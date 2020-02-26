«Круче, чем герои комиксов!»: как бы выглядели известные самарцы, если бы жили в нарисованной вселенной

В социальных сетях новое развлечение - все дружно пробуют себя в роли героев комиксов. Нейросеть Bubble Face запустило российское издательство комиксов BUBBLE. Оно существует с 2011 года и за это время их отдельные выпуски их комиксов так тесно сплелись друг с другом, что образовали свою вселенную. В ней вместе с простыми людьми живут фантастические и волшебные герои. Персонажи их работ очень близки простым русским жителям, потому что тоже живут в России, ходят по тем же улицам, закупаются в тех же магазинах и ездят на тех же трамваях. «Комсомольская правда» решила выяснить, как бы выглядели известные самарцы, если бы были персонажами вселенной BUBBLE.

Дмитрий Азаров

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров получился с очень мужественным подбородком и достаточно добрыми глазами. Такой персонаж с легкостью может носить под рубашкой костюм супергероя и по первому зову спешить на помощь беззащитным.

Елена Лапушкина

Глава Самары Елена Лапушкина получилась чересчур строгой. В рисунке угадывается волевой подбородок и решительные глаза.

Миодраг Божович

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович и мире комиксов получился также прекрасен, как и в реальной жизни. Хотя в его внешности и появилось что-то фантастическое и даже иноземное.

Дарья Касаткина

Знаменитая теннисистка Дарья Касаткина, которая родилась в Тольятти, в мире комиксов получилась менее женственной. В жизни Даша гораздо красивее.

Ксения Царицына

Жена самарского олигарха Ксения Царицына стала похожа на персонажа популярной игры GTA

Михаил Щербаков

Дирижер самарской филармонии Михаил Щербаков стал чересчур загадочным, утратил красоту своих рук и прически.

Сафаа Хади

Сафаа Хади, новый футболист клуба «Крылья Советов», стал еще более милым и, кажется, набрал несколько лишних килограммов. Благо, в нашей вселенной комиксов уже есть Миодраг Божович, он и заставит иракца согнать все лишнее.