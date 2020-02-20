2020-02-20T17:58:25+03:00
Общество

Покупайте вертолет: ледяные торосы притормозили переправу Рождествено - Самара

На ледокол денег нет, речники разводят руками и предлагают ждать, пока само все растает
Александра БУДАЕВА
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Пока что суда ходят каждые 20 минутПока что суда ходят каждые 20 минутФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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- Это безобразие какое-то! Мы фактически отрезаны от цивилизации! – для жителей села Рождествено поездка в Самару превратилась в настоящий квест. Регулярная переправа теплой зимой целиком и полностью зависит от погоды. А теперь вот-вот окажется и вовсе под вопросом.

В Самарском речном пассажирском предприятии объясняют: раньше суда ходили от 6 причала прямо до Прорана. Сейчас судно на воздушной подушке едет сначала вдоль берега, а потом в районе Некрасовского спуска уже пересекает Волгу.

– Путь по времени на 5 минут всего удлинился, но стало в разы опаснее, – признался «Комсомолке» водитель «Хивуса» за пару минут до отправления. – На воде судно почти неуправляемо, а вода сейчас повсюду, льда почти уже нет.

Более того, сейчас в строю один «Хивус» – судна выходят из строя из-за торосов и воды.

Три судна на воздушной подушке уже вышли из строя Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Три судна на воздушной подушке уже вышли из строяФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Недавно на заседании Самарской губернской думы глава села Рождествено Лидия Савельева предложила: ну раз льда нет, так пустите ледокол и разбейте те остатки, что есть. И пусть уже другие суда по воде плавают.

– А вы знаете, сколько это стоит? – возмутились речники. – Один час работы ледокола – это 28,8 тысяч рублей. С места стоянки до речного вокзала он будет идти примерно трое суток, а чтобы расчистить путь к Рождествено, нужно недели две-три. А если лед сомкнется? Прорубать весь лед вплоть до Барбошиной поляны – это вообще космические суммы. За чей счет все это делать? У нас денег нет.

По словам речников, в этом году у них одни убытки: в прошлую зиму за сутки по 100 тысяч рублей зарабатывали и перевозили до 1000 человек. Теперь доход – около 14 тысяч рублей, это 200-300 человек в сутки.

"Омик" ждет своего часа: как только Волга освободится ото льда, он начнет переплавлять людей из Самары в Рождествено и обратно Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

"Омик" ждет своего часа: как только Волга освободится ото льда, он начнет переплавлять людей из Самары в Рождествено и обратноФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня утром, 20 февраля, на линию вышли три судна, вскоре у одного из них «выбило» прокладку, но к вечеру механики обещают все наладить, чтобы в час пик справиться с нагрузкой. Остальные суда (еще три штуки) стоят в полуразобранном виде – у кого-то «подушка» порвана, у других моторы сгорели – не предназначены они для прогулок по воде. Ремонт одного судна стоит от 600 тысяч до 1 миллиона рублей – речники говорят, что таких денег у них нет.

– Нужно ждать, пока все растает, тогда «Омик» пустим. Вот он у берега стоит, ждет своего часа, – заявил собеседник «Комсомолки». – А если не хотите ждать, покупайте вертолет, потому что не факт, что завтра судно сможет выйти в рейс.

Некоторые жители Рождествено на свой страх и риск решаются идти через Волгу до Самары пешком. Еще вчера таких смельчаков видели в районе Полевого спуска.

В МЧС напоминают: выходить не лед сейчас смертельно опасно Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В МЧС напоминают: выходить не лед сейчас смертельно опасноФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

– Сейчас это смертельно опасно, – комментирует ситуацию старший государственный инспектор группы патрульной службы Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Самарской области Сергей Агафонов. – Для того, чтобы мог пройти один пешеход, минимальная толщина льда должна составлять не менее 7 см, для группы людей – не менее 15 см. Причем многое зависит от качества льда. Безопасен тот, что темный с зеленоватым оттенком и прозрачный. Если есть пузырьки, трава, мусор – это значит, все – ходить по такому льду опасно. Сколько случаев было: идут по тропе люди, один умник решил всех обогнать, сошел с тропы, отошел чуть в сторону – раз и провалился.

На следующей неделе в Самарской губернской думе соберется новое совещание с участием представителей Самарского речного пассажирского предприятия и МЧС, однако удастся ли что-либо решить там – большой вопрос.

Капитан судна признает, что путь на другой берег Волги стал более опасным и длинным Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Капитан судна признает, что путь на другой берег Волги стал более опасным и длиннымФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Судном на воздушной подушке в теплую зиму управлять крайне сложно.Александра БУДАЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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