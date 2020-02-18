«Ставки падают, цены растут»: что происходит с ипотекой в Самаре в начале 2020 года?

Для большинства самарцев ипотека остается главным инструментом решения квартирного вопроса. Если 15-20 лет назад многие подписывали кредитный договор «на авось», не просчитав заранее все риски, то сегодня финансовая грамотность горожан существенно подросла. И прежде чем взять на себя серьезные обязательства перед банком, жители региона стремятся хорошенько изучить ситуацию. Эксперты такой грамотный подход одобряют, и рассказали «Комсомольской правде - Самара», чего ждать от рынка ипотеки в 2020 году, будут ли снижаться ставки и ужесточатся ли требования к заемщикам.

Центробанк играет на понижение

Главный «законодатель ипотечной моды» в стране – Центробанк. Именно он устанавливает ключевую ставку и таким образом определяет, снижать или повышать проценты по займам. Эксперты отметили, что в 2019 году число выданных кредитов снизилось. По данным ЦБ РФ, за это время жители региона взяли 29,3 тыс. ипотечных займов на общую сумму 52,3 млрд рублей. Это меньше, чем в 2018 году – тогда самарцы оформили 35,2 тыс. займов на 58,4 млрд рублей.

- Одной из причин снижения стал временный рост средней процентной ставки. В 2019 году она составила 9,94% в 2019 году, тогда как в 2018 году - 9,54%, - объяснили в ЦБ РФ. - Тем не менее, с мая процент по ипотеке в регионе устойчиво снижается. В декабре 2019 года средняя ставка по Самарской области достигла очередного исторического минимума – 9,14%.

Игроки рынка подтверждают эту тенденцию. Управляющий директор по ипотеке ВТБ в Самарской области Екатерина Маклакова рассказала, что за прошлый год банк четырежды снижал процентную ставку по жилищным кредитам, и уже один раз - в 2020. Сейчас в ВТБ она стартует от 7,9% годовых.

- В целом за 2019 год в Самарской области мы выдали 6,8 тысяч кредитов почти на 12 миллиардов рублей, - рассказала Екатерина Маклакова.

Замдиректора Самарского РФ АО "Россельхозбанк" Алексей Ларгин отмечает: 2019 год для рынка выдался более сложным, чем предыдущий.

- Когда процентная ставка начала расти, многие клиенты насторожились и заняли выжидательную позицию, - говорит он. – Но парадокс в том, что и сейчас те самарцы, у которых нет острой необходимости в улучшении жилищных условий, предпочитают ждать дальнейшего понижения ставки. Поэтому конкуренция между банками усиливается, что, конечно, в интересах клиентов. Например, у нас средние ставки по ипотеке уже опустились до уровня 8,25-8,5%.

Абсолют Банк в Самаре в 2019 году выдал ипотечных займов на сумму почти 2,25 млрд рублей.

- По сравнению с предыдущим годом объем выдач увеличился на 10,5%: этот результат лучше, чем в среднем по рынку. В целом же банки в Самарской области не смогли превзойти темпы роста выдачи ипотеки 2018 года, - прокомментировала замруководителя Абсолют Банка в Самаре Оксана Ерофеева.

Не мелочитесь со сроками

- Большинство самарцев сейчас берет ипотеку, чтобы купить квартиру для жизни «здесь и сейчас», инвестиционного спроса практически нет, - говорит Екатерина Маклакова. – Покупка первого жилья и расширение жилплощади одинаково востребовано, но при покупке первого, как правило, заемщик ищет, где минимальный первоначальный взнос и часто использует материнский капитал.

Средний чек ипотечного кредита в Самаре по сравнению с предыдущим годом немного подрос и составил 1,7 - 2 млн рублей, а вот сроки кредитования остались неизменными.

- Большинство сегодня уже понимает, что лучше подстраховаться и оформить ипотеку на 15-20 лет, - говорит Алексей Ларгин. – А если будет возможность – выплатить досрочно.

