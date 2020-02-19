2020-02-19T11:07:21+03:00
Общество

Английская грамматика для начинающих

Для того, чтобы знать английский язык, вовсе необязательно учить наизусть весь словарь
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Рисуйте таблицы, схемы, карточки, придумывайте ассоциации. Пусть изучение языка станет максимально творческим.Рисуйте таблицы, схемы, карточки, придумывайте ассоциации. Пусть изучение языка станет максимально творческим.
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Гораздо важнее знать грамматику – это та самая основа, которая связывает между собой слова и предложения.

Огромное количество правил сведет с ума любого, кто попытается просто бездумно зазубрить.

Если вы не хотите, чтобы обучение стало пыткой, вот вам несколько простых рекомендаций.

Не пытайтесь зазубрить информацию!

Любые правила и их исключения очень логично вытекают друг из друга.

Самое важное – разобрать материал на отдельные составляющие и попытаться понять. В этом случае информация отложится в голове сама собой.

Почаще загружайте видеоуроки!

В любое время и в любом месте вы можете изучать что-то новое в максимально удобном формате.

Смотрите бесплатную коллекцию видео и аудиоуроков английского:http://www.bistroenglish.com/

Вы легко и быстро привыкнете к манере общение носителей языка, если постоянно будете ее слушать и наблюдать за движениями языка и губ.

Если вы только начинаете, лучше находить уроки, в которых есть пояснения русскоговорящих преподавателей.

Включаем нашу зрительную память!

Рисуйте таблицы, схемы, карточки, придумывайте ассоциации. Пусть изучение языка станет максимально творческим.

В этом случае вы поможете мозгу вспомнить в нужный момент необходимое правило в его коротком варианте, а не сложное подробное описание.

Не филоньте!

Без должных усилий с вашей стороны не получится абсолютно ничего. Начните хотя бы с 30 минут ежедневной подготовки – не так уж и много. Как только это станет для вас привычкой, вы себе же «спасибо» скажете.

«Выучить английский за неделю» - то же самое, что и «сесть на шпагат за 3 дня». Вряд ли вы обладаете такими супервозможностями.

Практикуйтесь каждый день!

Смотрите иностранные фильмы в оригинале, слушайте песни, найдите англоговорящих друзей в интернете и переписывайтесь с ними, записывайте голосовые сообщения.

Мы живем в таком веке, когда все возможности, как на ладони. Все зависит от нас самих.

Больше обучающей литературы!

Лучшая книга по изучению грамматики, которую признали во всем мире – «English Grammar in Use» от Раймонда Мёрфи.

В ней представлено множество правил от самых простых, до самых сложных, разобраны интересные нюансы и частные случаи.

Повторяйте изученный материал!

Наш мозг так устроен, что с легкостью забывает обо всём, что мы не используем каждый день.

Чтобы ваши старания не были напрасными – ассоциируйте, повторяйте, пересказывайте – все это вам обязательно поможет.

Полиглотом может стать любой человек, самое главное – не останавливаться на пути к своей цели, и почаще вспоминайте о том, какие возможности открываются перед нами со знанием иностранных языков.

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