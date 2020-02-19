Спектакли в Самаре в марте 2020 года: оперы по Чехову и Гоголю, прощальный спектакль «Novecento» и «Мастер и Маргарита» с органом

Если вы решили сходить на спектакли в Самаре в марте 2020 года, изучите нашу афишу. Подсказываем любителям театрального искусства, как попасть на премьеру и где увидеть выступление любимого артиста. Вот программа самых ярких театральных представлений в первый месяц весны.

Самарский оперный театр готовит на Малой сцене для зрителей новые спектакли в марте 2020 года– комические оперы «Медведь» и «Опера о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»

Опера «Медведь» (16+)

Это произведение современного композитора Сергея Кортеса написано по рассказу Чехова. Музыкальное воплощение по-доброму насмешливой и забавной истории, где помещик Смирнов является к молодой вдове Поповой, чтобы востребовать долг ее покойного мужа, принесет публике настоящее наслаждение. Композитор проявил себя мастером тонкого психологического портрета, умело манипулирующим характерами-интонациями. Убедитесь в этом сами, сходив на комическую оперу «Медведь».

«Опера о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» (16+)

В опере по произведению Гоголя, написанной ленинградским композитором Геннадием Банщиковым в 1971 году, всего два персонажа – тенор и бас. Описанная у классика тяжба миргородских помещиков, поссорившихся на пустом месте, остается за кадром. Основное внимание уделено собственно сцене ссоры.

Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

5 марта, 19.00.

Цена билетов: 400 – 1000 руб.

Сценическая кантата «Carmina Burana» (12+)

«Carmina Burana» - это сборник из более чем 250 стихотворений эпохи Средневековья. Большинство из них написаны на латыни. Почти все они далеки от религиозной тематики и в основном рассказывают о радостях и горестях земной жизни.

В 1934 году издание избранных фрагментов «Carmina Burana» попало в руки композитора Карла Орфа – исследователя старинной европейской музыки. Орф собрал стихотворения в замкнутый цикл, посвященный силе судьбы. Он состоит из пяти разделов: «Весной», «В таверне», «Любовные утехи» и повторяющийся в начале и конце «Фортуна – повелительница мира». В 1956 году Вильгельм Килльмайер сделал переложение «Carmina Burana» для солистов, двух хоров, двух роялей и ударных инструментов. Оно и прозвучит на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета.

Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

10 марта, 19.00.

Цена билетов: 650 – 1000 руб.

Моноспектакль «Novecento» (16+)

30 марта на сцене театра драмы покажут прощальный спектакль Дениса Евневича «Novecento», поставленный по пьесе Алессандро Барикко «1900. Легенда о пианисте/ Новеченто». Спектакль снимается с репертуара.

На спектакле в Самаре в марте 2020 года зрители окажутся в удивительном мире музыки, дружбы, любви, страдания, проходящих перед глазами героев в течение многих лет.

В первый день 1900 года на трансатлантическом пароходе «Вирджинец» в коробке из под лимонов был найден младенец. Ребенок вырос и провел всю свою жизнь на громадном океанском лайнере, курсирующим между Америкой и Европой, ни разу не сойдя на берег. Мальчик, получивший имя Дэнни Будмен С.Д. Лемон Тысяча-девятисотый, научился играть на рояле, стал настоящим виртуозом, чья игра всех завораживала. Повествование ведется от лица его друга-трубача, игравшего с ним в оркестре.

Самарский академический театр драмы им. М.Горького, пл. Чапаева, 1.

30 марта, 19.00.

Цена билетов: 700 – 800 руб.

30 марта Денис Евневич покажет последний спектакль «Novecento»

Спектакль «Станционный смотритель» (12+)

В Самаре в марте 2020 года в театре «Камерная сцена» премьера спектакля по классическому произведению Пушкина. Повесть «Станционный смотритель» все помнят из школьной программы по литературе. Самарские актеры представят на суд зрителей фантазии на тему повести в одном действии.

