Стоматология «Менделеев» - экспресс-имплантация зубов в Москве по выгодным ценам

Имплантация — быстрый и эффективный метод восстановления утраченных зубов. Она полностью возвращает жевательную функцию зуба и эстетику. Одинаково эффективна при потере одного, нескольких, либо вообще всех зубов в полости рта. Имплантация бывает классической и одноэтапной.

При одноэтапной имплантации неразборный имплант, формирователь десны и временная коронка устанавливаются сразу после удаления больного зуба. Это всё выполняется за один визит к стоматологу. Установка самого импланта обычно занимает не больше 15 минут. После операции не бывает отеков и болей.

У экспресс-имплантации есть и противопоказания: для установки импланта сразу после удаления родного зуба требуется достаточный объем костной ткани.

Ешьте сразу после операции

Главная особенность процедуры — возможность немедленной, но постепенной нагрузки искусственного зуба. Вместе с имплантом устанавливаются временные протезы из пластмассы или металлопластика. После остеоинтеграции их можно будет заменить на циркониевые или металлокерамические с лучшей эстетикой. Полное возвращение к привычному рациону займёт 10-12 дней:

- Первые 2-4 дня после установки временного протеза рекомендуется есть только мягкую пищу. Полностью переходить на жидкую не стоит, потому что жевание увеличивает кровообращение и ускоряет приживление импланта.

- Следующие 8-10 дней твёрдость пищи рекомендуется понемногу повышать, но грызть орехи или леденцы не рекомендуется.

Пациент пользуется временными протезами на протяжении всего периода остеоинтеграции. Для нижней челюсти это 3-4 месяца, для верхней — 5-6.

Гарантии пациента при экспресс-имплантации

Выполненная опытным врачом одноэтапная имплантация — это быстрый результат, который сохраняется навсегда. Конечно, при правильном уходе за имплантами.

Например, в сети стоматологий «Менделеев» на одноэтапную имплантацию действует фирменная пожизненная гарантия, которая прописана в договоре с пациентом. Врачи здесь уверены в качестве своей работы и заинтересованы в результатах лечения.

Ещё в «Менделееве» дают расширенную гарантию 15 лет на протезы и работу врача. Официальный сайт стоматологии — https://me-dent.ru.

Умная экспресс-имплантация: цены на установку имплантов

Врачи сети стоматологий «Менделеев» с 2011 года выполнили более 5200 успешных экспресс-имплантаций с установкой разных систем имплантов. Клиника предлагает как бюджетные варианты, так и премиум импланты производителей из Швеции, Кореи или Израиля.

Стоимость установки под ключ зависит от выбранных имплантов, сложности ситуации и пожеланий пациента. Первичный осмотр и составление плана лечения в «Менделееве» проводятся бесплатно. Записывайтесь на приём и начните восстановление зубного ряда сейчас!

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