Оренбург – Сарпсборг-08 21 февраля 2020: прямая видео-трансляция контрольного матча

UPD: Футбольный клуб «Оренбург» решил провести матч в закрытом режиме. Ни видео-, ни текстовой трансляции клуб проводить не будет. Также команда не раскроет состав на встречу с «Сарпсборгом-08».

«Оренбург» завершит испанский сбор матчем против норвежского клуба «Сарпсборг-08». До этого «горожане» сыграли два товарищеских поединка – с китайским «Далянь Про» и гибралтарской «Европой». Обе встречи завершились победами – 1:0 и 3:0.

«Сарпсборг-08» - молодая команда, ей всего 12 лет. Однако клуб является правопреемником двух других команд из своего города – «Сарпсборга» и «Спарты».

В 2017 году «Сарпсборг-08» добрался до бронзовых медалей чемпионата Норвегии и получил право сыграть в Лиге Европы. В еврокубке норвежцы пробились в групповую стадию, минуя все ступени квалификации, но не смогли ничего противопоставить «Бешикташу», «Генку» и «Мальмё». Правда, потом дела пошли плохо – два последних сезона «Сарпсборг-08» завершил на 8 и 12 местах в турнирной таблице национального чемпионата.

«Оренбург» после игры с норвежцами отправится домой, чтобы продолжить готовиться к возобновлению сезона РПЛ. 28 февраля «горожанам» предстоит выезд в Самару, где их будут ждать географические и турнирные соседи «Крылья Советов».

Видео-трансляция контрольного матча Оренбург – Сарпсборг-08 21 февраля 2020

Видео-трансляцию контрольной игры Оренбург – Сарпсборг-08 (Норвегия), которая пройдет 21 февраля 2020 в Испании, проведет в прямом эфире YouTube-канал ФК «Оренбург». Игра начнется в 20:00 по уральскому времени (18:00 по московскому). Смотрите видео-трансляцию на сайте kp.ru.