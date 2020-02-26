8 марта 2020 года в Самаре: где отметить праздник, куда пойти отдохнуть

Как прекрасно, что в 2020 году Международный женский день приходится на воскресенье. У самарцев будет возможность отмечать праздник весны, любви и красоты целых три дня с 7 по 9 марта. Театры, музеи, концертные и выставочные залы готовят к этой дате праздничные программы. Узнайте заранее, где отметить 8 марта 2020 года в Самаре. Возможно, билет в театр или на концерт станет оригинальным подарком любимой женщине.

ТЕАТРЫ

Балет «Бахчисарайский фонтан» 12+

В самарском оперном театре два дня – 7 и 8 марта 2020 года будут давать балет «Бахчисарайский фонтан».

Грозный хан Гирей не знал ни самоотверженной любви, ни жалости... пока не сорвал шаль с польской пленницы Марии. В столице Крымского ханства Бахчисарае владыку из похода ждут в гареме жены и наложницы, а больше всех - страстная Зарема. Войдет ли Мария в их число? Сможет ли она простить того, на чьих руках кровь ее отца и жениха? Уступит ли Зарема место главной женщины хана?

Балетную премьеру этого сезона, прекрасную и трагичную историю о любви, войне и ревности по мотивам поэмы Александра Пушкина поставила прима Мариинского театра Дарья Павленко. Спектакль станет прекрасным подарком к Международному женскому дню!

Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

7 и 8 марта, 18.30.

Цена билетов: 250 - 2500 руб.

Балет "Бахчисарайский фонтан". Фото: архив Самарского театра оперы и балета.

Трагикомедия «Дон Жуан» 16+

Самарский драматический театр приглашает прекрасных дам и их кавалеров 8 марта 2020 года на спектакль о легендарном обольстителе женщин, поставленный по пьесе Мольера.

Постановщики просят забыть о традиционном, привычном нашему восприятию Дон Жуане, - главный герой спектакля – противник показной романтики. Он откровенно брутален, и для него по существу нет ничего святого! Беззаботно порхая по жизни, легко и изящно избегая опасных конфликтов, он, тем не менее, остается циничным и вероломным и в этом истинная суть его натуры!

Самарский академический театр драмы им. М.Горького, пл. Чапаева, 1.

8 марта, 18.00.

Цена билетов: 200 – 900 руб.

Спектакль "Дон Жуан" в Самарском театре драмы. Фото: архив Самарского театра драмы

Комедия «Детектор лжи» 16+

Это удивительно смешной и добрый спектакль о том, что любовь и семейное счастье – то, ради чего стоит жить…

В дом семейной пары Надежды и Бориса Бызовых, по инициативе супруги, вызывается гипнотизер для разрешения ситуации, зашедшей в тупик: как найти спрятанные Борисом где-то у себя в квартире деньги? Глядя на погруженного в транс Бориса, у Надежды возникает желание узнать от мужа все, что так мучило ее долгие годы… К чему привело женское любопытство, зрители узнают 9 марта 2020 года на спектакле «Детектор лжи».

Самарский академический театр драмы им. М.Горького, пл. Чапаева, 1.

9 марта, 18.00.

Цена билетов: 200 – 900 руб.

Музыкальная комедия «Ханума» 12+

Этот спектакль настоящий праздник! Недаром он идет в СамАРТе не первый год с большим успехом. Советуем сходить на веселое представление накануне 8 марта 2020 года в Самаре, чтобы создать праздничное настроение.

Жители одного из районов старого Тифлиса знают: Если женщины дерутся - лучше в драку не встревай. Две самые известные свахи– Ханума и Кабато – готовы насмерть драться, лишь бы князь Пантиашвили выбрал в жены именно их протеже. Одна невеста – дочь богатого купца, молодая красивая Сонэ, другая – кривая, косая и хромая Гулико. Только Ханума сможет сосватать немолодую и некрасивую невесту, но для этого ей придется плести интриги и доказывать делами, что лучшей свахи в мире нет.

Театр юного зрителя «СамАРТ» (Большой зал), ул. Льва Толстого, 109.

7 марта, 18.00.

Цена билетов: 600 руб.

Спектакль "Ханума". Фото: архив театра "СамАРТ".

Комедия «Темная история» 12+

Спектакль, который можно посмотреть 8 марта 2020 года в театре «Самарская площадь», поставили по остроумной, яркой пьесе Питера Шеффера. Его творения практически не сходят с подмостков российской сцены.

Бедный, но подающий большие надежды скульптор Бриндсли, симпатичный и неглупый молодой человек, решается на смелый шаг — одним махом решить свои проблемы — и личные, и финансовые. Одновременно к нему приглашены пожилой миллионер и любитель искусства Шульц, и полковник Мелкетт - отец его девушки Кэрол, на которой Бриндсли хочет жениться. Чтобы произвести выгодное впечатление на миллионера и полковника, молодые люди «заимствуют» у соседа антикварную мебель. Но в самый ответственный момент разразилась катастрофа: в квартире гаснет свет, возвращается сосед, а бывшая невеста Бриндсли решает вернуться к своему возлюбленному…

Театр «Самарская площадь», ул. Садовая, 231.

