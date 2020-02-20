Куда сходить на выходные 22-24 февраля 2020 года в Самаре: программа самых интересных событий

Предстоящие выходные 22-24 февраля 2020 года в Самаре будут длинными – отдыхать будем и в понедельник, потому что День защитника Отечества приходится на воскресенье. Куда сходить и как провести этот длинный уик-энд? Подсказки смотрите в нашем обзоре.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Главным событием этих выходных будет, конечно же, День защитника Отечества. В честь этого дня в Самаре будет праздник на набережной. Здесь будут выставки военной техники и оружия, причем публике разрешат залезать на боевые машины, примерять бронежилеты и каски, фотографироваться. Будут мастер-классы и конкурсы по стрельбе, можно будет даже пустить очередь из легендарного автомата Калашникова. Можно будет посмотреть на выступления спортсменов и самим посоревноваться. Поздним вечером прогремит праздничный салют из пушек. Чтобы ничего не упустить, изучите подробную программу праздника.

Мужской день в ТЦ «Амбар»

В этом торговом центре решили устроить праздник для сильной половины человечества – Мужской день. Эпицентр этого праздника будет у магазина Henderson. Тут развернется выставка машин. Будет звучать музыка – DJ сет, пройдет развлекательная программа. Мужчины померяются силой в силовых состязаниях от Fitness House и соревнованиях по армрестлингу. Также будет возможность посоревноваться в поедании бургеров. На память можно будет сделать фото с собаками.

ТЦ «Амбар», Южное шоссе, 5.

22 февраля, с 13.00.

Вход свободный.

Мужской день в ТК «Гудок»

Хотите отметить 23 февраля всей семьей или с друзьями весело? Приходите на праздник к ТК «Гудок». Здесь на Мужском дне пройдет турнир по «Кикер футболу», можно будет сыграть в гигантский боулинг, поучаствовать в мастер-классе по мыловарению. Веселить публику будет ансамбль танца EverDance и певцы из школы вокала Ma Vocal Studio.

Вниманию тех, у кого отменный аппетит – на празднике планируется конкурс на поедание бургеров и розыгрыш подарков.

Все праздничные мероприятия будут проходить прямо у центрального входа в «Гудок».

ТК «Гудок», ул. Красноармейская, 131, у центрального входа.

23 февраля, с 15.00.

Вход свободный.

ДЕТЯМ

Встреча в краеведческом музее «Доблесть русского оружия»

Краеведческий музе имени Алабина в выходные 22-24 февраля в Самаре приглашает пройти «Курс молодого бойца» в честь Дня защитника Отечества. Это будет интересный квест, который позволит участникам познакомиться с историей нашей страны и историей армии. Всем вместе соберут солдатский вещмешок, совершат «Марш-бросок» под военные песни, побывают на станции «Полевая кухня» и научатся оказывать первую медицинскую помощь при ранении. Все успешно прошедшие квест получат удостоверение о том, что они успешно прошли «Курс молодого бойца».

Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В.Алабина, ул. Ленинская, 142.

23 февраля, 11.00, 14.00.

Цена билета: 150 руб.

Детский праздник к 23 февраля «Мультмиссия невыполнима»

Будущих защитников Отечества 5-7 лет, а также девочек, которые хотят оригинально поздравить своих братиков, пап и дедушек с 23 февраля приглашают в Мастерскую мультфильмов «Мультистория». Ребят здесь ждет: увлекательный квест про спецагентов, съемка поздравительного мультфильма своими руками, интересные игры, беспроигрышная лотерея, анимированная фотосессия и чаепитие.

Мастерская мультфильмов «Мультистория», ул. Печерская, 20а.

22, 23 февраля, 16.30 – 19.00.

Цена билетов: 600 рублей

День защитника Галактики

Детей а также их родителей приглашают окунуться в мир фантастики на 23 февраля. В честь праздника мужчин пройдет шоу гигантских трансформеров. Обещают стрельбу из всех видов галактического оружия, невероятные свет и звук, серебряное шоу и фотоснимки от профессионального фотографа. Каждый маленький участник праздника получит подарок – кулон автоботов. Организаторы просят придерживаться дресс-кода, чтобы поддержать атмосферу мероприятия, надеть на праздник одежду синего, желтого, красного, черного или серебристого цветов.

Зал «Волга Плаза», ул. Красноармейская, 1б, 8-й этаж.

22 февраля, 17.00.

Цена билетов: 990 – основной билет (взрослый + ребенок старше 3-х лет), 490 – дополнительный взрослый или детский билет для ребенка старше 3-х лет.

