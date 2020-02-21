«Наденут белый халат, да жмут на кнопки!»: почему опасно покупать очки на улице и в переходе метро

Человеческий глаз – сложнейший механизм, а в современном мире на него приходится особенно большая нагрузка. Неудивительно, что у многих самарцев возникают проблемы со зрением. К моменту окончания школы добрая половина подростков уже нуждается в очках, а дальше проблема только усугубляется. Отдельный вопрос – представители старшего поколения: после 40 лет глаза нуждаются в особенно бережном и профессиональном отношении. Казалось бы – в городе хватает оптик на любой вкус и кошелек. Пришел, выбрал оправу, человек в белом халате проверил твое зрение – и все, через день можно забирать очки. Или вовсе купить подходящие готовые. Но на деле такая экономия времени и денег может выйти боком.

«Смотрите на образование»

– К нам нередко приходят пациенты и жалуются – дескать, купил готовые очки где-нибудь на улице или в первой попавшейся оптике. Вроде бы и зрение ему по таблице с буковками проверили, и диоптрии определили, а голова от ношения таких очков болит. А то и вовсе ничего в них не видно, – рассказывает директор «Оптики Бранческого» Галина Гусева. – Как правило, виной всему неправильный подбор очков. К сожалению, во многих оптиках сейчас работают люди без профильного образования. К нам иногда приходят устраиваться на работу оптометристами их бывшие сотрудники. И очень удивляются, когда мы просим документы о медицинском образовании. Спрашиваю – как же вы работали, не понимая, как функционирует глаз, не разбираясь в его заболеваниях? Отвечают: мне выдали белый халат и показали, на какие кнопки нажимать. Разве так можно? Поэтому, прежде чем доверить свои глаза человеку в белом халате, не поленитесь уточнить его образование.

В «Оптике Бранчевского» к зрению принципиально другой подход. Не случайно: здесь оптика не простая, а клиническая. Дело, как всегда, в деталях. Качество коррекции зрения напрямую зависит от его диагностики.

– У нас установлена уникальная компьютеризированная диагностическая система для проверки зрения, позволяющая учитывать индивидуальные особенности зрительного восприятия пациента. При диагностике на автоматическом фороптере происходит моделирование различных зрительных ситуаций и видов коррекции. Кроме того, врачи обязательно смотрят пациентов на щелевой лампе, – рассказывает директор оптики. – Конечно, в результате процедура диагностики занимает не семь минут, как в стандартной оптике, а сорок (а то и час!). В результате врач получает максимально полные данные о состоянии глаз конкретного человека, а пациент – индивидуальные очки, учитывающие все особенности его зрения.

Врачи Оптики Бранчевского не боятся браться за коррекцию самых сложных случаев и изготовление самых сложных очков, добиваясь максимального эффекта. Фото: предоставлено Клиникой Бранчевского.

Не пропустить беду

Впрочем, недостаточная острота зрения и даже головная боль после неправильных очков – это только полбеды. По-настоящему серьезной проблемой могут стать заболевания глаз, которые такие продавцы в белых халатах из-за медицинской безграмотности попросту не заметят.

Как правило, при диагностике зрения врач не только замеряет диоптрии и расстояние между центрами зрачков. Ему нередко удается выявить заболевания на самой ранней стадии. А вот неправильно подобранные очки, напротив, могут спровоцировать развитие глаукомы и косоглазия.

Просто выписать точный и индивидуальный рецепт на очки недостаточно. Не менее важно с такой же высокой точностью воплотить его в жизнь. В «Оптике Бранчевского» работает собственная мастерская, оборудование в которой позволяет максимально точно изготовить очки с соблюдением выписанного рецепта.

Очковые Линзы – это вообще отдельный разговор. В «Оптике Бранчевского» дорожат своей репутацией, поэтому работают только с проверенными качественными линзами, которые изготавливаются в Германии, Японии, Франции, Испании и доставляются строго под заказ для каждого конкретного клиента. То есть пациент может быть уверен, что линзы в его очках изначально индивидуально «настроены». Безусловно, у такого подхода есть и отрицательная сторона. Нет, не цена – цены здесь начинаются от достаточно демократичных. Минус – в сроках. Поскольку линзы делают в Европе на заказ, ждать готовые очки придется до трех недель. Но зато вы гарантированно получите именно то, что нужно.

– Если вам говорят, что сделают очки «на заказ» за сутки, то это значит, что техник просто обточит готовую «болванку» под выбранную вами оправу, – объясняют в оптике. – Иногда этого достаточно, но далеко не всегда.

Врачи «Оптики Бранчевского» не боятся браться за коррекцию самых сложных случаев и изготовление самых сложных очков, добиваясь максимального эффекта.

В Оптике Бранчевского дорожат своей репутацией, поэтому работают только с проверенными качественными линзами, которые изготавливаются в Германии, Японии, Франции и Испании. Фото: предоставлено Клиникой Бранчевского.

Правильную линзу – в правильную оправу

Не все знают, но важную роль играет и правильный выбор оправы очков. Многие смотрят в первую очередь на ее эстетические качества – а зря. Чтобы максимально точно скорректировать зрение, нужна специальная медицинская оправа. Ее главное отличие – особый пантоскопический угол наклона для правильной посадки, регулируемые заушники и подвижные носоупоры. Причем такие медицинские оправы в оптике «Глазной Клиники Бранчевского» можно подобрать на любой вкус, цвет и кошелек. Установить в такие оправы возможно любую линзу, будь то для коррекции зрения, специальные для водителей, для защиты от солнца, от компьютерного излучения или для всего сразу.

– Большой ассортимент и хорошее оборудование – это, конечно, важно. Но все-таки самое главное для любой оптики – это высококвалифицированные опытные врачи-оптометристы, - уверена директор оптики. – Наши врачи не стремятся поскорее выписать рецепт, получить деньги и навсегда распрощаться с клиентом. Мы обязательно поддерживаем связь с пациентами, приглашаем их на повторные осмотры, врачи ведут своих пациентов много лет и, конечно, знают все особенности их зрения. Именно так достигается по-настоящему индивидуальный подход.

Медицинские оправы в Оптике «Глазной Клиники Бранчевского» можно подобрать на любой вкус, цвет и кошелек. Фото: предоставлено Клиникой Бранчевского.

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