8 марта, 13.00, 18.00.

Цена билетов: 300 - 1000 руб.

Спектакль «Двое в лифте, не считая текилы» 18+

8 марта 2020 года в Самаре на сцене Дома офицеров – только мужчины! Два красавца, популярные сериальные актеры Денис Матросов и Петр Красилов, сыграют для самарских зрительниц лирическую комедию.

Двое мужчин садятся в лифт, кабина трогается и… застревает. Мужчины начинают общаться, и выясняется, что общего у них мало — разное социальное положение, разный стиль в одежде, разная манера поведения, но кое-что их все-таки объединяет. И это женщина! Казалось бы, история банальна — замкнутое пространство и два соперника, которые вынуждены общаться. Но не все так просто…

Самарский Дом офицеров, ул. Шостаковича, 7.

7 марта, 19.00.

Цена билетов: 800 – 2500 руб.

Спектакль "Двое в лифте, не считая текилы".

Спектакль «Чужих мужей не бывает» 16+

Оцените ирландский юмор, сходив на спектакль 9 марта 2020 года в Самаре.

«Чужих мужей не бывает» - это утверждение Элизабет, главной героини комедии. Она проживает в элитной квартире в центре Дублина. Решает свои финансовые проблемы за счет любовников - двух женатых джентльменов, с которыми встречается в разные дни недели. Но с приездом ее подруги Аннет отработанная схема рушится. В один момент в квартире встречаются все: неверные мужья-любовники, их разъяренные жены и виновницы этих невероятных событий - легкомысленная Элизабет и ее незадачливая подруга. Из такой ситуации выручит только юмор!

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

9 марта, 18.00.

Цена билетов: 1000 – 3000 руб.

Спектакль "Чужих мужей не бывает".Организация и проведение гастрольных спектаклей в Москве и регионах.

КОНЦЕРТЫ

Диана Арбенина и «Ночные снайперы» 6+

Праздничное настроение для самарцев создаст неподражаемая Диана Арбенина и ее группа, который приедут накануне 8 марта 2020 в Самару с юбилейным концертом - «Ночным снайперам» исполнилось 25 лет. Для своего юбилея артисты подготовили специальную программу, в которой будут звучать самые любимые публикой хиты и новые песни. В этом году концерт Арбениной пройдет в большом зале МТЛ Арена и будет сопровождаться световым шоу.

МТЛ Арена, ул. Советской Армии, 253а.

7 марта, 19.00.

Цена билетов: 1200 – 3500 руб.

Диана Арбенина. Ночные Снайперы - Раскалённые (2019).29 марта -- Санкт-Петербург, Юбилейное шоу. Билеты: http://bit.ly/2BTNyvL "Любовь это слияние двух, на первый взгляд, несовместимых стихий: воды и огня. Думаю, в борьбе и взаимном притяжении друг к другу и рождается сила чувства. Во мне самой предостаточно и огня, и воды. Именно поэтому я так безоглядно и люблю всю мою жизнь. Но в этом невероятно точном и сильном видеоклипе я хотела сказать ещё одно: берегите любовь. Её запросто можно потерять и так навсегда и остаться немыми в крике Я люблю тебя , когда тот, кому ты кричишь, уже не услышит." Музыка и слова: Диана Арбенина Режиссёр: Аслан Ахмадов Постпродакшн: Сергей Бельтюков Стилист - Алексей Сухарев Грим - Елена Маркова #дианаарбенина #ночныеснайперы #раскаленные ------------------------------------------------------------------------------------- Официальный магазин одежды "Патронаш" : https://bit.ly/2y2rD3j -------------------------------------------------------------------------------------- Слушать трек: Apple Music: https://apple.co/2ydWcTO --------------------------------------------------------------------------------- Подпишись: BКонтакте: https://vk.com/thenightsnipers Instagram: https://www.instagram.com/thenightsnipers/ Facebook: https://www.facebook.com/TheNightSnipers/

Мюзик-шоу «Короли оперетты» 12+

Оперетта – это красивый букет из музыки и прекрасного настроения, перевязанный ленточкой неизбежного хэппи-энда. Чем не подарок к 8 марта 2020 года? Накануне праздника в самарскую филармонию хорошее настроение привезут ведущие солисты театра «Московская оперетта» и балета «Граэль». Шутки, танцы, хиты эстрады, номера из любимых оперетт ждут самарцев в программе «Короли оперетты».

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

7 марта, 19.00.

Цена билетов: 450 – 1300 руб.

