Лучшие подсказки - как легко научиться говорить на английском

Но если многочисленные тренировки и повторение материала не дают никаких результатов, это повод, чтобы искать новые методики изучения языка.

Поэтому предлагаем несколько подсказок, которые помогут эффективно изучить иностранный язык.

1. Просмотр видео уроков

Это отличный способ услышать, как носитель разговаривает на родном языке, посмотреть жестикуляцию и мимику.

Этот метод позволяет погрузиться в целом в ситуацию, и если вы не понимаете некоторых слов, возможно, они станут понятны благодаря жестам или мимики.

Видео бывают разного формата, например обучающее позволяют повторять слова фразы за спикером, что способствует лучшему запоминанию новых слов.

Смотрите бесплатные видео-уроки для начинающих на любые темы:https://www.bistroenglish.com/videouroki-anglijskogo-yazyka-po-temam/

2. Повтор фраз и слов

Смотрите любимые сериалы, слушайте музыку на английском языке. При этом повторяйте слова и фразы за любимым актером.

Включайте фильмы с субтитрами, изучайте их, повторяйте фразы, изучайте новые и незнакомые слова. Старайтесь, чтобы собеседник понимал вашу речь, улучшайте своё произношение.

Повторение фраз и слов способствует лучшему их запоминанию.

3. Ведите диалоги

Современные технологии позволяют найти собеседника в любой точке нашего мира, воспользуйтесь этим, найдите единомышленника и изучайте язык вместе, либо обменивайтесь знаниями.

Если кто-либо из ваших друзей владеет языком, не стесняйтесь и попросите друга обсудить интересные темы.

Вы можете также разговаривать с отражением в зеркале. Все эти способы помогают совершенствовать своё произношение, и увеличивают словарный запас.

4. Посещения клуба по интересам

Улучшить свои знания, произношение, и акцент невозможно без практики. Но как быть, если в окружении нет знакомых со знаниями языка?

Отличный способ найти клуб по интересам, а именно разговорный клуб. Данные встречи проводятся как онлайн, так и оффлайн.

Оффлайн встречи обычно проводят в больших городах, это уютные и добрые посиделки, которые позволяют не только найти новых друзей, но и попрактиковать разговорный английский язык.

5. Просмотр, видео, сериалов и фильмов на английском

Данный способ не только эффективен, но и приятен.

Кроме того это особенно полезно, когда новая серия любимого сериала не вышла в переводе, а ждать сил нет. Тогда, то и становятся полезными знания на практике.

Просмотр без перевода позволяет:

— слышать разговорную речь;

— обозначить для себя ритм и интонацию определенных фраз;

— повторять за персонажами словосочетания или слова.

Кроме того, фильмы и сериалы позволяют изучить молодежный сленг, увидеть, как американцы пишут сообщения. Это уникальная возможность получить те знания, которых нет в учебниках.

Данные подсказки позволят не только быстро, но и качественно начать разговаривать на иностранном языке.

Это возможность увлекательно и интересно изучать язык. Главное не забрасывать уроки, а ежедневно выделять хотя бы 20 минут своего времени.

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