«Ему было за кого воевать»: история Михаила Яковлевича Липатова для цифрового «Бессмертного полка»

Михаил Яковлевич Липатов - герой цифрового Бессмертного полка

Рассказывает Виктория Липатова, правнучка:

- У меня воевал прадедушка, Липатов Михаил Яковлевич. В июне 1941 года его призвали в Красную Армию, а с 1942 года он стал стрелком запасного стрелкового полка Приволжского военного округа. С 1943 гола - командир отделения, а с 1944 года - командир взвода автоматчиков 50-й танковой бригады. С 8 февраля 1945 года по апрель 1945 года прадедушка находился в госпитале, так как был тяжело ранен. Остался жив. С мая 1945 года - командир стрелкового взвода 918-го стрелкового полка 250-й стрелковой дивизии Минского (позже Белорусского) военного округа. За боевые отличия награжден медалью «За боевые заслуги», двумя орденами Красной звезды, орденом «Отечественной войны» II степени, медалью «За победу над Германией».

После окончания войны прадед вернулся в свой родной город Каменка и пошел работать в среднюю школу столяром, чтобы достойно вырастить и воспитать своих детей. Ему было крайне сложно говорить о войне, ведь там он обрел близких друзей, но никто из них не остался в живых. Словами не передать, как наша большая семья гордится прадедушкой. Один из наших родственников, которые сейчас живут в Каменке, поднимал всевозможные архивы и заказывал биографию на прадеда. Спустя время все-таки удалось собрать достаточное количество информации о нашем герое. Теперь это наша главная семейная реликвия, которую мы будем хранить как зеницу ока и передавать из поколения в поколение.

Михаил Липатов получил награды

Прадедушка достоин того, чтобы его знали и помнили. Он смог дать достойный отпор противнику. Особенно ему удалось проявить себя на поле боя. Такой сложный и страшный путь ему пришлось пройти ради мира, в котором ярко светит солнце и царит покой. Ему было за кого воевать, за кого рисковать своей жизнью. Прадед знал, что дома его ждут девять детей, которых еще нужно вырастить и воспитать. Мама всегда говорила мне, что он очень по-особенному переживал за свою семью. В 1972 году прадедушки не стало. Я бы хотела сказать ему «спасибо» за мирное небо над головой, за такую большую семью. Спасибо за то, что я живу.

Хочу добавить, что своих героев нужно помнить не только в День Победы, мы должны помнить о них каждый день.