матч ТВ, Евроспорт, сайт Первого канала. БТ-5

19.20 Матч Арена, 23.50 Евроспорт 2

22 февраля, 13.45 Эстафета, женщины

Первый канал, Евроспорт. БТ-5

20.00 Матч Арена

16.45 Эстафета, мужчины

Первый канал, Евроспорт. БТ-5

21.35 Матч Арена

23 февраля, 14.30 масс-старт, женщины

Первый канал, Евроспорт. БТ-5

17.00 масс-старт, мужчины

Первый канал, Евроспорт. БТ-5