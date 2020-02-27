Динамо - Спартак 29 февраля 2020 года: прогноз на матч 20 тура РПЛ

Прогноз на матч Динамо - Спартак 20 тура РПЛ 29 февраля 2020 года - 2-2.

29 февраля после зимней паузы продолжают свой турнирный путь в РПЛ московские "Динамо" и "Спартак". Их очная встреча на "ВТБ-Арене" станет одной из центральных в 20 туре чемпионата России по футболу.

Красно-белые на 10 месте, в их активе 22 очка. Во время перерыва к коллективу Доменико Тедеско присоединился все только один игрок. Но весьма видный - усилить атаку многократных чемпионов России призван лучший бомбардир самарских "Крыльев Советов" Александр Соболев. Потерь у клуба нет, ушли только парни со скамейки - Глушенков, Ананидзе, Бакаев-младший.

Сборы "Спартак" провел продуктивно, даже успел выиграть трофей. Кубок "Париматч Премьер", конечно, соревнование товарищеское, но взять там награду тоже приятно. Подопечные Тедеско смотрелись слаженнее, чем в осенней части сезона, и увидеть, что команда представляет сейчас - весьма интересно.

Не менее любопытно понаблюдать и за "Динамо" Кирилла Новикова. Они сейчас на 8 месте с 24 очками, но явно хотят большего. Они в трансферное окно усилились Скопинцевым и Комличенко. Последний - игрок сборной России, наверняка, он полон желания себя проявить. Да и вообще, состав у бело-голубых что надо. Уход Шейдаева и Кардозу не сделал их слабее.

Правда, статистика не в пользу хозяев. В 10 последних домашних матчах они у "Спартака" не выиграли не разу, потерпев аж шесть поражений. В первом круге соперники сыграли 0-0.

Тем не менее, кажется, что поединок будет весьма равным. Букмекерские конторы предлагают весьма равные коэффициенты. На победу "Динамо" - 2,65. На "Спартак" - 2,95. На ничью - 3,10.

Начало матча в 16-30 по московскому времени 29 февраля. Рассудит дерби Сергей Карасев.