Масленица в Самарском зоопарке

Самарский зоопарк начнет праздновать Масленицу уже 24 февраля, праздник продолжится всю неделю. Так что, добро пожаловать на праздник! Все посетители смогут поучаствовать в фотосессиях со сказочными героями и прирученными животными . В праздничные дни пройдут мастер-классы, конкурсы и викторины. Все участники Масленицы получат сувениры от Самарского зоопарка.

24 февраля зовут на мастер-класс по изготовлению куклы Маслены, будет встреча со сказочными героями русских народных сказок и ручными животными, конкурсными программами и фотосессиями.

Самарский зоопарк, ул. Ново-Садовая, 146.

24 февраля, 13.00 - 14.00.

Цена билетов: 150 - 300 руб.

ЛЕКЦИИ

«Толстой: Гастрономическая биография»

Кандидат исторических наук Елена Вяльцева приглашает 22 февраля поговорить о жизнелюбии нашего земляка писателя Алексея Толстого, его художественном вкусе и предпочтениях в еде. Современники Толстого в своих воспоминаниях высказывают очень разные взгляды на его личность. Но все сходятся в одном – писатель умел получать удовольствия от жизни: был трижды женат на красивых женщинах, любил окружать себя прекрасными вещами и произведениями искусства, ценил комфорт, знал толк в блюдах и винах. На встрече будут дотошно разбираться: что, где, когда и с кем, ел, пил Алексей Толстой.

Музей-усадьба Алексея Толстого, ул. Фрунзе, 155.

22 февраля, 17.00.

Цена билета: 100 руб.

Вход свободный.

КОНЦЕРТЫ

Концерт в самарском костеле

В воскресенье самарцев вновь приглашают под своды католического костела. Здесь можно будет насладиться органной музыкой в исполнении Виктории Гамазовой. Прозвучат шедевры органной классики XVII – XIX веков – И.С.Баха, Д. Букстехуде, С.Франка, И.Брамса, А.Гильмана.

Самарский католический костел, ул. Фрунзе, 157.

23 февраля, 16.00.

Вход за пожертвования.

Концерт группы «Каста»

Самарцы смогут услышать 22 февраля новый концерт в честь 20-летия группы, он носит ироничное название «Об изъяне понятно». Как пишут сами участники группы о своем туре – это «тринадцать новых песен от нас, четырех состоявшихся и примечательных мужчин, россиян, знающих место своей русскости и кучу других приколов… Песни ироничные, тоскливые, трагичные. Но ведь и трогательные и пронзительные…»

Клуб «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106г.

22 февраля, 19.00.

Цена билетов: 1200 – 20 000 руб.

Стендап Дмитрия Романова

22 февраля в Самару приедет одессит, участник программ «Stand Up на ТНТ» Дмитрий Романов. Публика любит его за интеллигентный тонкий юмор, умение шутить не только про окружающих, но и про самого себя, без пошлости и грубости. Так что ждем одесских фирменных шуток к 23 февраля!

КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106.

22 февраля, 19.00.

Цена билетов: 900 – 3000 руб.

Зимний Грушинский фестиваль

В эти выходные есть возможность побывать на Грушинском фестивале - зимнем. В 2020 году он проходит в двух локациях – в Доме офицеров и «Звезде». Любители бардовской песни успеют побывать на двух концертах в эти выходные 22-24 февраля в Самаре.

Александр Городницкий, «Чайхана» и концерт «Сверим наши песни»

В ОДО 22 февраля пройдет большой фестивальный концерт и «Чайхана». Для тех, кто ни разу не был на Груше, поясняем: это уникальное театрализованное песенное действо с участием всех гостей фестиваля. Ведущим по традиции будет Леонид Сергеев, а все зрители - соучастниками.

В тот же день, 22 февраля, в 19.30 пройдет главный гала-концерт фестиваля «Сверим наши песни». В этот вечер на сцену выйдут Александр Городницкий, Галина Хомчик, Тимур Шаов, Леонид Сергеев, Роман Ланкин, Валерий Боков, Грушинское трио, Лариса Брохман, Марина Дмитриева, Джош Ланца, а также яркие Лауреаты прошедшего летнего 46-го Грушинского фестиваля - группа «Санки» из Уфы и исполнитель из Москвы Иван Ялынский. Вести концерт будет президент Грушинского клуба Борис Кейльман.

По окончании вечернего концерта для зрителей Грушинского фестиваля 2020 в Самаре будут поданы автобусы городских маршрутов.

Самарский Окружной дом офицеров, ул. Шостаковича, 7.

