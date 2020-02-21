2020-02-19T12:48:57+03:00
Общество

В Самаре Яндекс.Транспорт и Яндекс.Карты станут одним приложением

Сегодня Яндекс.Транспорт объявил самарским пользователям о переезде сервиса в мобильное приложение Яндекс.Карты. Оно уже умеет всё то же самое — показывать движение автобусов, сохранять маршруты в избранное и многое другое
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— В будущем в Яндекс.Картах появятся новые возможности, которых раньше не было в Транспорте. В приложении планируют отображать полное расписание транспорта и развивать алгоритмы построения маршрутов, чтобы предлагать больше вариантов, — поделились планами разработчики

ГДЕ В КАРТАХ ТРАНСПОРТ

Чтобы следить за тем, где едут автобусы, в Картах нужно нажать кнопку «Транспорт» на главном экране. В этом разделе карты визуально будут отличаться — иконки мест и автомобильные дороги будут менее заметными и не будут отвлекать от поиска нужного автобуса, а остановки станут крупнее.

— При переходе все важные данные пользователей автоматически перенесутся в Карты. Отдельный Яндекс.Транспорт будет работать до мая 2020 года — у самарцев есть время, чтобы перейти в Яндекс.Карты, — уточнили в Яндексе.

В Яндекс.Картах тоже можно добавлять избранные маршруты и остановки. При этом избранное из Транспорта при переходе в Карты сохраняется. Проверить, что всё перенеслось правильно и ничего не потерялось, можно в Картах в разделе «Мой транспорт».

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Карты в реальном времени показывают движение 87 маршрутов автобусов и троллейбусов Самары.

ЧЕМ ЕЩЁ ПОМОГУТ КАРТЫ

В Яндекс.Картах всё собрано в одном приложении — там удобно искать места и сразу смотреть, как до них добраться. Например, можно найти новое кафе: прочитать отзывы, посмотреть фотографии и цены — а потом построить маршрут к нему. Если нужно выбрать, на чём лучше доехать: на общественном транспорте или на машине — в Картах можно сравнить все варианты маршрутов на одном экране. Там же можно узнать, сколько будет стоит такси и через сколько оно приедет.

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