Фабула «Станционного смотрителя» очень проста. Мелкий чиновник воспитывает после смерти жены дочь Дунюшку. Это единственный смысл его жизни. Но Дунюшку увозит в Петербург гусар, причем, с согласия самой девушки. Ей очень хочется увидеть другую жизнь. Вернуть дочь старику не удается, хотя он зимой пешком два месяца добирается до Петербурга. И только через несколько лет потянет предавшую отца Дуню в родные места, на могилу отца.

Театр «Камерная сцена», ул. Некрасовская, 27.

14, 15 марта, 18.00.

27 марта, 18.30.

Цена билетов: 300 – 700 руб.

Премьера театра "Камерная сцена" - спектакль по Пушкину.

Спектакль «Горе от ума» (12+)

Это еще одно произведение русской классики. Режиссер спектакля Александр Кузин говорит, что постановка пьесы Грибоедова - это точное «прочтение текста, который был написан 200 лет назад». «Горе от ума» в «СамАрте» - это масштабные декорации, исторические костюмы, на сцену выйдет вся труппа театра.

Александр Андреевич Чацкий отвергнут обществом только из-за того, что умнее окружающих его людей и говорит правду в глаза. Герой приходит в дом московского барина Фамусова, где он не был уже три года. Возлюбленная Софья холодно принимает его. Чацкий не догадывается, что прибыл не вовремя. Софья занята переживаниями любовной истории с Молчалиным, секретарем своего отца, живущим в их доме…

Герои пьесы спорят о службе, об идеалах, о нравах светского общества, об образовании, о семье…

Театр юного зрителя «СамАРТ», ул. Льва Толстого, 109.

10, 11, 12 марта, 18.00.

Цена билетов: 500, 600, 700 руб.

"Горе от ума" в театре "СамАРТ". Фото: из архива театра.

Спектакль «Вход только для женщин» (16+)

Один из спектаклей, которые можно будет посмотреть в Самаре в марте 2020 года – комедия «Вход только для женщин».

Офицер спецназа, бандит, музыкант и обанкротившийся бизнесмен - каждый из них достоин лучшего, но жизнь сложилась так, как сложилась. У них нет работы, нет денег.

Единственная их надежда – элитное мужское стриптиз-шоу, в которое еще нужно попасть. Никто из них раньше ничем подобным не занимался, и это их последний шанс… Зрителям предстоит со смехом наблюдать, как четверо закомплексованных мужиков будут учиться правильно двигаться по сцене и при этом скидывать одежду. А в финале - феерическое шоу, несущее заряд эмоций и накал страстей.

Окружной Дом Офицеров, ул. Шостаковича, 7.

4 марта, 19.00.

Цена билетов: от 400 до 1800 руб.

Спектакль «Двое в лифте, не считая текилы» (16+)

На этот спектакль, который будет идти в Самаре, в марте 2020 года, стоит сходить, чтобы просто отдохнуть и посмеяться, а также задуматься: насколько мы ценим друг друга?

Истинным украшением пьесы становятся шутки, тонкие психологические нюансы и исключительно удачный актерский состав. Звезда популярных сериалов Петр Красилов играет роль простоватого любовника. Популярный актер Дмитрий Орлов, исполняет роль мужа - успешного бизнесмена.

Фабула такова. Двое мужчин садятся в лифт, кабина трогается и застревает. Незнакомцы начинают общаться, и выясняется, что у них, несмотря на разный уровень социального положения, у них есть кое-что общее - женщина! Казалось бы, история банальна — замкнутое пространство и два соперника, которые вынуждены общаться. Но не все так просто…

Окружной Дом Офицеров, ул. Шостаковича, 7.

7 марта, 19.00.

Цена билетов: от 800 до 2500 руб.

Спектакль "Двое в лифте, не считая текилы".

Спектакль «Чужих мужей не бывает» (16+)

Зрители увидят на спектакле в Самаре в марте 2020 года знакомые им по популярным сериалам и телешоу. В спектакле примут участие: Екатерина Волкова, Георгий Дронов, Андрей Кайков, Сергей Савичев и Мария Фурсенко.