22 февраля, 16.00, 19.00.

Цена билетов: 300 – 1000 руб.

Концерт Тимура Шаова «Тайное знание Гидрометцентра»

Тимура Шаова называют Жванецким в авторской песне. Однако он не ограничивает себя рамками бардовской песни. На его концертах собирается разнородная публика, которая слушает и рок-музыку, и классику, и авторские песни. Его принимают как своего не только на камерных концертах, но и на рок-фестивалях.

Дворец культуры железнодорожников им. А.С.Пушкина, ул. Льва Толстого. 94.

23 февраля, 19.00.

Цена билетов: 1000 - 1500 руб.

Концерт «Машины времени»

50 лет исполняется легендарной, всенародно любимой группе. В юбилейной концертной программе «Машины времени» песни из 1975 будут соседствовать с песнями из 2019-го. Прозвучит на концерте в Самаре и песня «Костер», написанная в Куйбышеве, в гостиничном номере, зимой 1981-го. Будут и новые композиции, которые музыканты только-только написали - их самарские зрители еще не слышали.

На самарскую сцену вместе с «костяком» группы - Андреем Макаревичем, Александром Кутиковым и Валерием Ефремовым - на сцену выйдут Игорь Хомич (гитара), Александр Левочкин (клавишные, бэк-вокал), Кирилл Ипатов (перкуссия) и Александр Дитковский (труба, тамбурин, бэк-вокал).

Клуб «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106г.

24 февраля, 18.00.

Цена билетов: 2000 – 7000 руб.

СПЕКТАКЛИ

Спектакль «Охота на мужчин»

Роль главной героини, экстравагантной красотки, исполнит звезда экрана, актриса, певица, телеведущая, известная инстграммщица Настасья Самбурская. Ее героиня – роковая женщина, о которой мечтает любой мужчина, только не собственный муж. В погоне за остротой чувств и яркими впечатлениями она знакомится с молодым интеллигентом. Жизнь молодого человека превращается в настоящий хаос. Как выкрутиться из сложившейся ситуации? Это загадка, которою предстоит разгадать.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

22 февраля, 19.00.

Цена билетов: 1000 – 3500 руб.

Спектакль «Бесконечное начало»

Покинув этот мир, герой пьесы попадает в чистилище, где перед ним предстает вся его жизнь, наполненная грехами и пороками. Пройдет ли он все испытания правдой и раскаянием или его душа будет метаться между мирами вечно? Спектакль - не поучительная история, он полон иронии, актерская игра и неожиданный финал не оставят зрителей равнодушными. Главную роль исполнит Игорь Лифанов, известный всем по множествам фильмам и сериалам. Вместе с известным актером на сцену выйдет его дочь Анастасия Лифанова.

Самарский Окружной Дом офицеров, ул. Шостаковича, 7.

23 февраля, 19.00.

Цена билетов: 800 – 2500 руб.

Спектакль «Муж на час» с Владимиром Селивановым и Сергеем Глушко

Звезды экрана Владимир Селиванов из «Реальных пацанов» и муж Наташи Королевой красавец Сергей Глушко сыграют в веселом спектакле «Муж на час».

Виктория – красивая, успешная, но одинокая девушка, устраивает ужин, на который должны прийти ее одноклассницы со своими вторыми половинками. Чтобы не ударить в грязь лицом, она звонит в агентство по найму кавалеров «Муж на час» и просит прислать ей «брутального красавца». Но по ошибке к ней является неказистый мужичок мастер на все руки. Неожиданный поворот в ситуации складывается, когда на ужин приходит подруга Виктории со своим идеальным спутником и появляется хозяин агентства «Муж на час», который спешит исправить ошибку…

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

23 февраля, 19.00.

Цена билетов: 1000 – 3300 руб.

Комедия «Шашни»

Чего только не придумывают, чтобы оправдать супружескую измену: кризис среднего возраста, духовный застой, поиск идеала... Рассуждают на эту тему в основном мужчины, ведь кризис – среднего и старшего возраста – приходит, как правило, именно к ним. А боль от измен испытывают женщины. Героиня этой забавной истории нашла неординарный выход из ситуации. Настоящая женщина начинает битву и выигрывает в нелегкой борьбе за свою семью и за свой душевный покой в зрелом возрасте … Для самарцев роли главных героев исполнят звезды российского театра и кино – Татьяна Орлова и Станислав Садальский.

Самарский Окружной Дом офицеров, ул. Шостаковича, 7.

24 февраля, 19.00.

Цена билетов: 800 – 3500 руб.