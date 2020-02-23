2020-02-23T17:29:24+03:00
Общество

Армейская техника, военные артефакты и салют: как Самара празднует День защитника Отечества

Главное действие праздника 23 февраля развернулось на набережной [фото]
Ольга НОВИКОВА
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Начало празднику дало торжественное возложение цветов к Вечному огнюНачало празднику дало торжественное возложение цветов к Вечному огнюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре празднуют День Защитника Отечества. Главное действие общегородского праздника развернулось на второй очереди набережной Волги. Кроме того, свою торжественную и развлекательную программу подготовили многие организации и даже торговые центры города.

Очередь из самарцев, желающих отдать дань памяти погибшим солдатам, растянулась на десятки метров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Очередь из самарцев, желающих отдать дань памяти погибшим солдатам, растянулась на десятки метровФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По традиции старт торжественным праздничным мероприятиям дали возложения цветов к Вечному огню. В мероприятии приняли участие несколько отрядов юнармейцев, военные, а также представители власти и горожане. Очередь из самарцев, желающих выразить свое уважение воинам, павшим, защищая Родину, растянулась на десятки метров. После торжественного построения прозвучал символический залп в небо.

Главное действие праздника развернулось на набережной Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главное действие праздника развернулось на набережнойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный городской праздник «Готов к защите Отечества!» на набережной начался в полдень. Здесь для самарцев работало сразу несколько площадок. Основное действие развернулось около бассейна ЦСКА ВВС. В программу праздника вошли выставки и конкурсы, показательные выступления военных спортсменов и концерт, а также угощение блюдами полевой кухни.

Детвора с удовольствием лазила по военной технике... Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Детвора с удовольствием лазила по военной технике...Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Большой интерес и у детей, и у взрослых вызвала выставка современной военной техники. Самарцы смогли познакомиться с такими легендами армейской техники, как БТР, гаубица, установка залпового огня «Град» и военный УАЗ «Тигр». Причем на технику можно было не просто посмотреть, но и залезть внутрь кабины, закрыть люк и сделать памятное фото.

Пожарная машина вызвала у маленьких самарцев полный восторг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожарная машина вызвала у маленьких самарцев полный восторгФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свою технику представили не только военные, но и другие службы – Росгвардия, полиция, МЧС, поисково-спасательная служба и ФСИН. Дети с удовольствием сидели в машинах ГИБДД, примеряли бронежилеты и каски, а самые отважные даже рискнули застегнуть на себе наручники.

Выставка артефактов времен Великой Отечественной войны никого не оставила равнодушными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Выставка артефактов времен Великой Отечественной войны никого не оставила равнодушнымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Еще одна экспозиция, которая никого не оставила равнодушным – это выставка экспонатов времен Великой Отечественной войны. Здесь были представлены артефакты, обнаруженные ребятами из поисковых отрядов во время выездов на места сражений. Использованные снаряды, элементы винтовок и пулеметов, личные вещи солдат, котелки и кружки – возможность прикоснуться к живой истории вызвала большой интерес самарцев

Четвероногие сотрудники полиции никого не оставили равнодушными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Четвероногие сотрудники полиции никого не оставили равнодушнымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Настоящий фурор вызвало выступление полицейских кинологов и их четвероногих сослуживцев. Полицейские собаки продемонстрировали свои способности и заслуженные награды, сорвав восхищенные аплодисменты публики.

Самарцам продемонстрировали мастерство владения шашкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцам продемонстрировали мастерство владения шашкойФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гости праздника могли попробовать свои силы в стрельбе холостыми патронами из автомата Калашникова и даже посоревноваться между собой в меткости. Спецназовцы ФСИН провели показательные выступления по рукопашному бою. Участники клуба славянской культуры «Добрыня» продемонстрировали публике владение саблями и бревном, а члены военно-патриотического движения «Казачий дозор» – мастер-класс по фланкировке казачьей шашкой. Ансамбль «Волжские казаки» порадовал самарцев зажигательными песнями и танцами.

А в 21.00 вечера горожане смогут полюбоваться на праздничный салют на набережной между улицами Шостаковича и Вилоновской. Всего самарцы услышат 30 залпов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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