Кстати, ипотеку сейчас можно взять не только на квартиру или дом, но и на комнату или даже гараж. Такие программы предлагает, например, «Росбанк Дом».

Эксперты рассказали «Комсомольской правде - Самара», чего ждать от рынка ипотеки в 2020 году.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кому поможет рефинансирование?

В 2020 году банки вновь схлестнутся в борьбе за клиента. И в центре самого пристального внимания окажутся те, у кого ипотечный заем уже оформлен.

- Большую часть 2019 году доля рефинансирования находилась на достаточно низком уровне, составляя около 5%. Тем не менее, в последние месяцы спрос на рефинансирование заметно вырос благодаря снижению процентных ставок до рекордно низких значений. В 2020 году доля рефинансирования может составить около 10-12% от общего объема выданных ипотечных кредитов, -говорит руководитель кредитно-кассового офиса «Росбанк Дом» в Самаре Карина Логачева.

- Сегодня ипотечник четко отслеживает все тенденции, новшества, и старается максимально сэкономить, рефинансировав заем. У нас недавно клиент пришел рефинансировать ипотеку в пятый раз! - рассказывает Алексей Ларгин. – Банки начинают все серьезнее конкурировать между собой за такого заемщика – как правило, это хороший, платежеспособный клиент, с прозрачной кредитной историей. И такая борьба будет только расти.

В то же время Оксана Ерофеева предупреждает - экономический смысл в рефинансировании появляется, когда разница между ставками достигает 1,5%, а лучше 2%.

- В противном случае это нецелосообразно, поскольку при рефинансировании заемщик несет дополнительные затраты, - считает эксперт. - Если учесть, что в конце 2019 года средняя рыночная ставка по ипотеке держалась на уровне 9,19% годовых, то для тех, кто выплачивает ипотеку по ставке 10,7% годовых и ниже, рефинансирование пока неактуально.

Рынок оживился. Что это значит?

Все участники рынка единодушно ждут роста спроса на ипотеку. Оживление рынка уже началось.

- Наши аналитики прогнозируют рост до 25%, - говорит Карина Логачева.

Екатерина Маклакова солидарна с коллегой.

- Драйверами спроса будут служить снижение процентной ставки по ипотеке и программа господдержки семей с двумя и более детьми, - считает эксперт. – Банк ВТБ уже третий год успешно выдает таким семьям кредиты, и число этих заемщиков растет. Расширение программ материнского капитала только стимулирует спрос. Кроме того, требования к заемщикам становятся более либеральными. Например, по программе ВТБ «Победа над формальностями», где кредит выдается по двум документам, минимальный размер первоначального взноса снижен до 30%. Также самарцы охотно пользуются выгодными условиями кредитов по совместным программам банков и застройщиков.

Оксана Ерофеева также прогнозирует рост рынка ипотеки в Самарской области в 2020 году на 10-15% на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

- В конце 2019 года доля ипотечных сделок с жилой недвижимостью в Самаре достигла 70% от общего числа. В 2020-2021 году она может увеличиться до 75% и выше. Интересно, что при покупке квартир в новостройках ипотеку, а не наличные используют чаще – в 80% сделок. Цифры подтверждают то, что востребованность ипотеки растет, она уже не кажется самарцам сложным и необычным финансовым инструментом. Однако будут и сдерживающие факторы, - предупреждает эксперт. – В первую очередь, это увеличение цен на жилую недвижимость и отсутствие роста реальных доходов населения.

Как пояснила завкафедрой «Экономика промышленности и производственного менеджмента» СамГТУ, д.э.н. Лариса Ильина, в целом платежеспособный спрос по России за прошлый год снизился на 10%. Однако по Самаре эти цифры оказались меньше общероссийских.

Ищите выгоду

2020-й можно смело назвать годом программ господдержки ипотеки. Материнский капитал уже за первого ребенка, льготные проценты для семей с детьми и отдельных профессий - все это, конечно, способствует повышению популярности жилищных займов.

