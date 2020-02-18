Фестиваль Жигулевское море 2020 в Тольятти: Кубок мир по сноукайтингу, марафон «Жигулевское море», праздник для болельщиков и челендж «Лето или зима»

Фестиваль Жигулевское море 2020 в Тольятти - одно из самых ожидаемых событий зимы в Самарской области. Каждый год в конце февраля море у берегов Тольятти расцвечивается всеми цветами радуги – на фоне белого снега и синего неба парят сотни парусов и воздушных змеев. Профессиональные спортсмены-кайтеры собираются, чтобы сразится за Кубок мира Snow Kite World Cup Ika 2020 и поучаствовать в легендарном марафоне «Жигулевское море».

Зимний холод и мороз не пугают простых любителей скользить по льду под парусом и преданных болельщиков сноу-кайта, которые отправляются на фестиваль поддержать спортсменов и принять участие в мастер-классах и веселых конкурсах. Для них продумали насыщенную развлекательную программу с веселыми соревнованиями.

Когда пройдет Жигулевское море 2020

С 26 февраля по 1 марта пройдут соревнования по сноу-кайтингу Этапа Кубка мира по версии IKA / Snow Kite World Cup IKA 2020.

29 марта – 1 марта состоятся фан-заезды для любителей кататься по льду под парусом.

29 марта, с 10.00 всех желающих приглашают на фестиваль зимних активностей «Жигулевское море – любимому городу!».

Где пройдет фестиваль Жигулевское море 2020 в Тольятти

Соревнования по сноу-кайтингу пройдут в Тольятти в акватории Жигулевского моря. Фестиваль для любителей спорта и болельщиков пройдет на набережной 6-го квартала, напротив ресторана «NEBO».

Яркие воздушные змеи будут украшать фестиваль Жигулевское море 2020 в Тольятти.

Программа Жигулевского моря 2020

Snow Kite World Cup IKA 2020

Центральным событием Жигулевского моря, несомненно, будут соревнования для профессиональных кайтеров - этап Кубка мира по сноукайтингу Snow Kite World Cup IKA 2020 и легендарный Марафон «Жигулевское море». Вот программа соревнований для тех, кто хочет посмотреть на это красивое зрелище и поболеть за спортсменов.

26 февраля – день сбора участников соревнований. В этот же день в 14.00 пройдут тренировочные старты.

27 февраля в 11.00 – официальное открытие соревнований.

С 12.30 до 17.00 – старт первой гонки (курс-рейс), фристайл и старты в классе JKS.

28 февраля

С 11.00 до 17.00 - старт первой гонки (курс-рейс), фристайл и старты в классе JKS.

29 февраля

С 11.00 до 17.00 - старт первой гонки (курс-рейс, при выполнении обязательной программы - марафон), фристайл и старты в классе JKS, марафон «Жигулевское море – 2020» и фан-гонка для любителей.

В этот же день проходит фестиваль активного отдыха «Жигулевское море – любимому городу!».

1 марта

С 11.00 до 15.00 - старт первой гонки (курс-рейс, при выполнении обязательной программы - марафон), фристайл и старты в классе JKS, марафон «Жигулевское море – 2020» и фан-гонка для любителей.

19.00 – награждение победителей и закрытие соревнований.

Фестиваль активного отдыха «Жигулевское море – любимому городу!» для любителей активного зимнего отдыха

У гостей фестиваля Жигулевское море 2020 в Тольятти будет уникальная возможность отметить 29 февраля одновременно спортивный праздник и Масленицу. Такая удача выпадает раз в четыре года, и именно 2020 год оказался високосным! Гулянья будут проходить 29 февраля с 10.00 до 16.00 на набережной 6 квартала на красивом фоне – сотни кайтов под яркими парусами будут рассекать акваторию реки, в небе - парить причудливые воздушные змеи.

Изюминками фестиваля в 2020 году станут два ярких соревнования. На глазах у публики спортсмены попытаются поставить новый мировой рекорд «Самый массовый старт». Легендарный российский марафон «Жигулевской море 2020» собирается отнять пальму первенства у норвежского Red Bull Ragnarok, который уже несколько лет является рекордсменом.

Еще одно событие, ради которого стоит приехать на фестиваль в Тольятти – челендж «Лето против Зимы». Для участия в этой акции пол, возраст и опыт не важны. Главное - дух авантюризма и неуемная фантазия, которая поможет придумать тематический костюм, демонстрирующий, как вы любите зиму или лето.

Весь день волонтеры НП СК «Сила Ветра» с 10.00 до 16.00 будут обучать всех, кто старше 7 лет, катанию на снежной доске, запуску воздушных змеев.

Что еще ждет гостей фестиваля Жигулевское море?

Весь день волонтеры НП СК «Сила Ветра» с 10.00 до 16.00 будут обучать всех, кто старше 7 лет, катанию на снежной доске, запуску воздушных змеев.

На фестивале будут работать десятки площадок зимних активностей. Вот только некоторые из них:

- концерт и танцы от группы «Apple Juice Band»;

- соревнования по метлоболу;

- соревнования по керлингу с чайниками;

- мегабойлинг;

- соревнования по метанию валенка.

На фестиваль приедут хаски и маламуты из «Маламут Клуба», чтобы пообниматься и сфотографироваться с гостями праздника. Будут и гонки на собачьих упряжках.

Атмосферу дружелюбия, уюта и тепла будут создавать актеры уличного театра «Пластилиновый дождь».

Дрессированные собаки клуба «ВолгаДогСпорт» покажут, на что способны друзья человека.

Спортивный клуб «Штурм» устроит шоу и конкурсы на силу и ловкость.

На площадке городошного спорта можно будет научиться этой старинной русской забаве.

Если замерзните и проголодаетесь, танцевальный ресторан «NEBO» угостит и напоит горячим чаем. Из широких панорамных окон ресторана отлично видно Жигулевское море и проплывающие по нему яркие кайты под парусами.