Английская грамматика для начинающих
Гораздо важнее знать грамматику – это та самая основа, которая связывает между собой слова и предложения.
Огромное количество правил сведет с ума любого, кто попытается просто бездумно зазубрить.
Если вы не хотите, чтобы обучение стало пыткой, вот вам несколько простых рекомендаций.
Не пытайтесь зазубрить информацию!
Любые правила и их исключения очень логично вытекают друг из друга.
Самое важное – разобрать материал на отдельные составляющие и попытаться понять. В этом случае информация отложится в голове сама собой.
Почаще загружайте видеоуроки!
В любое время и в любом месте вы можете изучать что-то новое в максимально удобном формате.
Смотрите бесплатную коллекцию видео и аудиоуроков английского:http://www.bistroenglish.com/
Вы легко и быстро привыкнете к манере общение носителей языка, если постоянно будете ее слушать и наблюдать за движениями языка и губ.
Если вы только начинаете, лучше находить уроки, в которых есть пояснения русскоговорящих преподавателей.
Включаем нашу зрительную память!
Рисуйте таблицы, схемы, карточки, придумывайте ассоциации. Пусть изучение языка станет максимально творческим.
В этом случае вы поможете мозгу вспомнить в нужный момент необходимое правило в его коротком варианте, а не сложное подробное описание.
Не филоньте!
Без должных усилий с вашей стороны не получится абсолютно ничего. Начните хотя бы с 30 минут ежедневной подготовки – не так уж и много. Как только это станет для вас привычкой, вы себе же «спасибо» скажете.
«Выучить английский за неделю» - то же самое, что и «сесть на шпагат за 3 дня». Вряд ли вы обладаете такими супервозможностями.
Практикуйтесь каждый день!
Смотрите иностранные фильмы в оригинале, слушайте песни, найдите англоговорящих друзей в интернете и переписывайтесь с ними, записывайте голосовые сообщения.
Мы живем в таком веке, когда все возможности, как на ладони. Все зависит от нас самих.
Больше обучающей литературы!
Лучшая книга по изучению грамматики, которую признали во всем мире – «English Grammar in Use» от Раймонда Мёрфи.
В ней представлено множество правил от самых простых, до самых сложных, разобраны интересные нюансы и частные случаи.
Повторяйте изученный материал!
Наш мозг так устроен, что с легкостью забывает обо всём, что мы не используем каждый день.
Чтобы ваши старания не были напрасными – ассоциируйте, повторяйте, пересказывайте – все это вам обязательно поможет.
Полиглотом может стать любой человек, самое главное – не останавливаться на пути к своей цели, и почаще вспоминайте о том, какие возможности открываются перед нами со знанием иностранных языков.
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