- Каждый второй кредит ВТБ выдает по программе семейной ипотеки под 5% годовых на весь срок кредита, и такая ситуация сохранится в 2020 году, - рассказывает Екатерина Маклакова. – Растет спрос на и льготные займы для бюджетников по программе ВТБ «Люди дела» –учителя, врачи, сотрудники правоохранительных органов могут оформить у нас ипотеку по ставке от 8,3% годовых.

Еще одна перспективная льготная «новинка» 2020 года – «сельская ипотека».

- Россельхозбанк стал официальным партнером этой программы. Условия беспрецедентные – первоначальный взнос от 10% и процентная ставка от -0,1 до 3% годовых, - рассказал Алексей Ларгин. – В Самарской области по этой программе можно будет купить квартиру или дом практически во всех населенных пунктах, кроме крупных городов – Самары, Тольятти и Сызрани. Кроме того, такой кредит можно будет взять на строительство жилого дома на участке.

А Оксана Ерофеева прогнозирует в 2020 году рост числа сделок в формате «ипотека на ипотеку».

- В этом случае на продажу выставляется жилье, за которое еще не выплачен полностью ипотечный кредит, а покупатель, в свою очередь, тоже оформляет ипотеку, - объясняет эксперт. - За год у нас в Абсолют Банке количество таких сделок выросло в 2 раза. В целом по рынку спрос на них, в том числе и «спящий», очень высок. Не все знают, что можно продать квартиру, за которую еще не выплачена ипотека, и купить новую – большей площади или в более подходящем районе. Мы ожидаем, что в 2020 году доля сделок с ипотекой на залоговое имущество может вырасти до 15%.

Отметку в 8% не преодолеть?

На днях премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ставки по ипотеке в стране должны опуститься ниже 8%. Но эксперты пока сомневаются, что это произойдет в ближайшее время (кроме специальных льготных программ, разумеется).

- Мы ожидаем в 2020 году снижения средних ипотечных ставок по новым кредитам до уровня 8,3-8,5% годовых. Главные причины – снижение темпов инфляции, ключевой ставки ЦБ РФ, стоимости фондирования для банков, - считает Оксана Ерофеева. - Но ставок ниже 8% годовых в 2020 году ждать не стоит: объективных экономических причин для такого снижения пока что нет.

Важную роль может сыграть ужесточение политики Центробанка по отношению к высокорисковым клиентам.

- Если с 1 июля 2020 года по инициативе ЦБ РФ начнут действовать коэффициенты ПДН (предельной долговой нагрузки), то это может снизить доступность ипотеки для граждан с «серыми» доходами, - предупреждает Оксана Ерофеева. - Также банки более жестко будут подходить к оценке заемщиков с минимальными взносами.

- Из-за требований ЦБ банки повышают ставки по тем ипотечным займам, в которых размер первоначального взноса менее 20%, так как такие займы считаются более рискованными, - объясняет Алексей Ларгин. – Кроме того, Центробанк, возможно, будет принимать меры против тех заемщиков, которые берут потребительский кредит на первоначальный взнос – в век цифровых технологий выяснить это проще простого.

Екатерина Маклакова считает, что ситуация на ипотечном рынке сейчас довольно благоприятная для того, чтобы приобрести жилье.

- Если вы задумались об улучшении жилищных условий, то лучше не медлить, а оформить ипотеку в ближайшее время. Сейчас ставки находятся на историческом минимуме, они фиксируются в договоре на весь срок действия кредита, то есть вы застрахуете себя от их повышения. А если ставки снизятся, всегда можно рефинансировать займ.

Карина Логачева уверена, что ипотечный кредит нужно брать, ориентируясь только на собственную потребность в решении жилищного вопроса.

- Ставки могут снижаться и немного расти, цены на недвижимость – тоже. В частности, мы ожидаем рост стоимости квартир в 2020 году, - отметила эксперт. – При принятии решения об оформлении ипотеки нужно принимать в расчет, прежде всего, необходимость в кредитном ресурсе и возможность выплатить заем.