15 лет работы в командеэнергетиков: Самарская сетевая компания отмечает юбилей

Традиционная встреча

В Самарской области уже в 26-й раз проходит международная выставка-форум «Энергетика» при поддержке Министерства энергетики России и правительства Самарской области. Мероприятие традиционно собирает профессионалов отрасли, демонстрирует современные технологии и передовое оборудование.

- Все сообщество энергетиков прекрасно понимает, что необходимо обмениваться опытом, своими идеями, новыми достижениями, так как эта отрасль является основополагающей для всей экономики нашей страны, - подчеркнула во время церемонии открытия заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Наталья Ржевская.

Самарская сетевая компания – давний деловой партнер выставки. Стенды компании – яркие и креативные – всегда привлекают внимание посетителей выставки. А в этом году на площадке ССК было особенно интересно, ведь компания отмечает 15-летний юбилей. И ей есть, что рассказать о своих достижениях за это время.

Заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Наталья Ржевская с удовольствием поиграла в необычный баскетбол.Фото: Андрей ТАНАЕВ

- Состояние электросетевого хозяйства в регионе в начале нашей работы было далеко от идеального – мы привели его в порядок. Модернизировали распределительные сети: заменили изношенные провода на современные самонесущие изолированные, установили новые подстанции, - рассказал технический директор АО «ССК» Алексей Кучканов.

В 2019 году компания обеспечила электроснабжением участки для многодетных сетей в Жигулевске, Отрадном, Суходоле, Старом Буяне. Стало светло в домах обманутых дольщиков в Самаре - люди, наконец, смогли въехать в свое долгожданное жилье на проспекте Карла Маркса. Сотрудники самарских электрических сетей внесли свой вклад и в преображении Крымской площади. Установка новой подстанции с четырьмя трансформаторами по 2000 кВ каждый и прокладка новых кабельных линий 6 и 0,4кВ для питания Шестого кассационного суда общей юрисдикции стала одним из самых значимых проектов 2019 года. Также специалисты ССК подключили к сетям Арбитражный суд Самарской области на улице Самарской, обеспечили электроснабжение Кировского и Фрунзенского мостов.

Стенды Самарской сетевой компании – яркие и креативные – всегда привлекают внимание посетителей выставки.Фото: Андрей ТАНАЕВ

Энергетический баскетбол

Юбилейный стенд АО «ССК» был посвящен командной работе энергетиков, без которой невозможно качественное и бесперебойное обеспечение теплом и светом жителей, организаций, предприятий Самарской области. Поэтому посетителям выставки предложили… сыграть в баскетбол. Гостей встречали девушки-черлидеры в костюмах сотрудников компании. Виртуальные игроки - энергетические компании, в качестве судьи – министерство энергетики и ЖКХ Самарской области. Самарская сетевая компания за 15 лет работы стала важнейшим игроком в команде энергетиков региона.

Шесть удачных бросков – и символическая карта города на стенде расцвечивается огнями. Благодаря совместной работе генераторов энергии, сбытовых и сетевых компаний электроэнергия завершила свой путь. В домах самарцев стало уютно и комфортно. Одними из первых в энергетический баскетбол сыграли руководители компаний, обеспечивающих губернию теплом и светом, а также заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Наталья Ржевская. Действовали они слаженно и уверенно, как и в повседневной работе – один подает, второй подхватывает, третий выверенным жестом отправляет мяч в корзину. А выигрывает – потребитель. И в этом немалая заслуга Самарской сетевой компании.

Алексей Кучканов: «ОА «ССК» всегда выполняет взятые на себя обязательства».Фото: Андрей ТАНАЕВ

- Мы всегда выполняем взятые на себя обязательства, никогда не подводим наших партнеров, - говорит Алексей Кучканов. – Поэтому у нас очень много проектов совместных с правительством - это и промпарки, и в подготовке и проведении чемпионата мира мы принимали непосредственное участие. Сейчас мы уже готовим подстанцию, которая будет питать Южный город – это большая подстанция на 110 кВ. Подстанция «Южный город» 110/10 кВ сможет обеспечивать мощность до 44 мВт. Это сравнимо с потреблением целого города, такого как Чапаевск. Мы стараемся участвовать во всех значимых для региона электроэнергетических проектах. Необходимый потенциал для этого у нас есть.

15 лет работы ССК в регионе показали: команде профессионалов по плечу любые, самые сложные задачи. Так будет и в дальнейшем.