Концерт Сергея Пенкина

Каждый год Сергей Пенкин одаривает самарских женщин на 8 марта своим прекрасным голосом. Новая программа, которую певец привезет в Самару, уже 25 по счету в его карьере! Пенкин из тех артистов, которые максимально проявляют себя именно в живом концерте. Голос диапазоном в 4 октавы занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Сергей Пенкин исполняет западные эстрадные шлягеры, шедевры мировой классики, поп-композиции... Его выступления отличает редкая сердечность, доверительный и уважительный тон общения с залом.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

8 марта, 19.00.

Цена билетов: 2500 – 5500 руб.

Сергей Пенкин - Иногда (LIVE @ Авторадио). Вам нравится смотреть, как музыканты самых разных жанров поют без фонограммы? Подпишитесь на эксклюзивный YouTube-канал ЖИВЫХ КОНЦЕРТОВ в студии Авторадио http://goo.gl/swuttw Слушай/Смотри эфир Авторадио https://goo.gl/W5TdlE Интервью гостей размещены на Авторадио OnAir https://goo.gl/om1y4t #СергейПенкинLiveАвторадио #СергейПенкин

Концерт Вальтера Ричи

8 марта 2020 года в Самаре на сцену ресторана «Утесов» выйдет Вальтер Риччи, пианист, композитор и певец. Вокальный стиль Риччи, по его собственному выражению — это стиль «старой эры американских свинг-исполнителей». Музыкант родом из Неаполя, экономист по образованию, добился профессиональных высот в другой сфере, став финалистом множества музыкальных фестивалей и конкурсов, но главная из них — победа в «Новой волне».

Ресторан «Утесов», ул. Лесная, 23, корп. 2.

8 марта, 19.30.

Цена билетов: 2500 – 3000 руб.

Концерт Ольги Арефьевой

8 марта 2020 года в Самаре на сцену ДК им. Пушкина выйдет поэтесса, писательница, певица, музыкант, создатель группы «Ковчег» и просто прекрасная женщина - Ольга Арефьева.

Поклонников певицы ждут новые и любимые, редкие и неожиданные песни, откровенный разговор, немного философии и юмора. На сцене только певица, гитара и луч света…

ДКЖ им. А.С.Пушкина, ул. Льва Толстого, 94.

8 марта, 19.00.

Цена билетов: 800 – 1400 руб.

Концерт Валерия Меладзе 6+

Обладатель бархатного голоса, исполнитель романтических баллад и песен о любви и женщинах выступит для самарцев 9 марта на большой сцене МТЛ Арена, чтобы продлить праздничное настроение и после 8 марта 2020 года в Самаре. Меладзе поет о том, чего так не хватает в нашей жизни. На его концерте зрители не просто подарят себе отличный вечер, но и задумаются о вечных ценностях, без которых невозможно почувствовать себя по-настоящему счастливыми.

МТЛ Арена, ул. Советской Армии, 253а.

9 марта, 19.00.

Цена билетов: 1200 – 5500 руб.

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева Мегаполисы (Official Video).

Концерт Alessandro Safina 12+

Его концерт - роскошный подарок самарчанкам, умеющим ценить настоящее итальянское бельканто! Всемирно известный итальянский певец Алессандро Сафина приедет в Самару 9 марта 2020 года с большим симфоническим оркестром c новой программой…

Обладатель уникального природного голоса, Алессандро Сафина свободно поет на нескольких языках, неизменно завораживая своих слушателей обаянием и чувственным тембром. Помимо классики в репертуаре певца есть эстрадные композиции, соул, песни из мюзиклов. Уникальный тембр, итальянское обаяние и популярные композиции позволят в полной мере ощутить атмосферу праздника.

Самарский Дом офицеров, ул. Шостаковича, 7.

9 марта, 19.00.

Цена билетов: 2000 – 5000 руб.

Alessandro Safina - Incanto.Ухвати лучшее с ЖАРОЙ!!! Смотри полную версию музыкального фестиваля "ЖАРА 2017" на телеканале ЖАРА. Не забудь подписаться на наш канал, чтобы не пропустить все самое жаркое! https://www.youtube.com/channel/UCWWovcoNO5kPi6L-f_mYcgQ Подпишитесь на нас в соц сетях: Наш ВК: https://vk.com/zharatv Наш инст: https://www.instagram.com/zharatv/ Наш сайт: www.zhara.tv Друзья, по рекламе и сотрудничеству пишите прямо сюда: kokhel@zhara.tv

МУЗЕИ И ВЫСТАВКИ

Экскурсия «8 марта в СССР»

Хотите узнать, как 8 марта отмечали в советские времена? Самарский музей «Быт Страны Советов» проводит групповую экскурсию, посвященную Международному женскому дню. Посетители посмотрят основную экспозицию и увидят интересную коллекцию предметов для женщин производства СССР - какие украшения носили наши мамы и бабушки, какой косметикой пользовались, какими духами душились. В конце можно принять участие в викторине и получить призы от музея.

Музей «Быт Страны Советов», ул. Молодогвардейская, 66.

8 марта, 12.00.

Цена билетов: 150 – 300 руб.