«Чужих мужей не бывает» - это кредо ирландки Элизабет, главной героини комедии. Она проживает в элитной квартире в центре Дублина. Решает свои финансовые проблемы, будучи любовницей двух женатых джентльменов, с которыми встречается в разные дни недели. Но, с неожиданным приездом ее подруги Аннет, случается сбой в отработанной схеме. В один момент в этой злосчастной квартире встречаются все: неверные мужья, , их разъяренные жены и виновницы этих невероятных событий.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

9 марта, 18.00.

Цена билетов: 1000 – 3000 руб.

Спектакль "Чужих мужей не бывает".Организация и проведение гастрольных спектаклей в Москве и регионах.

Спектакль «Свидание на четверых» (16+)

Светлана Пермякова, медсестра из сериала «Интерны», предстанет перед самарскими зрителями в спектакле в Самаре марте 2020 года в качестве режиссера и актрисы. С ней на сцену выйдут такие узнаваемые актеры, как Тимур Еремеев, прославившийся тяжбой за право называть себя сыном Спартака Мишулина, Марина Федункив из «Камеди Вумен» и Иван Моховиков.

Герои пьесы в нелетную погоду случайно оказались в одном номере отеля в ожидании рейса. Они не догадываются, насколько эта ночь перевернет их жизни и даст ответ на самый главный вопрос: «что такое настоящая любовь?»

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

11 марта, 19.00.

Цена билетов: 1000 – 3300 руб.

«Юнона» и «Авось» (12+)

Этот легендарный советский мюзикл привезет в наш город театр композитора Алексея Рыбникова, автора музыки к спектаклю «Юнона» и «Авось», который покажут в Самаре в марте 2020 года.

Трудно представить, что эту рок-оперу зрители впервые услышали почти 40 лет назад, и она сразу завоевала сердца слушателей не только в СССР, но и по всему миру. Самарцы увидят полную авторскую версию рок-оперы. Которая передает изначальную идею авторов – композитора Рыбникова и поэта Андрея Вознесенского. Вокальные номера поставила первая исполнительница главной партии рок-оперы Жанна Рождественская. Потрясающий вокал дополнят зрелищные хореографические номера. И еще заметим, что поставил спектакль один из лучших московский режиссеров музыкального театра – Александр Рыхлов.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

17 марта, 19.00.

Цена билетов: 1500 – 4500 руб.

"Юнона и Авось".Театр Алексея Рыбникова. Рок-опера "Юнона и Авось" Композитор - Алексей Рыбников Поэт - Андрей Вознесенский Режиссер - Александр Рыхлов

«Мастер и Маргарита» в прочтении Дмитрия Назарова (12+)

Бессмертный роман Булгакова прочтет самарцам со сцены филармонии знаменитый актер театра и кино Дмитрий Назаров. Во время спектакля в зале будет звучать органная музыка в исполнении Константина Волостнова – текст из романа будут сопровождать сочинения Баха, Шумана, Листа, Вагнера, Франка, Алена... Вплетенная в литературный контекст органная музыка позволит зрителю по-новому услышать одно из самых фантасмагорических произведений XX века.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

29 марта, 19.00.

Цена билетов: 500 – 1700 руб.

«Мастер и Маргарита» прочтет самарцам Дмитрий Назаров.Фото: Иван ВИСЛОВ

Спектакль «Это беспощадное искусство» (16+)

Хотите увидеть на самарской сцене одну из самых красивых и талантливых современных актрис? Сходите на спектакль с Глафирой Тархановой в Самаре в марте 2020 года.

Почти каждому когда-нибудь хотелось побывать за кулисами, по другую сторону камеры, сыграть главную роль на Бродвее или выйти в качестве актера, режиссера на красную дорожку Каннского фестиваля. А что же на самом деле таит в себе театр? Комедия «Это беспощадное искусство» ответит на все даже самые не скромные вопросы. Блестящая игра актеров сделает вечер незабываемым.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

31 марта, 19.00.

Цена билетов: 900 – 3200 руб.